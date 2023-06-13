Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Бордо» присудили техническое поражение в матче Лиги 2 из-за нападения болельщика на игрока соперника, подробности

Вот это трагедия! «Бордо» остался без Лиги 1 из-за глупости своего болельщика. Фото
Никита Паглазов
«Бордо» присудили техническое поражение
Аудио-версия:
Комментарии
Дисциплинарный комитет принял судьбоносное решение. Оно изменило будущее сразу нескольких клубов во Франции.

Уникальный случай произошёл во Франции. Победитель Лиги 1 сезона-2008/2009 «Бордо» боролся за возвращение в элитный дивизион. В последнем туре «жирондинцы» принимали «Родез» с 17-го места в Лиге 2. Победа обеспечивала «Бордо» выход в высший дивизион. Однако матч прервали из-за одного из фанатов. И в итоге хозяевам присудили техническое поражение, из-за которого команда не выйдет в Лигу 1. Что же произошло?

Франция - Лига 2. 38-й тур
02 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Бордо
Бордо
Остановлен
0 : 1
Родез
Родез
0:1 Буаде – 22'

На 23-й минуте встречи между «Бордо» и «Родез» счёт открыл полузащитник гостей Лука Буаде. Футболист праздновал гол за пределами поля, что не понравилась фанату «Бордо». Болельщик прорвался с трибун и толкнул Буаде. Полузащитник упал, а медики затем унесли его на носилках. Позже у игрока диагностировали сотрясение мозга. Лука обратился в полицию после матча. Как сообщает RMC Sport, болельщик «Бордо» предстанет перед судом в ноябре 2023 года. Ему грозит тюремное заключение на срок до года, а также штраф в размере € 15 тыс.

«Бордо» остался без Лиги 1 из-за глупости своего болельщика

«Бордо» остался без Лиги 1 из-за глупости своего болельщика

Фото: ZUMA/ТАСС

12 июня Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги принял решение по инциденту. Главный итог – «Бордо» присудили техническое поражение. Из-за этого команда остаётся в Лиге 2, хотя в случае победы в игре с «Родезом» вышла в Лигу 1. Также с команды сняли одно очко в сезоне-2023/2024, они проведут два домашних матча при пустых трибунах, а ещё на двух встречах закроют южные сектора домашнего стадиона «Матмут-Атлантик».

Решение комитета повлияло и на «Родез». Благодаря победе команда осталась в Лиге 2, а в дивизион ниже отправился «Анси». При этом ранее клуб заявлял, что обратится в прокуратуру, если после решения LFP он вылетит в Лигу Насьональ «ввиду преступных действий, связанных со спортивной коррупцией и мошенничеством».

Кто бы брал золото во Франции, если исключить «ПСЖ»?
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»

Председатель Дисциплинарного комитета французской футбольной лиги Себастьян Денё также прокомментировал ситуацию с фанатом «Бордо»: «Этот момент был ключевым при принятии решения: болельщик преднамеренно атаковал игрока соперника, который только что забил гол и вывел свою команду вперёд. Нельзя трогать игрока».

«Сегодня Дисциплинарный комитет LFP вынес решение, столь же непонятное, сколь и несоразмерное — как с точки зрения элементов дела, так и с точки зрения прецедентного права. «Бордо» как можно скорее свяжется с соответствующими органами для защиты своих прав и спортивной справедливости», – так ситуацию прокомментировала пресс-служба «Бордо».

Интересно, что сейчас ощущает болельщик, из-за которого его любимый клуб не вернулся в элиту?

Первая и последняя эмблемы клубов Франции:
Символ «ПСЖ» вовсе не Башня! Первая и последняя эмблемы клубов Франции
Фото
Символ «ПСЖ» вовсе не Башня! Первая и последняя эмблемы клубов Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023