«Дайте «Оскар» этой богине». «Краснодар» победил ЦСКА в Кубке, но только на трибунах

Второй год подряд финал Кубка России идёт следом за финалом Лиги чемпионов, и второй год у нас почему-то проводятся параллели между этими двумя матчами. Но только если в прошлом году в Париже творился такой хаос, что на фоне идеально прошедшего в «Лужниках» Кубка эти сравнения ещё хоть как-то были объяснимы, то в этом году слышать их довольно странно. У нас было своё шоу, свой футбол и даже свой гимн (каким-то образом оказалось, что неофициальная песня Кубка России – «Седая ночь» Юры Шатунова).

Бабаев, который стал Гинером, спортивным директором и «главным боссом»

Болельщики поймали гендиректора ЦСКА на парковке рядом со входом на сектор – он минут десять (если даже не больше) стоял и фотографировался с каждым, кто к нему подошёл. Народ подходил, а он всё стоял и продолжал улыбаться в камеры телефонов. «Класс, я с Гинером сфоткался!» – очень радовался один мужчина в шарфике ЦСКА. Другой сказал своему ребёнку, что это спортивный президент клуба и «вообще главный босс». Но больше всего интереса Бабаев вызвал у болельщиков «Краснодара», которые по очереди с ним становились рядом, а потом выдали на прощание: «Удачи! Но мы вас сегодня огорчим». Роман Юрьевич на это лишь улыбнулся.

Роман Бабаев и болельщики Фото: «Чемпионат»

«Краснодар» победил, но только на трибунах

Было ожидаемо, что болельщиков ЦСКА будет в разы больше. Причём народ добрался в «Лужники» поддержать своих из разных уголков России: география простиралась от Калининграда до Владивостока. К тому, чтобы собрать на стадионе побольше своих, усилия приложил и клуб: ЦСКА примерно за неделю до матча анонсировал скидки на авиабилеты всем обладателям билетов на матч. Эффективность конкретно этой акции оценят маркетологи, но то, что большая часть стадиона была красно-синяя – это понятно и без всяких отчётов и цифр.

Только вот численное превосходство оказалось неэффективно перед небольшим, но организованным чёрно-зелёным островком за воротами: большую часть матча болельщики «Краснодара» были громче, слаженнее и активнее. Они вообще обстоятельно подготовились к поддержке: перед стартовым свистком растянули баннер, размахивали флагами, долбили в барабан, устраивали переклички, да и вообще замолкали крайне редко, почти единолично создавая весь шум в матче. Даже успевали подкалывать – когда Кучаев упал в штрафной, после чего арбитр назначил пенальти, трибуна затянула: «Дайте «Оскар» этой богине». А после послали судью на выход.

Перформанс болельщиков «Краснодара» Фото: «Чемпионат»

Рекорд эпохи Fan ID

Свободные места на стадионе были – заполнить целиком «Лужники» второй год подряд не удалось по всем понятным причинам. Грустно? Да. Но 53 тысячи, которые сегодня смотрели на битву ЦСКА и «Краснодара» за трофей, – это рекорд эпохи Fan ID.

В «Лужниках» на трибунах были пустоты Фото: «Чемпионат»

На телевизионной картинке пустые уголки «Лужников» вряд ли были заметны – просто потому, что билеты продавались именно с расчётом на то, что солд-аута может не быть. И для равномерного распределения по трибунам продажи велись именно так, чтобы с центра всё выглядело чётко и внушительно.

Предматчевая церемония Фото: «Чемпионат»

Флешбэки из 2018-го

Те же самые ворота, Акинфеев, напряжённая серия пенальти и наэлектризованный стадион. Тут-то болельщики ЦСКА наконец себя проявили – было громко, нервно, а потом очень радостно. В моменте показалось, что время отмоталось назад и вместо Олусегуна бьёт Яго Аспас.

Интересно, что ворота выбрал Эдуард Сперцян из расчёта, что там фанаты «Краснодара», но это был главный его просчёт – именно они для Акинфеева очень многое значат. И дело не только в ЧМ-2018 – это идёт ещё с детских лет и с тех пор, когда ЦСКА играл в «Лужниках» до их реконструкции. Магия или удача – называйте как хотите. Но что-то особенное в этом точно есть. И в том, что Акинфеев за всю свою карьеру проиграл только в одной серии пенальти – на «Фиште» с хорватами.

Игорь Акинфеев в серии пенальти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мама, мы ЦСКА»

После финального свистка поле превратилось в площадку одного большого праздника – праздника, которого ЦСКА ждал десять лет. Когда скамейка рванула в сторону ворот Акинфеева, народ падал, прыгал друг другу в объятия (и друг на друга), словно в этот момент вокруг отключилось вообще всё – и были только они со своей нескончаемой радостью. Потом был поднятый в небо кубок, конфетти и как красивый итог – песни Басты, стоявшего среди футболистов в футболке ЦСКА и исполняющего свои самые известные треки. Гремела «Моя игра», растекалась по трибунам «Сансара», а «Мама, мы ЦСКА», кажется, была исполнена всеми – на поле уж точно.

Баста с игроками ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Второй год подряд РФС делает классное шоу из финала, раз за разом выводя финал Кубка на новый для российского футбола уровень. Активности перед матчем со звёздами, подогревающие интерес, матчдей для болельщиков, шоу, приглашённые артисты – приятно, что мы наконец к этому пришли.