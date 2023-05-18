Драма Лодыгина в Греции. Взял пенальти в решающем матче, а титул — упустил

Экс-голкипер сборной России, «Зенита» и тульского «Арсенала» Лодыгин взял пенальти в матче, который мог стать чемпионским для его команды. Однако «Панатинаикос», за который выступает Юрий, проиграл на финише сезона борьбу за золотые медали. Титул достался АЕКу из Афин.

«Панатинаикос» уже довольно давно не становился чемпионом Греции – 13 лет. Хотя многие наверняка до сих пор помнят классную команду «зелёных», доходившую в начале 2000-х до четвертьфинала Лиги чемпионов. А в середине 1990-х вообще был полуфинал ЛЧ. АЕК завоёвывал последний титул пять лет. Так что два афинских клуба стремились к трофею, по которому успели всерьёз соскучиться.

Первую часть нынешнего чемпионата выиграл «Панатинаикос», который по итогам двух кругов опережал АЕК на два очка. Потом клубы были разбиты на две группы – топ-6 команд сыграли между собой в чемпионской. Ещё за два тура до финиша конкуренты шли вровень: «зелёные» и «жёлто-чёрные» имели по 77 очков. Однако концовка получилась катастрофической для Лодыгина и его товарищей.

В предпоследнем туре «Панатинаикос» играл на выезде с «Олимпиакосом». Это традиционно большой матч в Греции, к нему было приковано особое внимание. Ключевой эпизод встречи случился, когда команды сыграли около часа. В штрафной «Олимпиакоса» произошло столкновение защитника хозяев Ндоя с нападающим гостей Шпораром. Эпизод очень непростой для судей, но «зелёные», разумеется, требовали пенальти. Арбитры всё же не стали назначать 11-метровый, а ещё через 10 минут защитник сборной Молдавии Рябчук забил гол, принёсший победу «Олимпиакосу».

«Панатинаикос» отреагировал на поражение заявлением на тему работы рефери: «Ещё одно судейское решение против нас в этом году. Игру перевернуло неназначение пенальти после падения Шпорара на 57-й минуте – несправедливость по отношению к нам теперь стала рутиной».

Перед битвой с «Олимпиакосом» у «Панатинаикоса» были гигантские проблемы с составом – сразу 17 (!) человек заразились коронавирусом. Накануне игры в тренировке участвовали всего девять футболистов. Тем не менее матч не отменили и не перенесли. Игроков «Панатинаикоса» изолировали, чтобы они никого не заразили, а перед стартовым свистком футболисты (за исключением капитанов) не жали друг другу руки. Вдобавок сыграли при пустых трибунах, как на пике ковида. Впрочем, по другой причине: «Олимпиакос» был наказан матчем без зрителей.

Главный тренер «Панатинаикоса» Иван Йованович сказал после игры: «Меня заставили выбирать между здоровьем моих футболистов и их мечтами. Либо поставить играть других, либо выпустить тех, кто больше всего хотел этого чемпионства. И я никогда не чувствовал себя хуже».

Тем временем АЕК воспользовался своим шансом оторваться от конкурента на три очка – победил на выезде «Арис» (2:1).

Лодыгин с «Олимпиакосом» не играл. Дело в том, что Юрий – лишь второй вратарь «Панатинаикоса». Летом 2022-го наш легионер переходил из «ПАС Янины» в афинский клуб свободным агентом, выиграв по итогам прошлого сезона награду лучшему голкиперу чемпионата Греции и выдав наибольшее количество «сухарей». Лодыгин отбил 72% ударов по воротам и не пропустил в 14 матчах. Однако у «Панатинаикоса» уже был надёжный «первый номер» – итальянец Альберто Бриньоли. Он просто не давал повода усадить себя в запас. Юрий, по его словам, понимал, что начинать сезон в основе будет Бриньоли, но надеялся дождаться своего шанса.

Вот только в нынешнем сезоне итальянец превратился в настоящую стену. Бриньоли отразил 84% ударов и лидирует по этому показателю в греческой лиге. Поэтому Лодыгин довольствовался редкими выходами на поле: провёл все четыре матча команды в Кубке Греции (два «на ноль», пропустил три мяча), а в апреле 2023-го наконец-то сыграл в чемпионате – с «Арисом» (1:0).

Юрий Лодыгин Фото: Из личного архива Лодыгина

Но в последнем туре тренер Йованович снова поставил Лодыгина в стартовый состав. То ли с оказавшимся в запасе Бриньоли было что-то не так, то ли в «Панатинаикосе» уже не верили в возможность выиграть титул. Хотя теоретические шансы оставались: «зелёным» требовалось побеждать на своём поле «Арис» и надеяться на домашнее поражение АЕКа от «Волоса».

«Панатинаикос» не сделал даже того, что должен был сам. Хотя команда Йовановича вышла вперёд уже на шестой минуте. Но на исходе получаса матча гости отыгрались: Лодыгина пробил известный по выступлениям за «Рому» и сборную Парагвая форвард Итурбе. Хуан ворвался в штрафную и нанёс удар в дальний угол – без шансов для нашего голкипера. В этом эпизоде было подозрение на двойной фол со стороны Хуана (подыграл рукой и прихватил соперника), однако судья после просмотра повтора оставил в силе своё решение засчитать гол.

Более того, «Панатинаикос» мог совсем расстроить болельщиков, завершив сезон домашним поражением. За четверть часа до конца в ворота «зелёных» был назначен пенальти за фол экс-армейца Магнуссона. Но Лодыгин парировал удар с «точки». Исполняя 11-метровый, форвард «Ариса» Абубакар Камара послал мяч в правый от голкипера угол на средней высоте, а Юрий совершил сейв в красивом прыжке. Матч завершился вничью – 1:1. АЕК же выдал в заключительном туре действительно чемпионскую игру, разгромив «Волос» со счётом 4:0.

Вместе с Лодыгиным без золота на финише сезона остались два экс-защитника ЦСКА – Магнуссон и Шарлия. Оба они, в отличие от россиянина, основные игроки «Панатинаикоса». У исландца 24 матча и один гол в чемпионате Греции, а у хорвата – 21 матч и две голевые передачи.

Тем не менее среди обладателей золота есть бывший армеец. Чемпионство в составе АЕКа выиграл швейцарец Цубер (28 матчей, восемь голов и два голевых паса). Помимо хавбека, трофей с «жёлто-чёрными» завоевали два экс-игрока «Ахмата» – иранский защитник Мохаммади (13 матчей, одна результативная передача) и польский полузащитник Шиманьски (30 матчей, два забитых мяча). Кстати, именно гол Цубера стал победным в решающей игре с «Волосом».

У 32-летнего Лодыгина ещё год будет действовать контракт с «Панатинаикосом». При удачном для Юрия стечении обстоятельств осенью он может сыграть в Лиге чемпионов. «Зелёные» стартуют в ЛЧ с третьего квалификационного раунда.