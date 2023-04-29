Четыре гола в одной игре — редкое явление. И «Крылья» своей игрой только помогли ему случиться.

Малком в РПЛ — это уже неприлично. Матч «Зенита» в Самаре стал историческим

Чемпионство «Зенита» уже давно стало вопросом времени. В 25-м туре команда отправилась в Самару, чтобы приблизить торжественный момент. И справилась с задачей на все сто процентов.

Матч начался спокойно, но довольно быстро у «Зенита» образовалось преимущество в атаке. На седьмой минуте чемпионы должны были забивать, когда вышли практически вчетвером против одного, однако Андрей Мостовой запорол решающий пас, чем выбесил Малкома.

Футбольная карма настигла «Зенит» мгновенно. Вильмар Барриос «обрезался» в центре поля, побежал исправляться, но не накрыл подачу Романа Ежова. А тот вложил мяч в голову Сергею Бабкину, который пробил под штангу и оформил свой первый гол в сезоне РПЛ.

Игра после гола «Крыльев» складывалась так, что гол «Зенита» стал вопросом времени. У самарцев раз за разом образовывалась дыра в обороне, причём прямо в центре. Сравнивать счёт должен был Матео Кассьерра, но простил. А гол всё же пришёл — правда, не с игры. Гленн Бейл неаккуратно выставил ногу и наступил на голеностоп Далера Кузяева. VAR помог Сергею Иванову, тот указал на «точку», а Малком забил. 1:1.

Проблемы «Крыльев» в обороне дополнялись тем, что команде практически не удавалось создавать моменты впереди. Самарцы старались и не добивались результата, а «Зенит» не переживал и играл с ощущением, что второй гол скоро придёт. И интуиция не подвела: на 30-й минуте Клаудиньо красиво отыгрался с Кассьеррой и пробил по центру, а Иван Ломаев подвёл и пропустил. 1:2.

А в конце первого тайма положение «Крыльев» стало катастрофическим. Бейл откровенно уронил Мостового, получил вторую жёлтую и, что символично, без малейшей попытки поспорить с судьёй отправился в раздевалку. На перерыв «Крылья» ушли вдесятером и со счётом в пользу соперника.

Для третьего гола «Зениту» во втором тайме понадобилось 10 минут. Футболисты «Крыльев» позволили Малкому пробить из-за штрафной — а это, как известно, непростительно. Вот лидер «Зенита» и не простил. 1:3.

Интрига в дальнейшем оставалась одна — сколько забьёт «Зенит». Малком решил ответить за всех и принялся класть мячи один за другим. 68-я минута — хет-трик.

74-я минута — покер. Капитан «Крыльев» Александр Солдатенков «привёз», Ломаев потащил от Ивана Сергеева, а Малком добил. Так матч окончательно стал историческим: начиная с 2008 года только пятерым футболистам удавалось забить четыре в одной игре РПЛ. А ещё Малкому осталось всего три мяча до рекорда Олега Веретенникова по голам за сезон (25). То, что этот футболист творит в нашем чемпионате, — уже неприлично.

На этом голы «Зенита» закончились, да и Малком досматривал матч со скамейки запасных. Предстоящее чемпионство футболистов Сергея Семака будет грандиозным: намечается рекорд по голам за сезон у всей команды и у Малкома в частности. А оформить титул, если всё сложится нужным образом, можно будет уже в следующем туре — да ещё и против «Спартака». Правда, зависит всё от того, как красно-белые сыграют с «Ростовом».