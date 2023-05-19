«Ругался и грозился сломать нос». Единственный матч Фергюсона за «МЮ» как игрока — огонь

19 мая 2013 года завершилась эпоха длиной больше четверти века. В этот день «Манчестер Юнайтед» сыграл с хоккейным счётом 5:5 на выезде с «Вест Бромвичем», а матч стал последним для тренера «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона. Великий тренер ушёл победителем – с тех пор чемпионский кубок больше не гостил на «Олд Траффорд», что ещё больше подчёркивает его уникальность и значимость для «Юнайтед».

За 27 лет в «МЮ» Фергюсону приходилось разруливать множество сложнейших ситуаций, в которых тренер проявлял не только навыки менеджера, но и тонкого психолога. Борьба с пьянством и разгульным образом жизни игроков «МЮ» едва не стоила шотландцу работы в начале 1990-х, когда команда шла в зоне вылета. Особенно тяжело было в первые сезоны. Алексу даже пришлось собственным примером показать, какой уровень самоотдачи он ждёт от подопечных. Для этого в 1987 году Фергюсон провёл один матч в футболке «Юнайтед» в качестве играющего тренера. И тем самым оказал огромное влияние на будущее команды.

В первые годы управления «МЮ» Фергюсон тренировался вместе с командой

Ради мечты возглавить «МЮ» в 1986 году Ферги пошёл на значительное снижение зарплаты – в «Абердине» тренер получал в два раза больше, но увидел огромную перспективу работы в Манчестере. На тот момент «красные дьяволы» представляли собой жалкое зрелище: лидеры глушили алкоголь, тренировались вполноги, а клуб экономил каждую копейку. Алекс принял команду 6 ноября спустя 14 туров после старта чемпионата – с тренером Роном Аткинсоном «дьяволы» выиграли всего три матча и плелись в зоне вылета. Последней каплей для руководства стало поражение от «Оксфорд Юнайтед» (0:2).

Алекс Фергюсон спустя месяц после назначения в «Манчестер Юнайтед» Фото: Gerry Crowther/Getty Images

Шотландец изменил каждый аспект жизни в клубе, от режима тренировок и питания до скаутской сети и молодёжного состава, особенно пристальное внимание уделив искоренению пьяных выходок игроков. Вполне логично, что тренер столкнулся с яростным неприятием новых правил от лидеров «МЮ» Нормана Уайтсайда, Пола Макграта и Брайана Робсона. «Я дал им понять, что дисциплина теперь будет у них на завтрак, обед и ужин», – упражнялся в красноречии перед журналистами тренер. Помогло – тот сезон «МЮ» закончил на 11-м месте, и Алекс стал думать, как ещё больше прокачать новую философию игроков.

Ферги решил, что лучший способ улучшить самоотдачу футболистов – продемонстрировать на собственном примере. С первых дней на «Олд Траффорд» менеджер участвовал в тренировках команды, несмотря на уже почтенный возраст в 45 лет. Всю игровую карьеру Алекс провёл в Шотландии, выступал за сборную и в 1966 году даже стал автором рекордного трансфера в «Рейнджерс» за £ 65 тыс. Ферги много забивал, славился неуступчивостью в единоборствах, что сразу же ощутили на тренировках игроки «Юнайтед».

В зимнее межсезонье 1987 года тренер повёз команду в небольшой тур по Бермудским островам. «Дьяволы» договорились о проведении двух товарищеских матчей – с национальной командой Бермуд и футбольным клубом «Сомерсетские Трояны». В первой игре манкунианцы разгромили «воинов» (прозвище национальной команды Бермуд) со счётом 4:1. Хозяева заметно уступали в мастерстве английской команде, поэтому противопоставили соперникам беспрецедентную грубость. В результате сразу несколько «дьяволов» получили травмы.

Фергюсон грозился сломать нос сопернику

Представители корраловых островов продолжили дубасить команду Фергюсона и в следующей игре. Они действовали настолько кровожадно, что сломали вратаря «Юнайтед» Гари Уолша: при подаче углового его вместе с мячом затолкал в ворота фактурный нападающий соперника. Уолшу крепко досталось по голове, он потерял сознание и был срочно доставлен в больницу. От последствий той травмы вратарь восстанавливался несколько лет.

В 1983 году Ферги выиграл Кубок кубков с «Абердином», а в 1991-м повторил это достижение с «МЮ» Фото: Simon Bruty/Getty Images

Страсти накалились, вскоре захромал и попросил замену Брайан Робсон. Тренер рассчитывал, что жёсткий спарринг закалит команду перед стартом второго круга чемпионата Англии, но не ожидал столь высокого уровня дичи от соперников. В такой ситуации за полчаса до окончания встречи Алекс решил выйти на поле сам, да ещё и в компании извечного ассистента Арчи Нокса. Собравшиеся на стадионе две тысячи зрителей встретили главнокомандующего «дьяволов» оглушительным свистом и отборными ругательствами – настолько оказалась накалённой атмосфера игры.

«Арчи дружил с Уолшем, поэтому вышел на поле особенно заряженным, – поделился впечатлениями экс-защитник «МЮ» Артур Олбистон. – Соперники отлетали от него, словно манекены, Нокс стелился в подкатах, а в конце матча забил выдающийся мяч ударом с 30 метров – точно в девятку. Фергюсон тоже сильно старался. В 46 лет он совершенно не напоминал футболиста, чья игровая карьера завершилась более десятилетия назад. Игравший на острие атаки Алекс имел два шикарных момента после фланговых навесов, но дважды с близкого расстояния посылал мяч выше ворот.

В компенсированное время на поле едва не вспыхнула драка после грубого подката Ферги на защитнике, который незадолго до этого саданул тренеру под дых в верховой борьбе, а судья не увидел. «Алекс сыпал ругательствами и грозился сломать нос обидчику. Он не успокоился и на дружеской вечеринке команд после игры. Когда один из соперников в шутку заявил, что они пожалели «МЮ», забив всего два гола («дьяволы» выиграли со счётом 4:2), Ферги вскочил со стула и принял грозную позу», – вспоминал экс-вратарь «Троянов» и сборной Бермудских островов Ллевелин Симмонс.

Ещё одним примечательным фактом той поездки стала находка нападающего – «Юнайтед» подписал молодого бермудца Шона Гоутера. Он так и не сыграл ни одного официального матча за «МЮ», зато оставил заметный след в истории «Манчестер Сити». На стыке веков Шон наколотил за «горожан» 84 мяча в 184 встречах, полоснув «дьяволов» дублем в победном для его команды дерби 2002 года.

Врезал обидчику одноклубника и получил красную карточку

Поездка на Бермуды – не единственное экзотическое приключение Фергюсона, в котором он выступил в роли играющего тренера. В 1976 году только начинавший карьеру менеджера Алекс повёз возглавляемый им «Сент-Миррен» на Карибы. Британцы три недели играли товарищеские матчи с местными командами ради единственной цели – владелец «святых» Харольд Карри налаживал таким образом связи в сфере экспорта виски.

Ферги в единственной игре в футболке «Юнайтед» Фото: twitter.com/PeteMolyneux

В первых матчах обстановка была доброжелательной, но затем команда Ферги отправилась в Гайану на игру с местной сборной, которая готовилась к решающему отборочному матчу к чемпионату мира. Хозяева вышли дать бой европейцам и явно перестарались. Особенно доставалось нападающему шотландцев Роберту Торрансу – защитник-великан карибцев делал из него отбивную, а судья не замечал самые явные фолы. В конце первого тайма Торрансу снова крепко досталось, и взбешённый Алекс отправился шнуровать бутсы. Тренер вспомнил свои эмоции в тот момент в автобиографии: «Я сказал ассистенту: «Ну всё, я выхожу на поле. Этот ублюдок совсем оборзел».

Мяч мало интересовал молодого тренера – он хотел поближе подобраться к хамовитому защитнику. В начале второго тайма это наконец ему удалось: ударом локтя Ферги сбил дыхание сопернику и получил жёлтую карточку. «Наши ожесточённые разборки продолжались ещё какое-то время, а потом я идеально врезал обидчику Торранса. Пока он катался по полю от боли, судья показал мне красную карточку. Я остался собою доволен», – припомнил эпизод Алекс.

Эти эпизоды ярко иллюстрируют, насколько крутой и харизматичный тренер руководил «Юнайтед» и сделал команду самой успешной в Англии. Сэр Алекс привил «дьяволам» не только философию победителей (шотландец завоевал на «Олд Траффорд» 38 трофеев), но и умение в любой момент дать сдачи.