5 избранных матчей понедельника: кто новый чемпион мира среди молодёжи?

За чем следить 12 июня: футбол в ночи, а днём — теннис.

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🏆 ⚽️ 00:00: Уругвай — Италия, Молодёжный ЧМ-2023 U20 — финал

Интрига: кто из команд впервые станет чемпионом мира U20?

Молодёжный чемпионат мира в Аргентине подарил несколько сенсаций. На ранних стадиях турнир покинули Франция, Аргентина, Бразилия, Англия. До финала добрался только один из фаворитов – Италия. За кубок они сыграют с Уругваем. Южноамериканцам повезло с сеткой до финала: Гамбия, США и Израиль. А вот Италии встречались более серьёзные соперники: Англия, Колумбия и Южная Корея (финалисты ЧМ-2019). Ни итальянцы, ни уругвайцы ещё ни разу не побеждали на молодёжных чемпионатах мира. Классный шанс для обеих команд сделать это впервые! Италия – небольшой фаворит финала. Но разве Уругвай можно списывать со счетов? Интриги финалу добавляет классическое столкновение двух континентов – Европы и Южной Америки.

До финала добрался только один из фаворитов — Италия Фото: Getty Images

⚽️ 0:30: «Фламенго» — «Гремио», Бразилия — Серия А, 10-й тур

Интрига: «Фламенго» уже на старте сезона осложнит себе задачу выиграть чемпионат Бразилии?

«Фламенго» — самый сильный и главный бразильский клуб последних лет. В 2019 и 2020 году команда взяла золото Серии А, а в 2021-м – серебро. Также «Фламенго» постоянно заходит в решающие стадии аналога Лиги чемпионов – Кубка Либертадорес. В 2019-м и 2022-м красно-чёрные побеждали в турнире, а в 2021 году проиграли в финале. Но в текущем сезоне «Фламенго» буксует и в чемпионате, и в Кубке Либертадорес. В Серии А команда после девяти туров идёт пятой, отставая от лидера – «Ботафого» — уже на восемь очков. Пора стабильно побеждать и включаться за чемпионскую гонку. «Гремио» опережает «Фламенго» в таблице чемпионата на одно очко. Предстоящий матч – отличный шанс для хозяев подобраться к лидеру, обойдя сразу несколько конкурентов.

«Фламенго» — самый сильный и главный бразильский клуб последних лет Фото: Wagner Meier/Getty Images

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Элисон Риске (США), Хертогенбосх, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли россиянка поквитаться с соперницей на траве?

Первой ракетке турнира в Хертогенбосхе — россиянке Веронике Кудерметовой — досталась в стартовом круге очень неудобная соперница — американка Элисон Риске. Девушки до этого встречались трижды, и Вероника уступает — 1-2. Но при этом оба поражения Кудерметова потерпела именно на травяном покрытии — в Хертогенбосхе-2019 и Истбурне-2021. Сумеет ли россиянка теперь поквитаться с Риске?

Вероника Кудерметова Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 12:00*: Лена Рюффер (Германия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт травяной сезон Самсонова?

Людмила Самсонова считается среди россиянок одной из лучших теннисисток, играющих на траве. Свой первый титул в карьере она выиграла как раз на этом покрытии — Берлин-2021. И очень жаль, что россиян не допустили до Уимблдона-2022, ведь Людмила входила в круг основных претенденток на хороший результат. Теперь Самсонова начинает травяную кампанию-2023 в Хертогенбосхе матчем с одной из победительниц квалификации. Какую форму она наберёт за пять недель выступления на траве и что покажет на Уимблдоне, куда россиян теперь допустили?

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 13:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 3) — Наталия Стеванович (Сербия, Q), Хертогенбосх, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Азаренко после провала на «Ролан Гаррос»?

Виктория Азаренко блестяще начала сезон-2023 и дошла до полуфинала Australian Open, а потом последовал провал на «Ролан Гаррос» — поражение в первом круге. Как подготовит себя белорусская теннисистка к травяному «Шлему»? Ведь у неё в карьере бывали успешные выступления на Уимблдоне — дважды доходила до полуфинала (2011, 2012).