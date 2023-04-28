«Не смешите людей». Команда Второй лиги на две минуты забыла, как играть в футбол. Видео

«Электрон» – команда второго дивизиона с удивительными результатами. Вот их последние матчи – 0:4, 1:3, 0:8, 0:3: 0:2, 0:5. Но неожиданно известным клуб стал после поста в телеграм-канале Романа Нагучева. Он выложил короткое видео. Там две минуты матча с «Тверью». «Электрон» летит 0:3. Но играет так, словно футболисты резко сменили профессиональный статус на любительский. И это ещё комплимент. Смотрите и наслаждайтесь действиями в обороне, началом атак от вратаря и игрой защитника, который, кажется, делает всё, чтобы мяч перехватил соперник.

В соцсетях «Электрона» возмущение. Команду призывают не позориться и сняться в чемпионата

Нагучев сопроводил это видео такой цитатой: «Кто-нибудь может мне объяснить, что за пипец (в оригинале используется нецензурное слово) творится на этом видео? Это адовые две минуты из матча «Тверь» – «Электрон» во Второй лиге. Перед четвёртым голом «Твери» игроки «Электрона» выглядели так, будто впервые видят мяч. У меня нет слов. Найдите вы!» В комментариях – полная поддержка. Никто не понимает, почему игроки «Электрона» вдруг перестали играть в футбол. Хотя они не особо и начинали.

Далее ныряем в соцсети клуба из Великого Новгорода. Под новостью о матче с «Тверью» на удивление много комментариев. Посылы те же.

«Доигрывайте чемпионат и снимайтесь с турнира. Не смешите людей» – написал Сергей Комаров.

«Ребята, посмотрите запись матча с 86-й минуты. Как раз вышел на поле ЦЗ Яковлев, 71-й номер, и Клюкин начинает все розыгрыши через него. Просто посмотрите, что он творит. Он постоянно дарил мячи, и когда «Тверь» с третьего подарка попала в створ, то Клюкин даже не стал изображать, что пытается поймать этот мяч. Тренер, Клюкин и Яковлев как минимум сливали игру для разницы более трёх голов, да и статистика пропущенных мячей в сравнении с любой командой дивизиона говорит о том, что букмекеры «Электрону» платят больше, чем правительство по зарплатам», – пост Максима Прокофьева.

«Комментатор матча, видимо, молодой энтузиаст, но даже он сказал в трансляции, что «Электрон» добился того, чего хотел, и он больше не хочет подобное комментировать» – добавил он.

«Букметрон!!! Мы видели концовку с «Тверью», и хочу, чтобы каждый болельщик это увидел, как вы выскребали фору — 4, делитесь баблом с болельщиками!» – написал Михаил Иванов.

В общем-то, полное единение. Мы ничего не утверждаем, но болельщики в комментариях уверены, что с матчем было что-то не так.

Играют «Электрон» и «Тверь» Фото: fctver.com

А вот главный тренер «Электрона» Сергей Вехтев невозмутим. Он заявил после игры, что проблема команды – в психологии. Больше 20 пропущенных мячей в шести матчах – действительно, с чем ещё это связать?

Сергей Вехтев главный тренер «Электрона» «Тяжело что-то говорить, оправдываться. Просил ребят сыграть строго сзади. В первом тайме пытались поймать противника на быстрых контратаках. Во втором тайме психология – наше слабое место. Пропускаем, начинаем о чём-то думать, появляются провалы. Надо психологически ребят раскрепостить, настроить. Будем работать».

«Электрон» – частный клуб. Но назначает матчи на середину дня и подписывает странных игроков

Вы могли подумать, что «Электрон» живёт за счёт бюджетных денег. Поэтому команда давно забила на результаты. И докатывает сезон, параллельно обогащаясь. Но нет! «Электрон» – полностью частный клуб. И выступает во втором дивизионе с сезона-2022/2023. Спонсор – компания, занимающаяся производством спортивной одежды. Бюджет – больше 25 миллионов рублей. Не такие уж и маленькие цифры для Второй лиги.

Комплектовалась команда в основном игроками клубов из Петербурга. Приходили футболисты из «Ядра», тоже выступающего во втором дивизионе, «Севера», «Сокола», «Читы». Некоторые подписания казались очень странными: например, летом взяли 26-летнего защитника Камара Хамеда из Мали. Вряд ли кто-то понял, зачем он нужен. Но в команде его уже и нет.

Играют «Электрон» и «Тверь» Фото: fctver.com

Ещё одна странность – время начала матчей. Например, недавняя игра с «Химиком» началась в 14:00. И это в будний день. А ещё в этом году команда играет исключительно по понедельникам. Естественно, трибуны пустуют. Но болельщики всё равно обозначили своё присутствие. Кто-то вывесил баннер: «Мы на работе». Поражение 1:3 увидели 55 человек.

«Электрону» осталось шесть матчей до конца сезона. При этом он не худший в своей подгруппе – есть ещё «Ядро» с последнего места. Но никто не сравнится с новгородцами по разнице забитых и пропущенных – «-24». Даже у «Ядра» всего «-5».

«Чемпионат» обратился в «Электрон» за комментарием, но на момент публикации материала ответа из клуба не получил.