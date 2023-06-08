Капитан «Фиорентины» вряд ли забудет этот вечер. Получил по голове и провалил финал

«Вест Хэм» выиграл в финале Лиги конференций у «Фиорентины» (2:1), забив победный мяч на 90-й минуте. Однако главным героем матча стал вовсе не автор гола, а капитан «Фиорентины» Бираги.

На 33-й минуте он получил рассечение головы. Английские фанаты закидали футболиста пивными стаканами. У Бираги сразу обильно пошла кровь, и ему пришлось забинтовать голову. Итальянец не стал падать на газон и приукрашивать масштаб травмы. Защитник просто с иронией поаплодировал сопернику и продолжил игру, когда матч через три минуты возобновили.

Во втором тайме так сложилось, что именно Бираги позволил сопернику забить оба гола. Сначала он «привёз» пенальти, сыграв рукой. Получилось весьма обидно, потому что он плохо скоординировался и рукой немного толкнул мяч, который на мгновение завис в воздухе. Точно пробил Бенрахма.

Ну а на 90-й минуте Пакета выдал классную проникающую передачу на ход Боуэну. «Фиорентину» могло спасти положение вне игры, но офсайда не было. Защитники Бираги и дос Сантос оказались чуть-чуть ближе к воротам, чем соперник.

Внезапно «Вест Хэм» стал единственной лондонской командой, которая выиграла титул в этом сезоне АПЛ. Теперь клуб получил право сыграть в следующем сезоне Лиги Европы – начнёт сразу с группового этапа. «Фиорентина» может пробиться в еврокубки только в случае дисквалификации «Ювентуса».