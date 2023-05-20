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Кто из АПЛ сыграет в еврокубках: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Ливерпуль» — разбор

Стало понятнее, кто от Англии попадёт в еврокубки: разбор вариантов
Григорий Телингатер
Кто из АПЛ сыграет в еврокубках
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«Ньюкасл», «МЮ», «Ливерпуль» ещё разыгрывают путёвки. С огромной вероятностью мы знаем, кто отправится и в Лигу чемпионов, и в Лигу Европы.

Предпоследний тур АПЛ ещё не закончился, но уже примерно понятно, какие четыре команды сыграют в Лиге чемпионов от Англии в следующем сезоне. «Ливерпуль» на своём поле потерял очки в матче с «Астон Виллой» (1:1), а в параллельной игре «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (1:0).

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Рэмси – 27'   1:1 Фирмино – 89'
Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 9'

Таким образом, команда Клоппа осталась на пятом месте и отстаёт от «МЮ» и «Ньюкасла» на три очка. Значит, обоим достаточно даже ничьей в одном из двух оставшихся матчей. При этом «МЮ» предстоит сыграть дома с «Челси» и «Фулхэмом», а «Ньюкасл» встретится с «Лестером» дома и с «Челси» в гостях (при равенстве очков главный критерий – разница забитых и пропущенных мячей).

С огромной вероятностью в следующем сезоне Лиги чемпионов от Англии сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Стало понятнее и по путёвкам в другие еврокубки. Раз «МЮ» не опустится ниже четвёртого места, значит, не имеет значения, какая команда из Манчестера победит в финале Кубка Англии. Теперь в любом случае ещё одно место в Лиге Европы будет распределено на основании таблицы АПЛ.

  • Лига чемпионов: 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места;
  • Лига Европы: 5-е и 6-е места;
  • Лига конференций: 7-е место.

Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» гарантировал себе место в Лиге Европы. Единственная команда, которая может обогнать – «Брайтон», но шестое место даёт точно такую же путёвку в ЛЕ. Обе команды отправляются в групповой этап, минуя квалификационные стадии.

За место в Лиге конференций будут бороться «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» (если «Брайтон» обойдётся без спада). При этом команда Унаи Эмери впереди на одно очко, и победа над «Брайтоном» в последнем туре гарантирует место в Лиге конференций. А вот если «Вилла» оступится, то «Тоттенхэм» может всё-таки пробиться в международный турнир, победив «Лидс» в последнем туре.

Когда-то в «МЮ» было так:
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Существует небольшая вероятность, что в Лигу конференций заберётся «Брентфорд», правда, это выглядит совсем не реалистично. Всё-таки у команды очков меньше, чем у «Виллы» и «Тоттенхэма», а играть в последнем туре – с «Манчестер Сити». Пускай даже этот клуб, скорее всего, к тому моменту уже гарантирует себе чемпионский титул.

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