«Оренбург» просто жаль. Команду растаскивают после потрясающего сезона

Можно было по-разному относиться к «Оренбургу»: кто-то считал их футбол искренним, другие, наоборот, относились с презрением. Считая, что команда вывозит только за счёт искусственного поля. А в игре нет ничего особенного. Вторую точку зрения, как правило, продвигали проигравшие. «Оренбург» и правда доставил много проблем фаворитам. Громил на своём поле «Краснодар», «Ростов», «Динамо». Уверенно побеждал «Спартак» и почти хлопнул «Зенит». Команда вцепилась в середину таблицы и не покидала её весь сезон.

Но, похоже, с лета всё изменится. Клуб уже точно покинут главный тренер Марцел Личка вместе со своими помощниками. Защитник Александр Эктов уже перешёл в «Краснодар». А несколько латиноамериканских легионеров в списках топовых российских и некоторых европейских клубов. Так что удержать их будет очень сложно.

Ключевая потеря – главный тренер. Ведь ещё несколько недель назад назначение Лички в «Динамо» казалось нереальным. Сам он в последних интервью перед отпуском рассказывал, что останется в Оренбурге, переговоров ни с кем нет, а спортивный блок уже договаривается с новичками именно под Марцела. Но потом «Динамо» отказали почти все из большого списка претендентов. Появлялись фамилии разных тренеров – от Марко Николича до Игоря Осинькина. Но ни с кем по тем или иным причинам договориться не вышло.

Кандидатура Лички точно не была среди приоритетных. Но осталась единственной. Активные переговоры начались около недели назад. В «Оренбурге» уже не скрывают – тренер уйдёт в «Динамо». Правда, в московском клубе пока не дают никаких подтверждений. Видимо, стороны согласовывают последние вопросы по компенсации. Ведь в конце прошлого года Марцел переподписал контракт. Так что динамовцам придётся заплатить за нового тренера.

Уже известен сменщик Лички – это его хороший друг Иржи Ярошик. Но кандидатура максимально спорная. Главным тренером чех отработал только три года. Причём сменил за это время четыре клуба. И в основном всегда болтался внизу. Последний год с «Теплице» показателен: команда завершила сезон на 13-м месте, а в утешительном раунде боролась за сохранение места в элите. Вот и весь бэкграунд крутого в прошлом футболиста. При этом, вероятно, за Иржи поручился сам Личка. С одной стороны, это грамотный шаг менеджмента – послушать человека, под которого в этом клубе всё собиралось. С другой – большой риск. Хотя «Оренбургу», учитывая подбор игроков, будет очень трудно вылететь. Почти с любым тренером.

Иржи Ярошик Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

С тренерской перестановкой разобрались. Теперь к игрокам. «Оренбург» резво начал трансферное окно – продал ключевого защитника Эктова, а свободным агентом ушёл важный опорник Аюпов. При этом трансферы «на выход» ещё наверняка будут. Лукасом Верой вовсю интересуется «Зенит» и готов забрать его в момент ухода первого же бразильца. Габриэля Флорентина также будет проблематично удержать – им интересуются в Бельгии, Нидерландах и других небольших европейских лигах. Брайана Мансилью «Оренбург» только-только выкупил после сезонной аренды, но и на него есть спрос. А продажа зависит от предложения.

При этом покупки у клуба тоже уже имеются. Смущает лишь, что все они очевидно шли под Личку, а не под Ярошика. Это и турецкий вингер Эмирджан Гюрлюк, и центральный хавбек из Аргентины Томас Муро. Теперь посмотрим, что из них слепит Ярошик.

Не будем утверждать, что «Оренбург» станет хуже. Он просто будет другим. Вероятно, стоит забыть об искреннем и симпатичном футболе и готовиться к новой философии. А свой стиль Личка попытается привить «Динамо».