7 избранных матчей четверга: Медведев в 1/4 Рима, решающие полуфиналы в Лиге Европы

Что смотреть 18 мая: сборная Швейцарии по хоккею идёт за рекордом 1939 года, а «Вест Хэм» — за первым трофеем с 1999 года.

Все события 18 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, первый матч

Интрига: продолжит ли «Майами» создавать неудобства для своих оппонентов?

Официально — рематч финала Восточной конференции 2020 и 2022 годов. В 2020-м сильнее оказались подопечные Эрика Споэльстры, а в прошлом году — тогда ещё тренер-дебютант Име Удока помог «Бостону» оказаться в финале НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз». Споэльстра — прекрасный стратег, умеющий подстраиваться под соперника во время игр. Справятся ли «Хит» со звёздным натиском «Селтикс»?

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» Фото: Eric Espada/Getty Images

🎾 Не ранее 16:00*: Янник Ханфман (Германия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 3), ATP Masters 1000, Рим — 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: отомстит ли Медведев немцу за своего товарища по сборной?

Даниил Медведев уже добился лучшего результата на «Мастерсе» в Риме, впервые выйдя в четвертьфинал. Следующим соперником россиянина будет немец Янник Ханфман, кругом ранее выбивший из турнира Андрея Рублёва. Удастся ли Медведеву поквитаться с обидчиком Андрея и пробиться в полуфинал?

Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏒 20:20: Швейцария — Словакия, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК Швейцария Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли Швейцария свой рекорд 1939 года?

Успехи швейцарцев не должны удивлять. Патрик Фишер привёз на турнир опытный и очень мощный состав, который ещё ждут звёздные усиления. Они выиграли первые три матча, лидируют в своей группе и остаются единственной командой турнира, которая ещё ни разу не пропустила.

Если это продолжится в матче со Словакией, «крестоносцы» повторят свой рекорд по сухим матчам подряд, который держится уже 84 года. Один нюанс — словаки уже соперник классом выше Словении, Норвегии и Казахстана и пока что забивали в каждом матче на этом турнире.

Швейцария — Словакия Фото: iihf.com

⚽️ 21:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 25-й тур

Интрига: «Ньюкасл» приблизится к первому за 20 лет выходу в Лигу чемпионов?

«Ньюкасл» и «Брайтон» – одни из команд-открытий сезона АПЛ. Да, от «сорок» ждали успехов после покупки клуба саудовскими шейхами. Но такого быстрого взлёта мало кто ожидал. «Брайтон» демонстрирует прекрасный футбол в текущем сезоне: сначала под руководством Грэма Поттера, затем – Роберто Де Дзерби. Интригу предстоящему матчу добавляет турнирное положение клубов. «Ньюкаслу» необходимо обезопасить себя от вылета из топ-4, а «Брайтону» – постараться зацепиться за пятое место. Одно известно точно: в предстоящей встрече «чаек» поддержат фанаты и игроки «Ливерпуля», надеющиеся на попадание в ЛЧ.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Ювентус», Лига Европы, полуфинал, ответный матч

Интрига: очередной финал Лиги Европы для «Севильи»?

«Севилья» – королева Лиги Европы/Кубка УЕФА. Андалусийцы побеждали в турнире шесть раз – лучший результат среди всех клубов. Команда хороша в ЛЕ даже в сезоны, когда не всё удачно складывается в чемпионате. «Ювентус» проводит неровный сезон: борется максимум за место в ЛЧ в Серии А, вылетел из Кубка Италии. Единственная возможность порадовать болельщиков – взять Лигу Европы. Первый матч показал, что сделать это будет сложно. «Севилья» могла увозить победу из Турина, но защитник «Юве» Федерико Гатти в компенсированное время подарил команде надежду. В ответном матче в Испании туринцам придётся нелегко. Сможет ли «Юве» выйти в финал еврокубка впервые за шесть лет или «Севилья» отправится за новым трофеем Лиги Европы?

«Севилья» — «Ювентус» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

⚽️ 22:00: «Байер-04» — «Рома», Лига Европы, полуфинал, ответный матч

Интрига: Жозе Моуринью попадёт в финал еврокубка второй год подряд?

Первый матч «Ромы» и «Байера» в полуфинале Лиги Европы выдался откровенно скучным. Встреча не баловала изобилием моментов, единственный гол забил 20-летний воспитанник римлян – Эдоардо Бове. Тренеру леверкузенцев Хаби Алонсо необходимо придумать, как создать опасность у ворот «Ромы» в ответной встрече. А Жозе Моуринью получает самый удобный расклад для себя: сыграть вторым номером и постараться поймать соперника на контратаках. Цена победы для португальца высока. Моуринью может взять второй еврокубок за два года. Ранее ему удавалось подобное с «Порту»: команда выиграла Кубок УЕФА — 2002/2003, а затем Лигу чемпионов — 2003/2004. Теперь ситуация может повториться с «Ромой»: в прошлом году Особенный помог римлянам одержать победу в Лиге конференций. Держим кулачки за Жозе?

«Байер-04» — «Рома» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

⚽️ 22:00: «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм Юнайтед», Лига конференций, полуфинал, ответный матч

Интрига: «Вест Хэм» идёт за первым европейским трофеем с 1999 года?

Изначально Лигу конференций называли турниром для середняков, в котором почти отсутствует интрига. Но команды по-настоящему рубятся за трофей! Чего стоит только полуфинал между «Вест Хэмом» и АЗ. В первой игре в Лондоне гости открыли счёт в конце первого тайма. Но во вторые 45 минут «Вест Хэм» устроил настоящий навал на ворота АЗ, заколотив два мяча. Теперь лондонцы едут в гости в статусе фаворита. Но просто точно не будет. В случае если всё же «Вест Хэм» выстоит, то поборется за первый еврокубок с 1999 года. Тогда команда выиграла упразднённый ныне Кубок Интертото. А АЗ вообще ни разу не побеждал на европейской арене. Единственный хороший шанс – выход в финал Кубка УЕФА – 1980/1981. Теперь – новая возможность написать историю.