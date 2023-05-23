Что вы хотите от Соболева? Количество ненависти к Александру — уже перебор

Дорвались. Эксперты, болельщики, некоторые журналисты – все страстно пытаются переплюнуть друг друга в уничтожении Саши Соболева. И в своей ненависти критикующие переходят границы.

Экс-президент «Зенита» Туфрин ласково называет Соболева «дураком». И мало кто почему-то видит в этом оскорбления. Игроки из 90-х говорят, что раньше Соболеву за такое «дали бы в пятак». Ольга Смородская назвала футболиста «недоумком». А один из самых заслуженных людей нашей спортивной журналистики, Геннадий Орлов, вообще обозвал Александра «выродком». И заявил, что «извинения» ему не помогут, дескать, «хам останется хамом». Комментарии на сайтах или соцсетях приводить не буду – там всё ещё хуже. Хотя в этом неприличном (тут никто не спорит) жесте нет ничего уникального. Роналду, Симеоне, Мбаппе – вот несколько примеров звёзд футбола, которые также его использовали. Кто из них «выродок» и «недоумок»? Кого надо на 10 матчей дисквалифицировать?

Александр Соболев нападающий «Спартака» после игры с ЦСКА «Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Главный вопрос: что вы сейчас хотите от Саши Соболева? Ему не стоило извиняться? Надо было промолчать? Может, не хватило видео, где Соболев на коленях просит прощения на фоне какой-то белой стены? Или давайте, как в «Игре престолов», проведём его по центру города под осуждающие взгляды и крики людей с кристально чистой репутацией. А потом ещё оштрафуем за мат в общественном месте.

Правильного ответа нет. Часть нашего футбольного мира, которая накинулась на Соболева, ничего от него не хочет. Кажется, она просто получила шанс делать то, что прибавляет им, по-видимому, положительных эмоций и популярности. Публично ненавидеть.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аргументы про детей обычно используют в последнюю очередь, но здесь с самого начала слышались переживания за «женщин и детей на стадионе». Оставим лирику, что женщины и дети могут услышать мат от тех же футболистов во время игры. Это слишком очевидно. Но вообще-то у Саши Соболева есть сын. Который, как я понимаю, не пропускает матчи папы – в прошлом туре даже была милая история, когда Соболев отпраздновал гол «Химкам», показав «бычка». Это было ради сына – «бычка» попросил показать он.

Вы думаете, что Соболев забыл, что к нему такое тёплое отношение? Не только от своего ребёнка, но и от других маленьких фанатов клуба? Не переживает из-за этого? Не переживает, что подставил команду? Знаю, что в жизни Саша – совсем другой, спокойный парень. Может, у меня к нему другое отношение, потому что он мой ровесник, а общение с ним ни разу не вызывало негативных эмоций. Но о приятном характере Соболева в повседневной жизни рассказывают и другие. И сомнений в том, что Александр искренне переживает за случившееся, у меня нет.

Поэтому я не понимаю, почему человека, который признал свою неправоту и извинился, полощут уже третий день. Если это желание сделать ему больно – чем это желание лучше жеста, от которого все так возбудились? Если это желание сделать человека лучше, то как эта злоба должна ему помочь?

Саша и так получил заслуженное наказание. Его публично разнёс главный тренер, критикуют свои же болельщики, ему наверняка было тяжело ехать домой к семье, после того как по ТВ и в спортивном интернете все обсуждали его неприличный жест. Завтра добавится наказание от КДК. Плюс будет штраф. Может, остановимся на этом? Андрей Ещенко сказал достаточно банальную, но правильную фразу про эмоции. Да, во время дерби их сдерживать сложнее. Роша, второй участник эпизода, тоже не сдерживался. Без жестов (разве что только пародией), но они оба доставали друг друга весь матч. Потом Роша, тоже на эмоциях, конечно, Соболева назвал «клоуном». В том числе за это же слово Владимира Федотова ненавидели после первого дерби в сезоне. Сейчас у общественности появилась новая жертва и новый повод, «клоун» – уже не так хайпово.

Но вернёмся к главному вопросу. Я не знаю, чего хотят от Соболева люди, продолжающие публичное унижение Александра. Но знаю, чего хочу я – чтобы Саша стал лучше. В сегодняшнем мире и так хватает разделения – даже в обычных разговорах. Футбол же даёт шанс объединиться. Например, в желании помочь кому-то исправиться. Как раз стать лучше. Или просто испытывать поменьше негатива.

История с удалением и наказанием Александру и так поможет. Возможно, поможет ещё и психотерапия – тут самому футболисту и клубу виднее. Но ему вряд ли поможет злоба со стороны. А вот респект хотя бы за то, что признал ошибку, не навредит точно. Может, хотя бы в случае с Соболевым попробуем не прибегать к культуре отмены?