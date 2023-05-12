«Ахмат» так хорош, что близок к историческому достижению. В чём секрет команды Ташуева?

«Ахмат» – неожиданное открытие весенней части РПЛ. Да, команда провела приличную осень, но ощущение, что к этому уже привыкли. Грозный часто неплохо начинает, но весной что-то идёт не так. В этот раз сценарий изменился: в первой части сезона «Ахмат» был просто хорош, побеждая «Динамо», «Краснодар», «Зенит». А весной стал ну очень хорош: с момента рестарта у команды 17 очков в девяти матчах. Это четвёртый результат в РПЛ после «Зенита», ЦСКА и «Локомотива». Да, топов грозненцы уже не побеждают, зато берут очки с прямыми конкурентами. Это в условиях борьбы за топ-5 не менее важно.

Около месяца назад главный тренер Сергей Ташуев обозначил конкретную задачу на остаток сезона. Вот его цитата в интервью Денису Казанскому.

Сергей Ташуев главный тренер «Ахмата» «Ещё после победы над «Зенитом» решили: давайте поборемся за самое высокое место в истории клуба. Мы к этой цели стараемся идти. Мы хотим быть повыше того места, которое обычно занимает «Ахмат». Но на всё воля Всевышнего. Футбол — великая игра. Здесь всякое возможно».

Сейчас «Ахмат» пятый. В сезоне-2016/2017, который и стал лучшим для клуба, команда финишировала на этой же позиции. То есть для установления рекорда нужно оказаться как минимум на четвёртом месте. Либо хотя бы набрать больше очков, чем в том историческом сезоне – сейчас у Грозного 43. Тогда было 48. До конца сезона – четыре тура. Так что почему бы и нет?

Конечно, прогресс «Ахмата» скорее удивляет. Мало кто понял странное увольнение Андрея Талалаева в начале сентября, случившееся в перерыве матча с «Пари НН». Но ещё меньше поняли назначение Сергея Ташуева. 64-летний тренер сменил множество клубов в России и ближнем зарубежье, но нигде не задерживался больше чем на два года. Идеальный образ временщика: особо ничего не требует, работает с теми, кто есть, и под разными задачами – от борьбы за выживание до выстраивания философии. Получается не всегда, но это уже детали.

Сергей Ташуев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако «Ахмат», похоже, – история не только про очередное место работы, где можно задержаться на классические год-два, но и место, где хочется остаться как можно дольше. Ташуев родился в Грозном. И в интервью рассказывал, что всегда хотел поработать в клубе. Ради этого якобы отказался от вкусного предложения из арабской страны и одной команды ближнего зарубежья, участвующей в квалификации ЛЧ.

Но главное – что такого волшебного привнёс Ташуев? Почему команда так высоко? Ниже несколько тезисов.

Изменение подхода к силовой работе. Чуть ли не сразу Ташуев стал отмечать, что команда не справляется с тем интенсивным футболом, который он требует. И загнал футболистов тягать железо. Первое время это некоторых точно удивляло. Но пришёл результат. А его специалист объяснял в том числе внедрением подобных упражнений.

«Силовой работой впервые начали заниматься еще до нашей эры — на Олимпиаде в Афинах. Упражнения со штангой придумал не я. Силы мышц и взрыва невозможно развить без силовой работы. А футбол — силовой вид спорта.

Великий советский штангист Юрий Варданян долгое время работал тренером по физподготовке «Чикаго Буллз». Потому что баскетболистам тоже нужна взрывная сила. Дзанетти доиграл до сорока лет только благодаря тому, что регулярно посещал силовые тренировки. Он выжимал ногами полтонны — сам об этом говорил. Рома Павлюченко про тренировки в «Тоттенхэме» рассказывал: «Я столько железа не тягал никогда». Силовые упражнения придумал не я. Я просто знаю схему, как подготовить мощного сильного футболиста», – говорил он Sport24.ru.

Такая работа привела к тому, что грозненцы стали вторыми по индексу агрессивности давления на соперника в лиге. Выше только «Оренбург». А 5 из 14 голов в весенней части они забили после перехватов. Это подтверждает, что команда любит агрессивный и вертикальный футбол. Он и даёт результат.

Психология. Ташуев уделяет этому много времени. И, похоже, не зря. Его методика не особо отличается от подходов чуть более старших коллег. Например, Юрия Сёмина. Ташуев может публично заявить, что команда психологически сломалась – как, например, в матче с ЦСКА. Наверняка в этом и был смысл. Некоторых это точно задело. В следующем матче «Ахмат» ввалил пять «Торпедо». Игроки доказали, что никаких проблем нет. История уже забылась. Результат есть. Ташуев не раз говорил, что личные беседы с футболистами и управление микроклиматом – чуть ли не главная задача для тренера. И пока с ней он полностью справляется.

Прогресс отдельных футболистов. Иван Олейников покатался по Первой лиге, а теперь о нём говорят чуть ли не как об одном из лучших полузащитников РПЛ, не заигранном за топ-клуб. В марте хавбек мог попасть в расширенный список сборной России, но что-то пошло не так. А чуть больше месяца назад – травма, но в ближайшее время футболист должен вернуться в состав.

Иван Олейников и Лечи Садулаев Фото: fc-akhmat.ru

Лечи Садулаев – та же история. При Ташуеве он продолжил прогресс, попал в сборную и даже сыграл в товарищеском матче. И на этом парень точно не собирается останавливаться. Хотя у него, как и у Олейникова, сейчас травма.

Бернард Бериша, казалось, и вовсе закончил с футболом. Но Ташуев его вернул. И каждый раз признаётся, что это один из его любимых футболистов. Видимо, такая теплота окрылила косовара. 5+2 в 20 матчах РПЛ – очень неплохо для игрока его амплуа.

Ещё один пункт – работа с резервом. Обычно игроки на скамейке чахнут, но когда пять футболистов основы не могли сыграть с «Торпедо», их заменили резервисты – и вот какой результат (5:1).

Никто не знает, как долго проработает система Сергея Ташуева. Но он точно хочет, чтобы нынешний проект был успешен как можно дольше. В конце концов, пора уже где-то осесть на более долгий срок.