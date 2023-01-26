Галицкий купил «необработанный алмаз». Что за легионеры пришли в РПЛ?

В зимнее трансферное окно российские клубы продолжают подписывать легионеров, несмотря на еврокубковый бан. Причём не только «Зенит», «Спартак» и другие топы. О новичках лидеров РПЛ – Роберте Ренане, Ду Кейросе, Алексисе Дуарте, Томаше Тавареше – мы уже писали. Давайте теперь познакомимся с иностранцами, которых приобрели «Краснодар», «Ахмат» и «Оренбург». Среди них тоже есть весьма интересные персонажи.

Кади Боржес, «Краснодар»

Кади Боржес Фото: ФК «Краснодар»

26-летний бразилец – многообещающее приобретение «Краснодара». Хотя, по данным Transfermarkt, краснодарский клуб заплатил за нового легионера не очень большие деньги, всего € 2 млн. Последние два сезона Кади Боржес провёл в «Карабахе». В 2022 году выиграл со своей командой чемпионат и Кубок Азербайджана, стал лучшим бомбардиром лиги и был признан лучшим легионером страны.

Бразилец может играть как атакующего центрального полузащитника, так и вингера. Это мобильный, техничный, резкий и взрывной футболист. Опасен на пространстве. Действуя на фланге, может уходить в центр, чтобы оттуда атаковать ворота. Кади Боржес обладает приличным ударом и качественными подачами со стандартов. По словам работающего в Азербайджане бывшего главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, атакующий полузащитник был сильнейшим футболистом в местной лиге. Да и по стилю «быкам» подходит.

В нынешнем сезоне у Кади Боржеса восемь голов и 11 голевых передач в 31 матче всех турниров. Бразилец показал себя в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов по два раза поразил ворота «Леха» и «Цюриха», двумя голевыми пасами помог «Карабаху» выбить из ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова, а на групповом этапе Лиги Европы отметился результативными передачами во встречах с «Нантом» и «Олимпиакосом». В чемпионате Азербайджана в среднем за 90 минут атакующий полузащитник наносил 3,8 удара (в створ – 1,25), отдавал 2,9 паса под удар и довольно часто шёл в дриблинг – совершал три успешные обводки за шесть попыток. Зарабатывал на себе 2,4 фола.

Интересно, что одно из его имён – Малиновски. Дед Кади Боржеса по отцовской линии был поляком. В ноябре 2022-го бразилец начал процесс натурализации в Польше, чтобы получить гражданство и выступать за сборную страны. Но переезд в Россию, скорее всего, отдалит Кади Боржеса от национальной команды Польши, учитывая политику.

Мозес Кобнан Дэвид, «Краснодар»

Мозес Кобнан Дэвид Фото: ФК «Краснодар»

Ещё один атакующий игрок, пополнивший состав «Краснодара», – 20-летний нигериец из словацкого клуба «Подбрезова». За Мозеса Дэвида краснодарцы заплатили всего € 1 млн. Очевидно, руководство «быков» вдохновила на поиски нигерийских талантов история Олакунле Олусегуна, который за короткий срок превратился из игрока ФНЛ в основного футболиста «Краснодара». Молодой новичок, способный закрыть позиции вингера и нападающего, тоже обладает интересными качествами. «Мозес – необработанный алмаз, но у него есть всё, чтобы стать топ-форвардом. Должен отметить, как он видит ворота. Редко встретишь такое сочетание агрессивности и желания самоутвердиться», – говорил про Дэвида главный тренер «Подбрезова» Роман Скухравы.

Полтора года назад Мозес приехал в Европу из Нигерии. Какое-то время ушло на адаптацию, а в нынешнем сезоне он стал много забивать. У форварда 14 голов и две голевые передачи в 21 матче. В словацкой лиге Дэвид выделялся завершением атак, открываниями, дриблингом и умением использовать свободное пространство. Он был лидером команды по ударам – 2,6 за 90 минут (в створ – 1,36). Совершал 3,4 обводки (за 5,6 попыток).

Милош Шатара, «Ахмат»

Милош Шатара Фото: ФК «Ахмат»

Чемпион Беларуси «Шахтёр» отпустил в клуб из Грозного сразу двух своих игроков. С точки зрения возможной эффективности этих трансферов, для «Ахмата» большой плюс, что главный тренер Сергей Ташуев хорошо знаком с новичками южан, так как ранее возглавлял команду из Солигорска. Очевидно, именно по его инициативе и состоялись переходы легионеров. За центрального защитника Шатару заплатили € 350 тысяч. К слову, при необходимости 27-летний босниец может закрыть и позицию опорного полузащитника.

Шатара – агрессивный, волевой, хорошо читающий игру центрбек. Пусть не самый быстрый, но эффективный в отлаженной системе. Очень жёсткий в борьбе за мяч, успешно ведущий воздушные дуэли и опасный на стандартах. В штрафной действует цепко, при владении мячом способен вырезать качественную длинную передачу. В сезоне-2022 сыграл 22 матча, забил один гол и отдал один голевой пас. В чемпионате Беларуси Милош выигрывал 77% единоборств, делал восемь перехватов и восемь подборов мяча за 90 минут.

После вылета «Шахтёра» из еврокубков Ташуев сетовал: «Во второй игре Шатара, я считаю его высочайшего уровня игроком, подвернул голеностоп на ровном месте и выбыл на долгое время… Вместо него на позицию центрального защитника пришлось ставить центрального хавбека. И он тут же ошибся».

Заим Диванович, «Ахмат»

Заим Диванович Фото: ФК «Ахмат»

За Дивановича «Ахмат» заплатит солигорскому «Шахтёру» поменьше – € 150 тысяч. Это молодой центральный полузащитник, черногорцу всего 22 года. Как и Шатара, он прошёл через юношеские и молодёжную сборные своей страны, но пока не вызывается в первую команду. В «Шахтёре» Заим отыграл всего год после переезда из Черногории и, завоевав чемпионский титул, пошёл на повышение.

Диванович – игрок с неплохим набором качеств. Может и отдать, и обыграть, и пробить. За «Шахтёр» в завершившемся сезоне-2022 провёл 27 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В среднем за 90 минут наносил в чемпионате Беларуси 2,2 удара (в створ – 0,36) и совершал 5,5 обводки (за семь попыток). Вступал в 22 единоборства, выигрывал 57% из них. Делал восемь подборов мяча. Активно был вовлечён в игру, совершая 99 ТТД. У Заима есть потенциал, который ещё нужно реализовать. Возможно, болельщики полюбят этого легионера и за игру, и за фамилию.

Нене Гбамбле, «Ахмат»

Нене Гбамбле Фото: ФК «Ахмат»

Третий новичок-иностранец «Ахмата» – пожалуй, пока самая загадочная фигура из этой группы зарубежных футболистов. 20-летнего ивуарийца подписали свободным агентом. До этого он выступал в Словении за «Целе». Transfermarkt оценивает клиента агента Дмитрия Селюка в € 300 тысяч. Гбамбле – вингер, имеет опыт игры на обоих флангах.

У Нене не самая впечатляющая статистика в нынешнем сезоне. Он провёл за «Целе» 16 матчей, в которых забил лишь два гола и сделал три голевые передачи. В стартовом составе выходил 12 раз. Вообще же за год карьеры в Словении он набрал 3+3 в 22 играх. Для сравнения у выступающего за «Целе» экс-защитника московского «Динамо» Григория Морозова 4+6 в 28 матчах. Впрочем, Гбамбле молод, поэтому его, очевидно, берут на перспективу. На первый взгляд, Нене быстр, ловок, неплохо чувствует игру, но вопрос, как он всё это перенесёт на РПЛ.

Ивуариец обладает ярким дриблингом. В этом чемпионате Словении Гбамбле совершал 4,6 обводки за семь попыток. Наносил 2,3 удара, правда, в створ лишь 0,96. Можно отметить также, что он вступал в 19 единоборств, выигрывая 49% борьбы.

Матиас Перес, «Оренбург»

Матиас Перес Фото: ФК «Оренбург»

Атака «Оренбурга» в нынешнем сезоне во многом строится на действиях южноамериканцев, а вот центр обороны был слабым звеном команды Марцела Лички. Помочь решить эту проблему тоже должен трансфер легионера из Аргентины. 23-летнего защитника «Лануса» Переса подписали за € 1 млн (получив, по информации аргентинских СМИ, 60% прав на игрока).

В завершившемся сезоне-2022 Матиас играл много: 45 матчей в чемпионате Аргентины, кубковых турнирах и Южноамериканском кубке (это аналог Лиги Европы). Забил три гола, заработал 14 жёлтых карточек и одну красную. Перес достаточно успешно вёл единоборства – выигрывал 71% борьбы за мяч. Делал шесть перехватов, 5,9 подбора и 2,9 отбора.

Это цепкий, жёсткий, прилично играющий на стандартах центральный защитник. Был бы топом в Аргентине, конечно, уехал бы куда-нибудь в Португалию, Испанию или Нидерланды, однако для «Оренбурга» он может стать усилением. Тем более в этом клубе с южноамериканцами не промахиваются.