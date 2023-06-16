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Трансферы футбола лето-2023: Беллингем перешёл в «Реал», Милнер — в «Брайтон», куда ушли Ларссон и Тилеманс

Моуринью получил новичка, «Брайтон» закупается перед еврокубками. Трансферы последних дней
Кирилл Закатченко
Трансферы футбола лето-2023
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А «Бенфика» раскошелилась на очередного таланта.

В большинстве топ-чемпионатов ещё не открылось трансферное окно, однако уже состоялось несколько значимых сделок. Рассказываем обо всех важных трансферах последних дней в Европе.

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«Реал» подписал таланта за € 103 млн! Нет, ещё не Мбаппе. Летние трансферы в Европе — LIVE

Джуд Беллингем: «Боруссия» Дортмунд → «Реал» (€ 103 млн)

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: realmadrid.com

Пожалуй, главный трансфер последних дней. Конечно, Беллингем не футболист масштаба Лионеля Месси или Карима Бензема, но сумма трансфера впечатляет. «Реал» не пожалел € 103 млн за 19-летнего полузащитника, а «Боруссия» снова прилично заработала на переходе молодого игрока. Президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что Беллингем заинтересовал многие клубы, но сам футболист выбрал Мадрид. Джуд утверждает, что принял такое решение не из-за денег. Он взял себе пятый номер, под которым когда-то играл сам Зинедин Зидан. Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан на шесть лет.

Джеймс Милнер: «Ливерпуль» → «Брайтон» (свободный агент)

Джеймс Милнер

Джеймс Милнер

Фото: brightonandhovealbion.com

«Брайтон» оформил серьёзный трансфер под первое в истории клуба попадание в еврокубки. Да, Милнеру уже 37 лет, но он способен приносить пользу даже в таком возрасте. У этого футболиста невероятно богатый опыт. Он поиграл в «Ман Сити» и «Ливерпуле», завоевал с ними кучу трофеев, а теперь наверняка поможет команде-сенсации. Ветеран подписал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год. Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уже назвал переход Милнера превосходным приобретением. Итальянец считает, что Джеймс поможет команде выйти на ещё более серьёзный уровень.

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Махмуд Дауд: «Боруссия» Дортмунд → «Брайтон» (свободный агент)

Махмуд Дауд

Махмуд Дауд

Фото: brightonandhovealbion.com

Ещё один футболист перешёл в «Брайтон» в статусе свободного агента. Правда, Дауд на 10 лет моложе Милнера, и контракт немца рассчитан до 2027 года. Кстати, для Махмуда переезд в Англию — совершенно новый опыт. До этого он играл исключительно на родине («Боруссия» М, «Боруссия» Д), а теперь получил шанс попробовать себя в другой стране. Минувший сезон сложился для Дауда тяжело. В первой части он пропустил три месяца из-за травы плеча, а во второй чаще сидел в запасе, чем играл. Как итог — за весь сезон Дауд провёл всего 10 матчей.

Кевин Шаде: «Фрайбург» → «Брентфорд» (выкуп за € 25 млн)

Кевин Шаде

Кевин Шаде

Фото: brentfordfc.com

Шаде оказался в «Брентфорде» ещё в начале 2023 года — «Брентфорд» арендовал его до конца сезона. Игра 21-летнего вингера настолько впечатлила боссов английского клуба, что они заплатили «Фрайбургу» € 25 млн. Их даже не смутил тот факт, что за 19 матчей Шаде не оформил ни одного гола. К слову, это трансферный рекорд «Брентфорда», ни за одного игрока не платили так много. В марте Шаде дебютировал в составе сборной Германии, а через несколько месяцев заключил контракт с «Брентфордом» до 2028 года.

Юри Тилеманс: «Лестер» → «Астон Вилла» (свободный агент)

Юри Тилеманс

Юри Тилеманс

Фото: avfc.co.uk

То, что Тилеманс ушёл из «Лестера», никого не удивило. Всё-таки футболист такого калибра не должен играть во втором по значимости дивизионе. Сразу после вылета «Лестера» стало понятно, что бельгиец займётся поиском нового клуба. Впрочем, выбор в пользу «Астон Виллы» немного удивил. Наверняка 26-летний свободный агент входил в список интересов топ-клубов, но тот уехал в середняк АПЛ. Последние четыре года Тилеманс провёл в форме «Лестера», а в новом сезоне сыграет в Лиге конференций под руководством Унаи Эмери.

Джованни Симеоне: «Верона» → «Наполи» (выкуп за € 12 млн)

Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Симеоне отыграл сезон в культовом для аргентинских футболистов Неаполе. 33 матча, девять голов, один ассист — такова статистика арендованного нападающего. При этом Симеоне чаще выходил со скамейки, ведь место Виктора Осимхена в основе не подвергается сомнению. Самое главное — Джованни реализовал давнюю мечту и забил в Лиге чемпионов (за сезон набралось четыре таких мяча). Игра форварда пришлась по душе руководителям «Наполи», и они выкупили права на игрока за € 12 млн. Аргентинец подписал контракт до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

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Уссем Ауар: «Лион» → «Рома» (свободный агент)

Уссем Ауар

Уссем Ауар

Фото: asroma.com

Алжирец всю профессиональную карьеру отыграл в «Лионе». Собственно, Уаур — воспитанник клуба. В 24 года Уссем принял решение не продлевать истекающий контракт и уехал в Италию. Теперь его ждёт работа под руководством Жозе Моуринью. Кстати, итальянский клуб, в отличие от «Лиона», сыграет в еврокубках. После перехода алжирец назвал «Рому» великим клубом с великой историей. Ауар считает, что в столице Италии функционирует подходящий для него проект.

Джордан Ларссон: «Шальке» → «Копенгаген» (€ 2 млн)

Джордан Ларссон

Джордан Ларссон

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Бывший нападающий «Спартака» стал полноценным футболистом «Копенгагена». В начале 2023-го швед уехал из «Шальке» в датский клуб на правах аренды. Джордан забил шесть мячей в 16 матчах и завоевал сразу два трофея: стал чемпионом и победителем кубка Дании. «Копенгаген» выкупил игрока за очень скромную по нынешним временам сумму. В новом сезоне у Джордана будет возможность сыграть в Лиге чемпионов, а в «Шальке» его ждала бы вторая Бундеслига.

Оркун Кёкчю: «Фейеноорд» → «Бенфика» (€ 25 млн)

Оркун Кёкчю

Оркун Кёкчю

Фото: slbenfica.pt

22-летний футболист внёс существенный вклад в победу «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов. Капитан отбегал 32 матча в Эредивизии, забил восемь мячей, оформил три ассиста. А ещё молодой игрок выходил на поле с капитанской повязкой, что говорит о его авторитете в команде. Теперь турецкий футболист оказался в Португалии — «Бенфика» не пожалела € 25 млн. Не удивимся, если через пару сезонов лиссабонский клуб продаст хавбека в топ-клуб за куда более внушительную сумму.

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Сэм Ламмерс: «Аталанта» → «Рейнджерс» (€ 3,5 млн)

Сэм Ламмерс

Сэм Ламмерс

Фото: ФК «Рейнджерс»

Нидерландский футболист оказался в «Аталанте» осенью 2020 года, однако так и не закрепился в Бергамо. Ламмерс несколько раз уезжал в аренду («Айнтрахт», «Эмполи», «Сампдория»), а теперь продолжит карьеру в Шотландии. «Аталанта» предпочла продать нападающего в «Рейнджерс», который в новом сезоне снова сыграет в Лиге чемпионов. Сам Ламмерс с момента перехода в «Аталанту» провёл за эту команду всего лишь 19 матчей и забил два мяча.

Райан Кент: «Рейнджерс» → «Фенербахче» (свободный агент)

Райан Кент

Райан Кент

Фото: fenerbahce.org

На этой неделе «Рейнджерс» приобрели одного нападающего и расстались с другим. Хотя об уходе Кента было известно раньше, ведь у него истёк срок контракта. 26-летний англичанин достаточно быстро нашёл новый клуб — теперь будет помогать «Фенербахче». Кент подписал контракт на четыре года. В сезоне-2022/2023 Райан отыграл 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал 10 голевых передач.

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