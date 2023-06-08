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Драма капитана «Фиорентины» Кристиано Бираги: получил по голове, повёл себя красиво, но провалил финал Лиги конференций

Капитан «Фиорентины» вряд ли забудет этот вечер. Получил по голове и провалил финал
Григорий Телингатер
Капитан «Фиорентины» вряд ли забудет этот вечер
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Кристиано Бираги жалко.

«Вест Хэм» выиграл в финале Лиги конференций у «Фиорентины» (2:1), забив победный мяч на 90-й минуте. Однако главным героем матча стал вовсе не автор гола, а капитан «Фиорентины» Бираги.

Лига конференций. Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Бенрахма – 62'   1:1 Бонавентура – 67'   1:2 Боуэн – 90'

На 33-й минуте он получил рассечение головы. Английские фанаты закидали футболиста пивными стаканами. У Бираги сразу обильно пошла кровь, и ему пришлось забинтовать голову. Итальянец не стал падать на газон и приукрашивать масштаб травмы. Защитник просто с иронией поаплодировал сопернику и продолжил игру, когда матч через три минуты возобновили.

Во втором тайме так сложилось, что именно Бираги позволил сопернику забить оба гола. Сначала он «привёз» пенальти, сыграв рукой. Получилось весьма обидно, потому что он плохо скоординировался и рукой немного толкнул мяч, который на мгновение завис в воздухе. Точно пробил Бенрахма.

Ну а на 90-й минуте Пакета выдал классную проникающую передачу на ход Боуэну. «Фиорентину» могло спасти положение вне игры, но офсайда не было. Защитники Бираги и дос Сантос оказались чуть-чуть ближе к воротам, чем соперник.

Внезапно «Вест Хэм» стал единственной лондонской командой, которая выиграла титул в этом сезоне АПЛ. Теперь клуб получил право сыграть в следующем сезоне Лиги Европы – начнёт сразу с группового этапа. «Фиорентина» может пробиться в еврокубки только в случае дисквалификации «Ювентуса».

Подробнее о том, как развивалась игра:
Фантастика! Любимчик Слуцкого принёс «Вест Хэму» европейский трофей на 90-й минуте
Фантастика! Любимчик Слуцкого принёс «Вест Хэму» европейский трофей на 90-й минуте
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