Стало понятнее, кто от Англии попадёт в еврокубки: разбор вариантов

Предпоследний тур АПЛ ещё не закончился, но уже примерно понятно, какие четыре команды сыграют в Лиге чемпионов от Англии в следующем сезоне. «Ливерпуль» на своём поле потерял очки в матче с «Астон Виллой» (1:1), а в параллельной игре «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (1:0).
Таким образом, команда Клоппа осталась на пятом месте и отстаёт от «МЮ» и «Ньюкасла» на три очка. Значит, обоим достаточно даже ничьей в одном из двух оставшихся матчей. При этом «МЮ» предстоит сыграть дома с «Челси» и «Фулхэмом», а «Ньюкасл» встретится с «Лестером» дома и с «Челси» в гостях (при равенстве очков главный критерий – разница забитых и пропущенных мячей).
С огромной вероятностью в следующем сезоне Лиги чемпионов от Англии сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Стало понятнее и по путёвкам в другие еврокубки. Раз «МЮ» не опустится ниже четвёртого места, значит, не имеет значения, какая команда из Манчестера победит в финале Кубка Англии. Теперь в любом случае ещё одно место в Лиге Европы будет распределено на основании таблицы АПЛ.
- Лига чемпионов: 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места;
- Лига Европы: 5-е и 6-е места;
- Лига конференций: 7-е место.
Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» гарантировал себе место в Лиге Европы. Единственная команда, которая может обогнать – «Брайтон», но шестое место даёт точно такую же путёвку в ЛЕ. Обе команды отправляются в групповой этап, минуя квалификационные стадии.
За место в Лиге конференций будут бороться «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» (если «Брайтон» обойдётся без спада). При этом команда Унаи Эмери впереди на одно очко, и победа над «Брайтоном» в последнем туре гарантирует место в Лиге конференций. А вот если «Вилла» оступится, то «Тоттенхэм» может всё-таки пробиться в международный турнир, победив «Лидс» в последнем туре.
Существует небольшая вероятность, что в Лигу конференций заберётся «Брентфорд», правда, это выглядит совсем не реалистично. Всё-таки у команды очков меньше, чем у «Виллы» и «Тоттенхэма», а играть в последнем туре – с «Манчестер Сити». Пускай даже этот клуб, скорее всего, к тому моменту уже гарантирует себе чемпионский титул.
- 20 мая 2023
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