«Его раздражала тики-така». Легенда «Барсы» Вальдес стал чудным тренером

Шесть лет назад, в апреле 2017-го, Виктор Вальдес провёл свой последний матч в карьере – за «Мидлсбро» в АПЛ. Но весь мир запомнил его, конечно же, по выступлениям за другую команду. Вальдес – легенда «Барсы», рекордсмен среди голкиперов клуба по количеству матчей. Шестикратный чемпион Испании и трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе сине-гранатовых. А вот тренерская карьера Виктора получается не такой успешной, как игровая, и, кажется, завершилась, едва начавшись.
Повесив перчатки на гвоздь, Вальдес решил остаться в футболе и выбрал не менее стрессовую профессию, чем у вратаря – пошёл учиться на тренера. Виктор получал лицензию вместе с другими вчерашними звёздами сборной Испании – Хави, Раулем, Хаби Алонсо. В новой роли бывший голкипер дебютировал, возглавив любительскую молодёжную команду «Мораталас». Там Вальдес завоевал со своими парнями два региональных трофея. 36-летний на тот момент специалист почувствовал вкус к работе и вскоре принял предложение вернуться в родной клуб. Летом 2019-го Виктор возглавил «Хувениль А» – юношескую команду «Барселоны» (U19).
Однако его возвращение в каталонский клуб оказалось коротким. Всего через 80 дней после своего назначения, в октябре 2019-го, Вальдес ушёл из «Барселоны». Причиной стал конфликт экс-голкипера с его бывшим одноклубником Патриком Клюйвертом. Голландец отвечал в каталонском клубе за подготовку молодёжи, занимая пост директора Ла Масии, и их последний разговор с Виктором прошёл на повышенных тонах.
Клюйверт и другие руководители «Барсы» были недовольны многим: начиная от тактических воззрений Вальдеса (он отходил от классической для сине-гранатовых схемы 4-3-3) и заканчивая его холодными отношениями с некоторыми работниками каталонского клуба. Кроме того, руководя «Барселоной» в Юношеской лиге УЕФА, Виктор нарушил кое-какие правила этого турнира. Не футбольные – организационные. В частности, не приходил на совместный ужин с соперниками, который проводился в рамках акции фэйр-плей. Вроде бы мелочь, но отражается на имидже клуба.
К слову, незадолго до своего увольнения Вальдес совершил нестандартный для тренера поступок в товарищеском матче «Барселоны» с «Зенитом»: поблагодарил за хорошую игру… голкипера соперника. Это был Даниил Одоевский. Когда «первого номера» сине-бело-голубых меняли, бывший вратарь подошёл к молодому коллеге, чтобы пожать ему руку. После игры похвалил Одоевского, сказав ему: «Работай, трудись. Ты молодец». Потом прислал Даниилу ободряющее эмодзи в соцсети.
На тренерскую скамейку Вальдес вернулся в мае 2020-го, когда получил приглашение в «Орту», выступавшую в четвёртом дивизионе чемпионата Испании. Это был его последний клуб как тренера на сегодняшний день. В «Орте» Виктор тоже задержался ненадолго – ушёл в январе 2021-го. По официальной версии, он захотел сосредоточиться на проекте Жоана Лапорты, который тогда участвовал в предвыборной кампании на пост президента «Барселоны».
На днях сайт Relevo опубликовал материал с удивительными подробностями тренерской карьеры Виктора. С помощью его бывших игроков журналисты нарисовали психологический портрет Вальдеса-тренера. Оказывается, он терпеть не мог тики-таку, благодаря которой его «Барселона» выиграла столько трофеев в Испании и Европе. Да и вообще вёл себя довольно странно.
Виктор Вальдес
Фото: PA Images via Getty Images
Воспитанник «Барсы» Арнау Сола рассказал про Вальдеса:
«Он говорил нам, что игра «Барсы», основанная на владении мячом и розыгрышах через Пике и Пуйоля, его раздражала. Он мечтал о более прямой и вертикальной игре. Вальдес считал себя рокером и хотел рок-н-ролла. Казалось, это был «золотой» период для «Барселоны», но он не получал от него удовольствия, как будто у него не осталось хороших воспоминаний о том времени. Он сказал нам, что по-настоящему почувствовал вкус футбола в Премьер-лиге, в «Мидлсбро», а не в «Барсе».
Вальдес конфликтовал с представителями тренерского штаба и другими работниками в «Орте». Например, Виктор полагал, что физиотерапевт замышляет против него заговор. Он срывался и на игроках, и на персонале, а однажды довёл до слёз отвечавшего за инвентарь сотрудника-инвалида по имени Хуанито. Тот слишком рано стал собирать тренировочное оборудование – Виктор выгнал его с поля.
С другой стороны, в «Орте», исполняя роль не только главного тренера, но и спортивного директора, Вальдес совершал щедрые поступки. Вкладывал собственные средства в клуб, поднял зарплаты некоторым игрокам. Вратарям дарил новые перчатки. Да и в молодёжке «Барсы» Виктор делал добрые дела: распределял свою зарплату между членами тренерского штаба, покупал изотонические напитки для игроков, подарил новые бутсы футболисту, который пришёл на тренировку в повреждённых старых. А однажды предложил травмированным пройти лечение в специализированной клинике и готов был сам оплатить это.
Его бывшие игроки характеризуют Вальдеса-человека словами «странный», «необычный», «неоднозначный», «редкий» и даже «биполярный». Иногда Виктор горел на тренировках, а временами сидел отстранённо на скамейке со своим помощником или вовсе не появлялся на занятии. Молодой тренер перегружал команду информацией. Он объяснял футбол как шахматную игру, в которой три центральных защитника – пешки, крайние защитники – ладьи, оборонительные полузащитники и форвард – король и ферзь, а инсайды или вингеры – слоны.
В последнее время футболисты «Орты», игравшие под руководством Вальдеса, даже связаться с ним не могут. WhatsApp удалён, сообщения не доходят. Никто из них не знает, где находится Виктор и чем занимается.
Говорят, многие вратари – люди не от мира сего. Похоже, Вальдес как раз один из таких. После «Орты» Виктор уже два с половиной года не возвращается на тренерскую скамью, а с футболом был связан разве что как комментатор канала DAZN.
- 4 мая 2023
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