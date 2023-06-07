Ещё один игрок «МЮ» влип в скандал. Бывшая девушка Антони предъявила серьёзные обвинения

В конце мая портал Goal составил список худших трансферов европейского сезона. На девятой строчке расположился вингер «Манчестер Юнайтед» Антони. Бразильца купили за внушительную сумму (€ 95 млн, данные — Transfermarkt), но он пока явно не играет на такие деньги. А теперь Антони, судя по всему, влип в большой скандал.

Что произошло?

По информации ESPN Brazil, 5 июня в один из полицейских участков Сан-Паулу поступило заявление от женщины. Его написала бывшая возлюбленная футболиста Габриэла Каваллин. Она утверждает, что их отношения с Антони длились два года. Сначала пара жила в Амстердаме (ранее бразилец играл за «Аякс»), а затем переехала в Манчестер.

Первый случай насилия

В заявлении девушки указано, что в июле 2022 года она разорвала отношения с Антони на вечеринке в ночном клубе Сан-Паулу. После этого футболист вывел Габриэлу из заведения с помощью охраны, а затем дёрнул её за руку и затолкал в машину. На тот момент девушка была на 17-й неделе беременности. Каваллин добавила, что потеряла ребёнка 21 июля 2022 года, однако в заявлении не указано, что это связано с агрессивным поведением её бывшего бойфренда. Несмотря на инцидент, Габриэла возобновила отношения с игроком в августе 2022-го и переехала с ним в Манчестер.

Габриэла Каваллин — бывшая девушка Антони, которая обвиняет его в домашнем насилии Фото: Из личного архива Габриэлы Каваллин

Новые случаи насилия

Девушка утверждает, что в начале 2023 года Антони напал на неё из-за ревности. Агрессивное поведение футболиста привело к смещению силиконового протеза девушки. В Манчестере ей оказали помощь два врача, а в апреле 2023-го Каваллин потребовалась операция в Бразилии.

Габриэла добавила, что позднее ещё дважды стала жертвой Антони. Футболист проявил агрессию в Англии, свидетелями которой стали подруга девушки и мать игрока «МЮ». В заявлении сказано, что Каваллин получила порез на пальце из-за разбитого игроком стакана. Фотография шрама прикреплена к полицейскому протоколу. В тот же день Антони снова напал на девушку и разбил её телефон, чтобы она не могла попросить помощи. Габриэла утверждает, что покинула дом только спустя пять часов после того, как физиотерапевт Антони отвёз её к врачу.

Угрозы и слова о суициде

В мае 2023 года футболист якобы позвонил девушке (она уже была в Бразилии) и заявил, что убьёт её, если увидит с другим мужчиной. Габриэла обратилась в полицию, поскольку опасалась, что у игрока есть доступ к огнестрельному оружию в связи с его хорошим финансовым положением. Помимо этого, по её словам, у игрока всё ещё много друзей в Бразилии.

В заявлении указано, что Антони часто терял самообладание во время ссор. Он несколько раз угрожал, что покончит жизнь самоубийством. По словам Каваллин, она не контактировала с Антони с 28 мая — в этот день прошёл заключительный тур АПЛ. Девушка приложила снимки с травмами, которые могут быть вызваны агрессивным поведением игрока. Габриэла утверждает, что у неё есть и другие доказательства, которые она предоставит в ходе расследования.

ESPN добавил, что связался с «Манчестер Юнайтед», однако в клубе отказались от официальных комментариев, пока не будут выяснены все обстоятельства. А вот что сказали представители футболиста: «Он узнал об обвинениях через социальные сети. Мы тщательно во всём разберёмся, после чего сделаем заявление. На данный момент нам больше нечего сказать».

Сам Антони восстанавливается после травмы. 25 мая он повредил голеностоп в игре с «Челси» (4:1) и покинул поле в слезах. Бразильца унесли с поля на носилках. После игры главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сообщил, что у игрока серьёзная травма. По этой причине Антони пропустил матч 38-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) и финал Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

Антони пропустил последние матчи в сезоне из-за тяжёлой травмы Фото: Naomi Baker/Getty Images

В «МЮ» есть ещё один футболист, которого обвинила бывшая девушка. Он не играет почти полтора года

Это не первый футболист «МЮ», которого обвиняют в домашнем насилии за последние годы. В 2022-м нападающий Мэйсон Гринвуд стал фигурантом громкого дела. Бывшая девушка футболиста Гарриет Робсон выложила снимки с синяками и разбитой губой. По её словам, именно это сделал с ней на самом деле Гринвуд. Кроме того, в сеть утекла аудиозапись, на основе которой игрока обвинили в изнасиловании и нападении.

В начале 2023 года с Гринвуда сняли все обвинения, однако «Манчестер Юнайтед» сообщил о проведении внутреннего расследования. До его окончания Мэйсона отстранили от тренировок с командой. 21-летний футболист не играл больше года — последний матч он провёл ещё в январе 2022 года. Главный тренер «МЮ» тен Хаг уже дал понять, что не он примет решение о будущем Гринвуда: «Мэйсон уже показал в прошлом, что способен забивать голы. Но не я буду решать, вернётся ли он на поле в футболке «Манчестер Юнайтед».