Зачем эти легионеры вообще приезжали в Россию? Главные «пассажиры» РПЛ в прошлом сезоне

Перед стартом сезона РПЛ-2022/2023 сократился поток легионеров в наш чемпионат. Клубы искали альтернативные варианты, работая в основном с южноамериканским, африканским и балканским рынками. Однако не все команды совершили успешные трансферы. Ниже – список иностранных футболистов, пришедших в чемпионат России в начале или по ходу сезона и сыгравших менее 300 минут.

Стефан Шапич («Торпедо», 5 матчей, 290 минут)

Стефан Шапич Фото: vk.com/torpedomoscowfc

В начале сентября 2022 года «Торпедо» заключило контракт с сербским защитником Стефаном Шапичем. До этого игрок провёл шесть лет в составе клуба «Чукарички». «Когда поступило предложение от «Торпедо», то был безумно рад! Перейдя в российский чемпионат, я сделал новый шаг в карьере. Здесь чувствую себя комфортно. Меня устраивает как клуб, так и Москва. Я счастлив играть в России», — говорил Шапич после перехода.

Однако защитник провёл в РПЛ всего пять встреч, набрав в общей сложности 290 минут. Весной 2023 года Шапич всего дважды попал в заявку «Торпедо», ни разу выйдя на поле.

Андре Фелипе («Торпедо», 5 матчей, 247 минут)

Андре Фелипе Фото: РИА новости

Зимой «Торпедо» активно усиливало состав и привлекло толпу легионеров. Одно из имён удивило общественность. В клуб пришёл экс-форвард сборной Бразилии, «Бордо» и киевского «Динамо» Андре Фелипе. Учитывая статус футболиста, от него в «Торпедо» ожидали подвигов. Но не задалось. В итоге Фелипе провёл всего 5 матчей и 247 минут, забил 1 гол с пенальти в матче с «Химками» (2:4), а последние три тура оставался на скамейке. Вероятно, Фелипе не сыграет за «Торпедо» в Первой лиге, а расторгнет контракт: во втором по силе дивизионе очень жёсткий лимит на легионеров.

Нене Гбамбле («Ахмат», 5 матчей, 215 минут)

Нене Гбамбле Фото: vk.com/akhmatgrozny

21-летний форвард из Кот-д'Ивуара перешёл в «Ахмат» в январе на правах свободного агента. Его предыдущий клуб – словенский «Целе». Но Гбамбле провёл пока всего пять встреч в РПЛ. Зато попал в символическую сборную 26-го тура, после разгромной победы «Ахмата» над «Торпедо» (5:1). Если нападающий останется в «Ахмате», то, возможно, получит больше игрового времени в следующем сезоне. Весной грозненцы боролись за медали, тренеру Сергею Ташуеву было не до экспериментов.

Заим Диванович («Ахмат», 5 матчей, 193 минуты)

Заим Диванович Фото: vk.com/akhmatgrozny

22-летний полузащитник перебрался в «Ахмат» из солигорского «Шахтёра» за € 150 тысяч зимой 2023-го. Черногорец весной эпизодически появлялся на поле, но в итоге набрал всего 193 минуты. Причина скудного времени схожа с ситуацией Гбамбле. Диванович, наверное, получит больше шансов после предсезонки и на старте нового чемпионата.

Жажа («Торпедо», 7 матчей, 138 минут)

Жажа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один футболист, приехавший в «Торпедо» зимой 2023-го. 21-летнего бразильца взяли в аренду у клуба «Атлетико Паранаэнсе». Удачный ли переход? Сомнительно. Жажа провёл 7 матчей, в общей сложности собрав 138 минут. Летом нападающий вернётся в родной чемпионат — хотя бы в этом плане «Торпедо» не обременено. В Первую лигу чёрно-белые отправятся без Жажи.

Марк Коста («Торпедо», 4 матча, 110 минут)

Марк Коста Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Торпедо» — лидер антирейтинга. Венгерский форвард перебрался в Россию на старте сезона-2022/2023. «Знаю, что РПЛ — хорошая лига, а сам клуб мне сделал лучшее предложение и дал возможность проявлять себя в будущем. Именно поэтому мой выбор пал на Россию», — объяснял свой выбор Коста. Но в итоге провёл всего 110 минут в РПЛ. А зимой 2023-го уехал в чемпионат Израиля на правах аренды. Коста может остаться в «Маккаби Бней-Рейне» ещё на сезон – это предусмотрено соглашением между командами. Так что венгр вряд ли вернётся в «Торпедо» и сыграет в Первой лиге.

Лачезар Котев («Химки», 2 игры, 99 минут)

Лачезар Котев Фото: vk.com/fckhimki_official

«Химки», как и «Торпедо», зимой провели внушительную трансферную кампанию. Одним из новичков стал болгарский полузащитник Лачезар Котев. Футболиста приобрели у клуба «Арда» за € 250 тысяч. Но болгарин получил травму, пропустил 10 матчей и впервые попал в заявку «Химок» в матче 28-го тура с «Ахматом». К тому моменту подмосковный клуб уже потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. А в следующей встрече с «Уралом» Котев дебютировал за команду, отыграв 55 минут. Также Лачезар провёл один тайм на поле в игре 30-го тура с «Пари НН». Вряд ли болгарин рассчитывал на подобное развитие карьеры в России.

Мигел Силвейра («Сочи», 2 матча, 72 минуты)

Мигел Селвейра (в белом) Фото: vk.com/pfcsochi

В феврале «Сочи» подписал контракт с экс-форвардом «РБ Брагантино», воспитанником «Флуминенсе» Мигелем Силвейрой. Футболист достался сочинцам в качестве свободного агента. Неплохая сделка: в случае провала «Сочи» не теряет деньги, а если выстрелит, то клуб получает усиление.

Пока что истина ближе к первому варианту. Мигел провёл в России всего две встречи: вышел на замену в матче 24-го тура с «Ахматом», а также появился на 27 минут в игре с «Уралом». Да, в «Сочи» менялся тренер, клуб провёл слабую вторую часть, было не до экспериментов. Но 45 минут за весну – удручающий итог перехода.

Диего Акоста («Оренбург», 2 матча, 3 минуты)

Диего Акоста Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» провёл классную трансферную кампанию летом, усилив состав несколькими аргентинцами. Они помогли команде закончить сезон в первой восьмёрке РПЛ. Но вот с парагвайским форвардом Диего Акостой не задалось. 20-летнего футболист взяли из «КАМАЗа», с которым у него кончился контракт. В итоге Акоста провёл за весь сезон всего два матча, выходя на поле в концовке встреч. Вряд ли Марцел Личка рассчитывал на такой результат от трансфера. Контракт Акосты с «Оренбургом» заканчивается 30 июня. Есть сомнения, что парагваец останется в команде.

Маки Баньяк («Пари НН», 0 матчей)

Маки Баньяк Фото: vk.com/fcnn_ru

27-летний камерунец приезжал в Нижний Новгород с надеждой стать лидером обороны. Баньяк – воспитанник «Барселоны», успел поиграть в Европе и Казахстане, а также за сборную Камеруна. Его взяли в аренду у «Кайрата» с правом выкупа. Но, приехав в РПЛ, Маки сразу травмировался. В марте Баньяк повредил мениск на одной из тренировок «Пари НН». После этого он отправился на реабилитацию в Испанию. Маки так и не дебютировал за клуб. Вряд ли «Пари НН» станет выкупать Баньяка у «Кайрата», поэтому аренду камерунца можно считать провалом, пусть и с оговоркой на несчастный случай.