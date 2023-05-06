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«Рома» — «Интер» — 0:2, видео, голы Димарко, Лукаку, обзор матча Серии А, 6 мая 2023-го, таблица чемпионата Италии

Моуринью оказался бессилен перед «Интером». Ужасная ошибка оставит «Рому» без ЛЧ?
Никита Паглазов
«Рома» — «Интер» — 0:2, видео, голы
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Миланцы вернулись в топ-4, не испытав проблем в матче с бывшим тренером.

«Рома» и «Интер» борются за попадание в Лигу чемпионов. Оба клуба могут квалифицироваться в турнир через победу в еврокубках: римляне вышли в полуфинал Лиги Европы, миланцы – в 1/2 финала ЛЧ. Однако никто не гарантирует командам трофеи. Встреча на «Стадио Олимпико» ожидалась как матч между нынешней и бывшей командами Жозе Моуринью за преимущество в борьбе за ЛЧ.

Италия - Серия А. 34-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 33'   0:2 Лукаку – 74'

Португалец немного удивил стартовым составом. «Рома» вышла на поле с четырьмя центральными хавбеками, расположившись в схеме 3-5-1-1 (такую часто использует Аллегри в «Ювентусе»). На скамейке остались Тэмми Абрахам и Пауло Дибала. Единственным форвардом вышел Андреа Белотти, чуть ниже расположился капитан римлян – Лоренцо Пеллегрини. У «Интера» с первых минут не вышли Лаутаро Мартинес и Генрих Мхитарян, в атаке тандем набравшему форму Ромелу Лукаку составил Хоакин Корреа.

На старте встречи «Рома» выглядела агрессивнее. Римляне интенсивно прессинговали и пытались перекрыть все варианты продвижения для «Интера». А получая мяч, периодически хозяева оказывались в позиционной атаке (нетипичный футбол для Моуринью) и не могли придумать интересное продолжение. Миланцы же рассчитывали на средние передачи и забросы на Лукаку, оттягивания в глубину Корреа, а также на подключения крайних центральных защитников (Бастони и Дармиана) и фулбэков (Думфрис и Димарко).

«Рома» — «Интер» — 0:2

«Рома» — «Интер» — 0:2

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

В стартовый отрезок самый опасный шанс предоставился «Роме» на второй минуте: Пеллегрини после паса Николы Залевски пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошёл мимо. В целом первый тайм не баловал обилием моментов. К середине первого тайма «Интер» забрал мяч под контроль. «Рома» же не смогла демонстрировать агрессивный прессинг весь тайм и перешла в режим обороны низким блоком и попыток выйти в контратаку. Также первый тайм запомнился изобилием единоборств и мелких нарушений. В концовке арбитр останавливал встречу каждую минуту: на газоне поочерёдно оказывались футболисты обеих команд.

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Но всё же в первом тайме нашлось место красоте. На 33-й минуте «Интер» организовал быструю атаку: Марсело Брозович отдал шикарный диагональный пас на подключившегося в атаку Думфриса, тот приблизился к штрафной, прострелил на противоположный фланг, где Димарко завершил атаку точным ударом. Классический гол «Интера» с использованием атакующего потенциала двух фланговых футболистов и мастер-классом по использованию свободного пространства от Брозовича.

В начале второго тайма команды поменялись ролями: теперь «Рома» владела мячом и пыталась атаковать, а «Интер» расположился в обороне, стараясь отвечать быстрыми выпадами. На 54-й минуте произошёл спорный эпизод: мяч попал в руку Дармиану в штрафной «Интера». После общения с VAR арбитр Фабио Мареска принял решение не назначать пенальти, вызвав недовольство римлян.

На 60-й минуте Симоне Индзаги выпустил Лаутаро. Игра «Интера» в атаке не совсем клеилась, поэтому гостям был необходим футболист, умеющий зацепиться за мяч и забить в неочевидной ситуации. В остальном «нерадзурри» старались использовать стандартные инструменты: забросы на Лукаку, подключения по флангам, вертикальные передачи.

Настрой игроков «Ромы» на желание отыграться отлично продемонстрировал один из эпизодов: Индзаги решил заменить Думфриса на Рауля Белланову. Голландца с поля буквально выталкивал Белотти, желая как можно скорее возобновить игру. Думфрис не ожидал подобного и без сопротивления воспользовался «помощью» форварда «Ромы». Однако римляне не конвертировали активность в голевые моменты. «Интер» спокойно отражал атаки хозяев. Частым явлением стали угловые и штрафные в исполнении «Ромы», не приводившие к серьёзным последствиям.

На 74-й минуте ужасно ошибся защитник «Ромы» Рожер Ибаньес: он совершил неудачную попытку паса, мяч в итоге отлетел прямо на Лаутаро. Аргентинец, не думая долго, покатил на свободного Лукаку, а тот расстрелял Руя Патрисиу. «Интер» воспользовался подарком, увеличив разницу в счёте и получив комфортное преимущество за 15 минут до конца.

«Рома» совсем расклеилась после второго пропущенного гола. Моуринью отреагировал на ситуацию, на поле уже появились Дибала и Абрахам, но должного эффекта это не принесло. «Интер» эталонно оборонялся и грамотно «убивал» время в атаке, получив удобный сценарий. А в концовке Лаутаро мог сделать счёт разгромным, но мяч после его удара угодил в перекладину.

Турнирная таблица Серии А

Поражение сильно усложнило положение «Ромы» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов через место в топ-4. Теперь команда Моуринью отстаёт от четвёртого места на пять очков, при этом осталось сыграть всего четыре тура. «Интер» же остался в лигочемпионской зоне, но у миланцев тяжёлый календарь: «Сассуоло», «Наполи», «Аталанта» и «Торино». Интрига в борьбе за зону ЛЧ в Италии жива. Но с такой игрой «Роме» тяжело рассчитывать на желаемое.

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