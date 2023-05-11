«Базель» — скрытый фаворит Лиги конференций. Клуб ведёт к трофею спортивный директор!

«Базель» – главная сенсация плей-офф Лиги конференций. Швейцарский клуб вышел в раунд на выбывание со второго места, набрав одинаковое количество очков со «Слованом» (11), а затем выбил трёх соперников на пути к 1/2 финала (включая тот же «Слован») и установил новое еврокубковое достижение. Теперь у «Базеля» есть все шансы попасть в финал Лиги конференций, но для этого нужно пройти «Фиорентину», состав которой оценивается в пять раз выше. Рассказываем, что стоит за успехом швейцарской команды.

«Базель» тащит к трофею Лиги конференций спортивный директор. Он пришёл в клуб по ходу сезона

Летом 2022 года бывший клуб Фёдора Чалова возглавил экс-игрок «Базеля» Александер Фрай. Будучи нападающим швейцарской команды, он трижды выиграл золотые медали чемпионата. Кроме того, Фрай стал двукратным обладателем Кубка страны. Александер несколько лет работал в структуре «Базеля», и опыт на посту главного тренера стал провальным. Фрай проработал всего семь месяцев.

За это время «Базель» выиграл 14 матчей из 24 и занимал седьмое место из десяти в таблице чемпионата Швейцарии. Фрай как только не менял игру своей команды: она действовала по схемам 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-2. Главные заслуги экс-тренера «Базеля» состоят в том, что, несмотря на ужасные результаты в чемпионате, клуб вышел в плей-офф Лиги конференций и в четвертьфинал Кубка страны.

Александер Фрай Фото: David Inderlied/Getty Images

7 февраля 2023 года спортивный директор «Базеля» Хайко Фогель сменил Фрая на посту главного тренера с приставкой «и. о.». Немецкий специалист стал совмещать должности (с 1 января 2023 года – спортивный директор), и это у него отлично получается. Фогель – не чужой человек для «Базеля». Он начал тренерскую карьеру в структуре «Баварии», но в 2009-м вошёл в тренерский штаб швейцарского клуба, а затем возглавил «Базель». Тогда Хайко принёс команде шесть трофеев, включая три чемпионства. Кроме того, с ним «Базель» оставил «Манчестер Юнайтед» без плей-офф ЛЧ и установил клубный рекорд (проиграл лишь дважды в 34 матчах).

Хайко Фогель Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

От «Базеля» до «Базеля» Фогель трудился опять в структуре «Баварии», где был тренером команды до 19 лет, дубля и координатором молодых кадров, а также возглавлял «Штурм», «Юрдинген» и вторую команду «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Хайко, как и предшественник, тоже не приверженец одной схемы, но, в отличие от бывшего тренера, он даёт результат. Фогель начал с победы над «Сьоном» в чемпионате Швейцарии (3:1), но затем уступил на выезде «Трабзонспору» (0:1). «Базель» прошёл дальше в Лиге конференций, победив дома со счётом 2:0. В 1/8 финала турнира команда выбила «Слован» из Братиславы в серии пенальти. Туда швейцарцы просочились каким-то чудом: на третьей добавленной минуте ко второму тайму счёт сравнял Зеки Амдуни.

В апреле «Базель» уже не смог играть на три фронта и выбыл из Кубка Швейцарии от «Янг Бойз», но вышел в полуфинал Лиги конференций, выбив из турнира по сумме двух матчей «Ниццу». Первая игра завершилась со счётом 2:2 (дубль оформил всё тот же Амдуни), а на выезде всё решилось благодаря голам Жан-Кевина Огустена и Касима Адамса. Первый сделал счёт 1:1 на 86-й минуте, а второй забил победный мяч в дополнительное время. Что касается чемпионата Швейцарии, то там «Базель» улучшил результаты. Сейчас клуб идёт на пятом месте с 42 очками – и это за четыре тура до конца сезона: команду разделяет четырёхочковое отставание от «Люцерна» и квалификации Лиги конференций.

А кто вообще играет за «Базель»?

Состав «Базеля» оценивается в € 45 млн (меньше всех среди участников полуфинала ЛК). Для сравнения – «Ницца» (€ 235,6 млн), «Трабзонспор» (€ 122,45 млн) и «Фиорентина» (€ 236,3 млн), с которой швейцарцам предстоит сыграть в полуфинале Лиги конференций, сильно дороже.

У «Базеля» удивительный состав: они набрали команду летом 2022 года и вытаскивают матчи во многом благодаря молодёжи. Так, например, лидер по сыгранным минутам – центральный защитник Анди Пельмар (23 года) пришёл летом бесплатно из «Ниццы». Он провёл 52 матча во всех турнирах (4293 минуты). Но дело не только в молодых – защищает ворота 35-летний Марвин Хиц, который был взят у «Боруссии» Дортмунд свободным агентом. В центре обороны с Пельмаром играет Касим Адамс. Ему 27 лет, он арендован у «Хоффенхайма».

Марвин Хиц Фото: Harry Langer/Getty Images

В полузащите у «Базеля» играют 19-летний Анди Диуф (51 матч во всех турнирах, в аренде, будет выкуплен у «Ренна» за € 5,5 млн), 22-летний Ваутер Бюргер и опытные Таулант Джака и Фабиан Фрай. Что касается атаки, то там у швейцарцев тоже новички: 22-летний вингер Дан Ндой (пришёл летом бесплатно из «Ниццы»), Зеки Амдуни (22 года, забил 16 голов в 46 матчах, в аренде, будет выкуплен у «Лозанны» за € 4 млн), Анди Зекири (23 года, 16 голов в 44 матчах, арендован у «Брайтона»), Дариан Малес (22 года, 11+14 в 41 игре, арендован у «Интера»). Таким образом, «Базель» потратил всего € 2,55 млн на игроков за два последних трансферных окна.

Концовка сезона очень важна как игрокам «Базеля», так и тренеру Фогелю. По информации Marca, на место немца рассматривается сын Карло Анчелотти Давиде, который сейчас работает в тренерском штабе «Реала». Сын великого тренера намеревается начать самостоятельную тренерскую карьеру. Руководство «Базеля» собирается строить новый проект, чтобы снова бороться за победу в чемпионате Швейцарии. Но сейчас главное – это Лига конференций. В случае прохода «Фиорентины» швейцарцев ждёт в финале победитель пары «Вест Хэм» – АЗ.