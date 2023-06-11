«Приходилось отбиваться». Тренеру ЦСКА знакомы дедовщина в армии и бандитский Екатеринбург

Владимир Федотов чётко обозначил важность предстоящего финала Кубка с «Краснодаром». «На данный момент это самый важный матч в моей карьере», – сказал он «СЭ». За последние годы он точно научился переключаться и перестал концентрироваться на прошлом. Рефлексия – пройденный этап для одного из элитных тренеров РПЛ.

Но давайте честно: пять лет назад почти никто не знал о существовании такого тренера. Он резко ворвался в футбольную жизнь страны со скромным «Оренбургом» и перевернул общее представление о том, каким должен быть тренер РПЛ. Совсем не великий в прошлом футболист. И совсем не медийный человек, который поздно получил шанс в профессии. Но зацепился за него. Теперь же его знают все.

Но путь наверх получился очень сложным.

Завод, матч «Спартака», книга о Пеле

10-тысячный город Михайловск в 130 км от Екатеринбурга. Известный в области разве что своим заводом. И, естественно, природой. Как-то Федотов сравнил это место со Швейцарией – горы, пруд, всё в зелени. Детские ассоциации действительно самые сильные. Куда важнее, как из такого места можно попасть в футбол. Тем более — профессиональный. Вряд ли до 15 лет будущий тренер вообще думал об этом — собирался с друзьями погонять мяч, иногда под присмотром взрослых, которые давали базовые наставления. Отец работал в горячем цеху завода, а в свободное время поигрывал на любительском уровне. Мать там же — на резке. Так что будущее рисовалось очень чётко: продолжить семейную династию, завести детей и остаться жить в родном месте до конца жизни.

Город Михайловск в Свердловской области Фото: Соцсети

«Мы воспитывались в труде, кололи дрова, участвовали в сенокосах. Нужно было ещё добраться, делянка выделялась где-то далеко в лесу, её искали, расчищали. Потом вырастала трава, её косили. Потом нужно было приезжать, это сено переворачивать, чтобы оно равномерно подсыхало. Потом собирали всё в стога, этот стог укладывали на повозку, лошадями увозили, потом трактора появились. Весь район окружали фермы крупного рогатого скота, свинофермы, племенной колхоз был — конезавод», — вспоминал Федотов в интервью Нобелю Арустамяну.

Мечта о большом футболе финализировалась в 12 лет. Тогда Владимир попал на матч «Спартака», за который всю жизнь болел отец, с киевским «Динамо» в Москве. 100 тысяч зрителей, главное противостояние в СССР. Он запомнил это на всю жизнь. А уже по возвращении получил в подарок книгу «Пеле, Гарринча, футбол…» Игоря Фесуненко. Позже тренер признавался, что она сильно повлияла на его восприятие футбола. Да и жизни тоже. Сформировав конструкцию мечты – да, может не получиться стать крутым футболистом, но попробовать точно стоит.

Федотову исполнилось 15. Тот самый период, когда сверстники постепенно отходят от спорта и переходят к более простым увлечениям. Федотова к этому не потянуло. Поговорили с отцом и решили – почему бы не попробовать поехать в областной центр, который тогда назывался ещё Свердловском. Конечно, в таком возрасте поздно выходить на уровень профессиональной школы. Да и первый просмотр вышел неудачным – Владимира забраковали. Пришлось ехать обратно. Однако важное качество, воспитывающееся в деревнях – упорство – всегда было с ним. Вскоре он вернулся. И получил второй шанс. А благодаря удачной дате рождения 12 августа – возможность играть за команду на год младше.

Армия, уральские бандиты, капитанство в «Уралмаше»

Федотов закончил школу «Уралмаша», но шансов в первой команде не получил. Хоть к тому моменту она и скатилась во Вторую союзную лигу. Зато его пригласили в «Дружбу» из Йошкар-Олы – 1000 км на запад. Владимир откликнулся, отыграл в составе год и получил повестку в армию. Служба не должна была продлиться больше трёх месяцев, но растянулась на 18. Как обычно бывает – заминка в документах.

«Там нужно было за себя постоять, были напряжённые моменты. Приехали, у нас красные погоны, а служили там ребята с чёрными погонами, связисты. Мы такие ходим — спортсмены, футболисты, через два дня уедем. В эти дни нам — все почести, смотрим телевизор целыми днями. Потом ребята смотрят — хм, день не уехали, два не уехали. И круги стали сужаться. «Красные погоны, да вы менты!»

Бывало всякое. Не стоило нигде оставаться одному. Бывало, подловят – и приходилось жестоко отбиваться. Случалось, что и получали», – рассказывал Федотов «СЭ».

Какой тут, казалось бы, футбол? Но Федотов не сломался. Вернулся. После небольшого периода в КФК попал в «Уралмаш» – команда продолжала болтаться во Второй лиге. Почти за два года играть в футбол парень не разучился, а шанс дал ему Корней Шперлинг – будущая легенда калининградского футбола. Поставил его в полузащиту, где Федотов вывозил исключительно трудолюбием. Без изысков — они тогда и не требовались. Союз разваливался, и в этот период «Уралмаш» сначала прыгнул в Первую лигу, а потом и в высшую. Одним из партнёров Федотова был супербомбардир Веретенников, который в 92-м перешёл в «Ротор».

Владимир же остался в команде до 1996 года. Прошёл путь из второго дивизиона в высший и обратно. Естественно, в тот период футбол был околокриминальным развлечением. Особенно в таком городе, как Екатеринбург. Братва имела серьёзное влияние на клуб. Многие знают, с каким трудом и физическими последствиями из «Уралмаша» уходил Веретенников.

«То время в этом отношении было не очень приятное. Общения с такими людьми избежать было сложно, поскольку одно время они и внутри клуба были. Но, слава богу, мне хватило разума с ними излишне не сближаться. В любом районе, который подальше от центра Екатеринбурга, — здесь «Уралмаш», там «Химмаш» — были свои авторитеты. Меня всегда настораживало это близкое соседство футбола и криминала», – говорил он.

Но и это он пережил. Правда, играть за копейки в Екатеринбурге больше не захотел. И поехал в Тулу, потом в Ижевск и Саратов, с которым он вновь сыграл в высшей лиге. А закончил карьеру в родном «Урале» в 2003-м.

Тренер в 51, хобби и жизненное кредо

Тренерский путь Федотова – отдельная история. Семь лет в «Урале» на разных должностях и даже немного главным (проработал на месте уволенного Побегалова 10 туров). Новокузнецк, Каменск-Уральск, где тренировал любителей. Потом должность ассистента в Оренбурге – сложно представить, сколько раз на его месте любой другой давно всё бросил бы. Впервые полноценную должность главного он получил в 51 год – в том же «Оренбурге». И всё это, по свидетельствам его самого и свидетелей происходящего, благодаря невероятной любви к футболу.

Федотов в «Оренбурге» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом только игрой жизнь Владимира Валентиновича не ограничивается. Он обожает узнавать что-то новое. Дочь тренера живёт в США. В интервью он с восторгом рассказывал о культуре американского спорта. Он и сам несколько раз садился изучать английский, но полноценно так и не выучил.

Его любимый досуг – рыбалка.

«Ничто так не успокаивает, как вода и трофеи, которых мы с любовью затем отпускаем. Это отдушина, она позволяет побыть наедине с собой. Иначе можно сойти с ума. В Оренбурге много ходили с женой в драматический театр. У нашего администратора супруга была там актрисой, и мы с удовольствием посещали спектакли», – говорил он.

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Главное жизненное кредо у тренера очень даже очевидное. Полностью характеризующее путь простого уральского мужика до статуса одного из лучших тренеров России.

«Нужно не ждать чего-то, а работать. И не отчаиваться. Трудиться каждому на своём месте, выжимать из себя максимум, выбрать направление и следовать ему».

Лучше и не скажешь. Ведь именно эта философия привела его в элиту российского футбола.