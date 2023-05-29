Канселу — уникум: взял два чемпионства за сезон. В РПЛ подобное удавалось двум звёздам

Паредес и Олич выигрывали золото в России и в другом чемпионате за один год.

Жоау Канселу стал чемпионом Германии и чемпионом Англии в одном сезоне. Португальский защитник провёл 17 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, а зимой перебрался на правах аренды в «Баварию». В Бундеслиге 29-летний футболист сыграл в 15 встречах, поучаствовав в эпичной битве за золото с дортмундской «Боруссией». Два титула национальных чемпионатов в одном сезоне – редкое достижение. Вспоминаем, кто ещё добивался подобного.

Ивица Олич – чемпион Хорватии — 2002/2003 и чемпион России — 2003

ЦСКА — чемпион России 2003 года Фото: pfc-cska.com

Нападающий перешёл в загребское «Динамо» летом 2002 года. Олич стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, забив 16 голов в 21 матче. «Динамо» завоевало титул, а Ивица отправился побеждать в Россию. Олич на тот момент стал самым дорогим трансфером лиги. Армейцы заплатили за форварда € 5 млн. Хорват помог ЦСКА выиграть первое золото в российскую эпоху. Олич сыграл в 10 матчах и забил семь голов. В 2005 и 2006 годах Ивица помог клубу стать чемпионом ещё дважды, а затем отправился в «Гамбург». Весной 2021-го Олич вернулся в ЦСКА в качестве главного тренера. Однако хорват не продержался на должности долго: уже в июне расторг контракт с клубом. А позже обвинял в неудачах генерального директора Романа Бабаева.

Дэвид Бекхэм – чемпион МЛС — 2012, чемпион Франции — 2012/2013

Бекхэм в МЛС Бекхэм во Франции

Легендарный английский полузащитник красиво завершил игровую карьеру. В последнем сезоне за «Лос-Анджелес Гэлакси» Бекхэм выиграл второе золото в МЛС подряд, а затем на полгода отправился в Париж. С «ПСЖ» Дэвид одержал победу в Лиге 1, проведя 10 матчей и отдав две результативные передачи. «Парк де Пренс» красиво проводил Бекхэма в последней встрече с «Брестом» (3:1). На 78-й минуте его заменил Эсекьель Лавесси, вокруг англичанина собрались игроки обеих команд, тот не смог сдержать слёз. Бекхэм уходил с поля несколько минут под скандирования болельщиков. Отличный финал для одного из самых популярных футболистов XXI века.

Даниэль Амарти – чемпион Дании — 2015/2016, чемпион Англии — 2015/2016

Даниэль Амарти (справа) — чемпион Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

Ганский футболист два года выступал за «Копенгаген». Первую часть сезона-2015/2016 Амарти провёл в датском клубе, который шёл к чемпионству. А в январе-2016 он перешёл в «Лестер», сенсационно нëсшийся к титулу в АПЛ. В итоге оба клуба завоевали золото в своих чемпионатах. За «Лестер» Амарти провёл всего пять матчей (100 минут в общей сложности), но всё равно получил медаль. Даниэль до сих пор выступает за «лис», однако теперь команда решает совершенно другие турнирные задачи.

Леандро Паредес – чемпион России — 2018/2019, чемпион Франции — 2018/2019

Паредес в России Паредес во Франции

Ещё один футболист в списке, выступавший в РПЛ. Паредес занимал железное место в старте «Зенита», выходя в опорной зоне. Навыками аргентинца заинтересовался один из главных топов Европы – «ПСЖ». Паредес не смог отказать французскому гранду, а «Зениту» прилетело выгодное предложение. Петербуржцы приобретали Леандро за € 23 млн, а продали – за € 40 млн. Отличный бизнес. В «ПСЖ» Паредес быстро стал игроком старта и помог клубу взять золото Лиги 1. Тем временем «Зенит» на деньги с продажи аргентинца усилился (купили Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого) и также стал чемпионом России. Это не могло не обрадовать Леандро, выигравшего два золота в одном сезоне.

Такуми Минамино – чемпион Австрии — 2019/2020, чемпион Англии — 2019/2020

Минамино в Австрии Минамино в Англии

Японский вингер долгое время выступал за «Зальцбург», а по-настоящему сверкнул в Лиге чемпионов — 2019/2020. Австрийцы попали в одну группу с «Ливерпулем» и изрядно потрепали им нервы в матче на «Энфилде». Хозяева выиграли 4:3, но Минамино забил гол и отдал результативный пас на Эрлинга Холанда. Через три месяца японец оказался в «Ливерпуле». Англичане шли к первому за 30 лет золоту. И даже коронавирус не смог в итоге им помешать. А «Зальцбург» тем временем оформил дежурное чемпионство в Австрии. Счастливый Минамино получил две золотые медали за год.

Альваро Одриосола – чемпион Испании — 2019/2020, чемпион Германии — 2019/2020

Одриосола в Испании Одриосола в Германии

Яркий случай, когда футболист запаса стал чемпионом в составе двух топ-клубов в одном сезоне. Одриосола никогда не считался важным игроком «Реала». В первой части сезона-2019/2020 он провёл всего четыре встречи в Примере. В январе 2020-го Альваро арендовала «Бавария». В Бундеслиге Одриосола сыграл ещё меньше – три раза. Но это не так важно, ведь в итоге защитник стал и чемпионом Испании, и чемпионом Германии за один сезон.

Также в сезоне-2019/2020 Одриосола выиграл Суперкубок Испании с «Реалом» и Кубок Германии и Лигу чемпионов с «Баварией». Удачный отрезок! А вот после не особо задалось: с тех пор Альваро пополнил трофейную коллекцию только клубным ЧМ — 2022 и Кубком Испании — 2022/2023. Одриосола по-прежнему остаётся в «Реале», но появляется на поле по большим праздникам.