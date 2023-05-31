«Реал» нашёл замену Бензема в Англии, а Месси уже нервничает. Дайджест трансферов в Европе

Европейский футбольный сезон ещё не закончился, летнее трансферное окно пока не открыто, но клубы уже вовсю работают над предстоящими переходами. За последнюю неделю в СМИ появилось множество интересной информации. Рассказываем о главном.

Бензема собрался на выход из «Реала». А кто вместо него?

Разумеется, одним из главных трансферных хедлайнеров традиционно оказался «Реал». Правда, обычно Мадрид обсуждают в контексте сделок на вход. А в этот раз появилась трансферная «бомба» обратного толка. Карим Бензема, ставший иконой в «Реале», выигравший с командой всё и взявший «Золотой мяч» в прошлом году, собрался на богатую пенсию. Причём события развиваются стремительно — в течение нескольких дней стало известно множество подробностей:

Бензема получил предложение из Саудовской Аравии. Двухлетний контракт на € 200 млн с освобождением от налогов;

в «Реале» считают, что Бензема всерьёз задумался о расставании с клубом. AS даже даёт формулировку «близок к уходу»;

в «Реале» рассчитывали продлить контракт с Бензема, истекающий этим летом, ещё на год. Но не намерены препятствовать уходу Карима, учитывая, что речь идёт не о европейской команде.

Не менее интересно следить за информацией о потенциальной замене для Бензема. И тут для болельщиков есть хорошая и плохая новости. Хорошая: Cadena Ser утверждает, что «Реал» работает над трансфером Гарри Кейна. В подписании лидера «Тоттенхэма» лично заинтересован Карло Анчелотти, а мадридский клуб даже собирается схитрить и включить в сделку Эдена Азара.

Плохая (или, скорее, не такая воодушевляющая) новость для болельщиков «Реала»: в новостях фигурирует не только Кейн. Relevo пишет, что к переезду в Мадрид близок 33-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу. 17 голов в 38 матчах в этом сезоне — хорошая статистика, но возрастной и незвёздный новичок вряд ли соответствует трансферным стандартам «Реала».

Куда уходит Месси? Всё очень запутанно

В том, что Месси покинет «ПСЖ» этим летом, уже никто не сомневается. Контракт истекает, слухов о продлении нет, да и отношения аргентинца с клубом и болельщиками заметно испортились. Сейчас Лео стоит на развилке: либо вернуться в «Барселону», либо взять пример с Криштиану Роналду и уехать на заработки в Саудовскую Аравию.

И, вероятно, Месси с радостью предпочёл бы родную «Барсу». Вот что известно о потенциальном камбэке:

«Барса», несмотря на публичные высказывания о желании подписать Месси, всё ещё не сделала Лео предложения. Об этом аргентинец даже рассказывал бывшим одноклубникам — Серхио Бускетсу, Жорди Альбе и Серхи Роберто;

«Барса» ради возвращения Месси готова сократить расходы на баскетбольную команду. Например, в два раза могут урезать зарплату самого высокооплачиваемого игрока Евролиги Николы Миротича (он получает € 11 млн в год);

Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барсы» и из-за этого не может определиться с будущим. Он хочет, чтобы его дальнейшая судьба определилась в самое ближайшее время. Зато в Саудовской Аравии никто из-за Месси не переживает. Там уверены, что Лео после завершения сезона перейдёт в «Аль-Хиляль» и устроится на контракт с умопомрачительной зарплатой € 300 млн в год.

«Бавария» снова уведёт игрока у дортмундской «Боруссии»?

Никогда такого не было, и вот опять. Рафаэл Геррейру так и не продлил контракт с «Боруссией», и о его уходе уже объявлено официально. Сообщалось, что подписать опытного португальца может «Атлетико», но последние новости точно не понравятся боссам Дортмунда.

Оказалось, что Геррейру давно интересует «Баварию», а теперь выяснилось, что мюнхенцы, узнав о неизбежном расставании Рафы с «Боруссией», принялись его обрабатывать. Переговоры с футболистом идут уже несколько недель. Учитывая, что 29-летний защитник скоро станет свободным агентом, времени у чемпионов Германии полно.

Символично, что из «Боруссии» Геррейру на правах капитана провожал Марко Ройс. Кажется, для немца это уже привычное дело — Марио Гётце, Роберт Левандовски и Матс Хуммельс передают привет.

Рафаэл Геррейру и Марко Ройс Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Ди Мария больше не нужен «Ювентусу»

Анхель в ближайшее время тоже останется без клуба. Его контракт истекает этим летом, и «Юве» даже собирался продлить соглашение. Переговоры шли, но потом всё резко поменялось: клуб сменил трансферную стратегию и отказался от возможности сохранить чемпиона мира.

Первый вариант для Ди Марии — возвращение в «Бенфику», где он выступал в начале карьеры. Лиссабонский клуб, очевидно, привлекает идея заполучить звезду бесплатно. В ближайшее время представители португальцев собираются выйти на Анхеля с предложением.

Но есть опция и поинтереснее. О том, что Ди Марией интересуется «Барселона», было известно уже давно. Однако теперь у такого варианта появилось особое основание. Сообщается, что Анхель может приехать в Каталонию в комплекте с Месси. Футболисты дружат, и возможность поиграть вместе на клубном уровне стала бы заманчивой для них.

Ди Марии уже 35 лет, так что неудивительно, что среди заинтересованных в его услугах присутствуют и экзотические клубы. Известно, что Анхеля ждут в Саудовской Аравии и в «Галатасарае». Не исключено, что ближе к открытию трансферного окна появятся и другие претенденты.

«Манчестер Юнайтед» перехватит одну из главных целей «Ливерпуля»?

«МЮ», похоже, приготовил сладкую месть за то, что «Ливерпуль» увёл из-под их носа Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Уже несколько месяцев приближённые к ливерпульскому клубу журналисты пишут, что одной из главных трансферных целей для Юргена Клоппа является Мэйсон Маунт. «Ливерпулю» как раз надо обновлять полузащиту, и работоспособный и техничный игрок «Челси» идеально подходил для этого. Вдобавок Маунт англичанин, так что не занял бы дополнительный легионерский слот в заявке.

Мэйсон Маунт Фото: Clive Rose/Getty Images

До последнего времени казалось, что единственным препятствием для перехода Маунта в «Ливерпуль» может стать «Челси». Контракт Мэйсона рассчитан до лета 2024 года, и лондонский клуб задрал цену до € 70–100 млн. Тратить такую сумму на футболиста, которого следующим летом можно будет заполучить бесплатно, явно не входило в планы экономного «Ливерпуля».

Но теперь у Клоппа появилась помеха посерьёзнее. «Манчестер Юнайтед» залетел в гонку за Маунтом и с ходу показал, что готов заплатить больше конкурента. По последней информации, «МЮ» предложит за 24-летнего полузащитника € 63 млн. Да и сам Мэйсон склоняется к переезду на «Олд Траффорд».