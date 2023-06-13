«Динамо» определилось с новым тренером. Команду возглавит один из лучших специалистов РПЛ

Московское «Динамо» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Им станет чешский специалист Марцел Личка. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Оренбургу». В прошедшем сезоне тренер добился отличных результатов с «Оренбургом», заняв седьмое место в РПЛ. Теперь Личка отправляется в Москву, чтобы вернуть «Динамо» в борьбу за высокие места.

Москвичи, по нашей информации, впервые контактировали с чехом ещё около месяца назад. Однако тогда сам Личка не проявил должного интереса к «Динамо», а клуб переключился на других кандидатов. По сообщениям «Спорт-экспресса» и Sport24, бело-голубые рассматривали на пост тренера Марко Николича (без клуба), Вука Рашовича («Аль-Фейха», Саудовская Аравия) и Милоша Милоевича (экс-«Црвена Звезда», позже возглавил «Аль-Васл» из ОАЭ). В итоге все три сербские кандидатуры сорвались. И «Динамо» вернулось к варианту с Личкой.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этот раз переговоры с чехом прошли успешно. «Оренбург» получит за уход тренера компенсацию в размере € 1 млн. А зарплата Лички в «Динамо» составит € 1 млн, контракт – на три года.

Сам Марцел пока что не подтверждает информацию. «Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», – заявил чех Metaratings.

Почему бело-голубые в принципе остановились на тренере «Оренбурга»? «Динамо» привлекли результаты оренбуржцев, а также стиль игры, который Личка привил клубу. По итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» (седьмое место) обошёл «Динамо» (девятое) в таблице, хотя не обладает огромными финансовыми ресурсами.

В «Оренбурге» Личку, по нашей информации, заменит другой чех – экс-игрок ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» Иржи Ярошик.

Иржи Ярошик экс-футболист ЦСКА «Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка».

Чех уже рассматривался оренбуржцами на пост тренера зимой. Тогда Марцел Личка мог перебраться в «Краснодар», а Ярошик стал запасным вариантом для «Оренбурга». Иржи начал тренерскую карьеру в 2017 году, работая ассистентом в пражской «Спарте». Первый клуб он возглавил в 2020-м. Им стала команда из второго чешского дивизиона – «Усти-над-Лабем». Затем Ярошик дорос до первой лиги, в 2021-м возглавив «Теплице». В клубе он работал два года, покинув его в концовке чемпионата Чехии из-за неудовлетворительных результатов. «Теплице» попал в плей-офф за право остаться в высшем дивизионе, но в итоге новый тренер Зденко Фртала спас команду.

Что касается Лички, то в 2018–2019 годах чех работал в Беларуси с «Динамо-Брест». Команда стала чемпионом, а также обладателем Суперкубка-2019. Теперь Личка возглавил московское «Динамо». Получится повторить успех?