Обляков невероятно хорош в 2023-м! После его дубля в Грозном ЦСКА догнал «Спартак»

ЦСКА победил «Ахмат» в Грозном и догнал «Спартак» по количеству очков. До «Ростова» – один балл. В вечернем матче «Спартака» с ростовчанами армейцам, очевидно, нужна ничья, чтобы оба конкурента потеряли очки.

В основу ЦСКА неожиданно не попал Чалов. Форварда, превратившегося в последнее время в инсайда, поменял в группе атаки Кучаев. А в составе «Ахмата» обращало на себя внимание отсутствие Бериши – самый яркий игрок южан выбыл на месяц из-за травмы боковой связки колена.

Кучаев здорово вошёл в игру – цеплялся за свой шанс. Константин принял пару классных решений в первой атаке, которая едва не завершилась забитым мячом, а потом поучаствовал в голе на третьей минуте. Правда, тут его действие выглядело немного курьёзно. Вместо удара по воротам у Кучаева получился сброс мяча грудью вдоль ворот – на Облякова. Иван продолжил впечатляющую результативную серию: 5+3 в восьми последних турах РПЛ. Вообще, ЦСКА успешно использовал более широкие позиции своих фланговых игроков – вингбеков Медины и Гаича. Защитники «Ахмата» (у хозяев была схема 4-4-2) не смогли перестроиться и контролировать их врывания.

Команда Владимира Федотова контролировала ситуацию на поле, хотя играла, можно сказать, экономно. Отрезками армейцы садились в оборону низким блоком. Возможно, это связано с тем, что уже в середине недели у ЦСКА будет ответный матч с «Уралом» в финале Пути РПЛ Кубка России. Лучший бомбардир прошлого чемпионата Агаларов, получивший новый шанс от Сергея Ташуева, несколько раз встречался с мячом в хороших позициях в штрафной. Но не идёт у Гамида в этом сезоне! Исполнение нападающим эпизодов оставляло желать лучшего.

ЦСКА же не только сохранил преимущество, но и достаточно быстро развил его. В середине первого тайма красно-синие организовали контрвыпад, который завершила всё та же пара инсайдов – Кучаев вырезал голевую передачу на Облякова. Капитан «Ахмата» Семёнов создал глубину для армейца. Вообще, у Ташуева будет много вопросов к взаимодействию центральных защитников с опорниками Швецом и Тимофеевым. Ошибались игроки группы обороны южан много. ЦСКА к перерыву выигрывал на ноль и по голам, и по ударам в створ (4:0). Команда Федотова показала почти идеальную реализацию – в ворота соперника влетало то, что не влетело тур назад с «Локомотивом».

Ташуев мог заменить в перерыве кого угодно. Например, защитников. Дело не только в пропущенных мячах: Семёнов, Богосавац и Тодорович составляли тройку «лидеров» команды по потерям владения. Но тренер «Ахмата» поменял форвардов Агаларова и Ильина – на Конате и Гбамбле. Голов не было, а были, помимо всего прочего, проблемы с прессингом. Видимо, это тоже повлияло на решение Ташуева. В дебюте второго тайма Конате с Гбамбле соорудили момент для Тимофеева – лучший у «Ахмата» за 52 минуты. Однако центрхав пробил в стену. В Акинфеева.

Резкие, быстрые, умеющие обыгрывать один в один Гбамбле и Садулаев создавали напряжение у ворот ЦСКА. Армейцы держались, но вот контригра у команды Федотова совсем перестала получаться. А на исходе часа матча «Ахмат» вслед за Беришей потерял и ещё одного яркого дриблёра: Садулаев, посадив на жёлтую карточку Гаича, схватился за колено. Вингер не мог наступить на ногу, и его увезли с поля на электрокаре. Ташуев, когда услышал предварительный диагноз игрока, схватился за голову. Видимо, в этом сезоне Садулаев уже не помощник «Ахмату».

По ходу второго тайма игра из-за паузы и тактики ЦСКА потеряла вкус. Казалось, армейцы успокоили хозяев и сделали результат. Но в концовке красно-синие пропустили и вдобавок лишились из-за повреждений Медины и Мендеса. Голевая атака «Ахмата» была очень простой. Зделар не заблокировал передачу Швеца из центра на фланг, где не хватило Медины, а Дивеев прозевал рывок Конате.

Один плохой эпизод в исполнении ЦСКА едва не изменил всё – игроки «Ахмата» поверили, что можно спасти матч. Но, окончательно раскрывшись, команда Ташуева пропустила третий гол. Прекрасно сыграл Чалов (он всё же получил свои 30 минут), разобравшийся с тремя защитниками и покативший мяч Мухину.

Это был первый удар армейцев в створ за тайм.