Вот это трагедия! «Бордо» остался без Лиги 1 из-за глупости своего болельщика. Фото

Уникальный случай произошёл во Франции. Победитель Лиги 1 сезона-2008/2009 «Бордо» боролся за возвращение в элитный дивизион. В последнем туре «жирондинцы» принимали «Родез» с 17-го места в Лиге 2. Победа обеспечивала «Бордо» выход в высший дивизион. Однако матч прервали из-за одного из фанатов. И в итоге хозяевам присудили техническое поражение, из-за которого команда не выйдет в Лигу 1. Что же произошло?

На 23-й минуте встречи между «Бордо» и «Родез» счёт открыл полузащитник гостей Лука Буаде. Футболист праздновал гол за пределами поля, что не понравилась фанату «Бордо». Болельщик прорвался с трибун и толкнул Буаде. Полузащитник упал, а медики затем унесли его на носилках. Позже у игрока диагностировали сотрясение мозга. Лука обратился в полицию после матча. Как сообщает RMC Sport, болельщик «Бордо» предстанет перед судом в ноябре 2023 года. Ему грозит тюремное заключение на срок до года, а также штраф в размере € 15 тыс.

«Бордо» остался без Лиги 1 из-за глупости своего болельщика Фото: ZUMA/ТАСС

12 июня Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги принял решение по инциденту. Главный итог – «Бордо» присудили техническое поражение. Из-за этого команда остаётся в Лиге 2, хотя в случае победы в игре с «Родезом» вышла в Лигу 1. Также с команды сняли одно очко в сезоне-2023/2024, они проведут два домашних матча при пустых трибунах, а ещё на двух встречах закроют южные сектора домашнего стадиона «Матмут-Атлантик».

Решение комитета повлияло и на «Родез». Благодаря победе команда осталась в Лиге 2, а в дивизион ниже отправился «Анси». При этом ранее клуб заявлял, что обратится в прокуратуру, если после решения LFP он вылетит в Лигу Насьональ «ввиду преступных действий, связанных со спортивной коррупцией и мошенничеством».

Председатель Дисциплинарного комитета французской футбольной лиги Себастьян Денё также прокомментировал ситуацию с фанатом «Бордо»: «Этот момент был ключевым при принятии решения: болельщик преднамеренно атаковал игрока соперника, который только что забил гол и вывел свою команду вперёд. Нельзя трогать игрока».

«Сегодня Дисциплинарный комитет LFP вынес решение, столь же непонятное, сколь и несоразмерное — как с точки зрения элементов дела, так и с точки зрения прецедентного права. «Бордо» как можно скорее свяжется с соответствующими органами для защиты своих прав и спортивной справедливости», – так ситуацию прокомментировала пресс-служба «Бордо».

Интересно, что сейчас ощущает болельщик, из-за которого его любимый клуб не вернулся в элиту?