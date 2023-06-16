Моуринью получил новичка, «Брайтон» закупается перед еврокубками. Трансферы последних дней

В большинстве топ-чемпионатов ещё не открылось трансферное окно, однако уже состоялось несколько значимых сделок. Рассказываем обо всех важных трансферах последних дней в Европе.

Джуд Беллингем: «Боруссия» Дортмунд → «Реал» (€ 103 млн)

Джуд Беллингем Фото: realmadrid.com

Пожалуй, главный трансфер последних дней. Конечно, Беллингем не футболист масштаба Лионеля Месси или Карима Бензема, но сумма трансфера впечатляет. «Реал» не пожалел € 103 млн за 19-летнего полузащитника, а «Боруссия» снова прилично заработала на переходе молодого игрока. Президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что Беллингем заинтересовал многие клубы, но сам футболист выбрал Мадрид. Джуд утверждает, что принял такое решение не из-за денег. Он взял себе пятый номер, под которым когда-то играл сам Зинедин Зидан. Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан на шесть лет.

Джеймс Милнер: «Ливерпуль» → «Брайтон» (свободный агент)

Джеймс Милнер Фото: brightonandhovealbion.com

«Брайтон» оформил серьёзный трансфер под первое в истории клуба попадание в еврокубки. Да, Милнеру уже 37 лет, но он способен приносить пользу даже в таком возрасте. У этого футболиста невероятно богатый опыт. Он поиграл в «Ман Сити» и «Ливерпуле», завоевал с ними кучу трофеев, а теперь наверняка поможет команде-сенсации. Ветеран подписал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год. Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уже назвал переход Милнера превосходным приобретением. Итальянец считает, что Джеймс поможет команде выйти на ещё более серьёзный уровень.

Махмуд Дауд: «Боруссия» Дортмунд → «Брайтон» (свободный агент)

Махмуд Дауд Фото: brightonandhovealbion.com

Ещё один футболист перешёл в «Брайтон» в статусе свободного агента. Правда, Дауд на 10 лет моложе Милнера, и контракт немца рассчитан до 2027 года. Кстати, для Махмуда переезд в Англию — совершенно новый опыт. До этого он играл исключительно на родине («Боруссия» М, «Боруссия» Д), а теперь получил шанс попробовать себя в другой стране. Минувший сезон сложился для Дауда тяжело. В первой части он пропустил три месяца из-за травы плеча, а во второй чаще сидел в запасе, чем играл. Как итог — за весь сезон Дауд провёл всего 10 матчей.

Кевин Шаде: «Фрайбург» → «Брентфорд» (выкуп за € 25 млн)

Кевин Шаде Фото: brentfordfc.com

Шаде оказался в «Брентфорде» ещё в начале 2023 года — «Брентфорд» арендовал его до конца сезона. Игра 21-летнего вингера настолько впечатлила боссов английского клуба, что они заплатили «Фрайбургу» € 25 млн. Их даже не смутил тот факт, что за 19 матчей Шаде не оформил ни одного гола. К слову, это трансферный рекорд «Брентфорда», ни за одного игрока не платили так много. В марте Шаде дебютировал в составе сборной Германии, а через несколько месяцев заключил контракт с «Брентфордом» до 2028 года.

Юри Тилеманс: «Лестер» → «Астон Вилла» (свободный агент)

Юри Тилеманс Фото: avfc.co.uk

То, что Тилеманс ушёл из «Лестера», никого не удивило. Всё-таки футболист такого калибра не должен играть во втором по значимости дивизионе. Сразу после вылета «Лестера» стало понятно, что бельгиец займётся поиском нового клуба. Впрочем, выбор в пользу «Астон Виллы» немного удивил. Наверняка 26-летний свободный агент входил в список интересов топ-клубов, но тот уехал в середняк АПЛ. Последние четыре года Тилеманс провёл в форме «Лестера», а в новом сезоне сыграет в Лиге конференций под руководством Унаи Эмери.

Джованни Симеоне: «Верона» → «Наполи» (выкуп за € 12 млн)

Джованни Симеоне Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Симеоне отыграл сезон в культовом для аргентинских футболистов Неаполе. 33 матча, девять голов, один ассист — такова статистика арендованного нападающего. При этом Симеоне чаще выходил со скамейки, ведь место Виктора Осимхена в основе не подвергается сомнению. Самое главное — Джованни реализовал давнюю мечту и забил в Лиге чемпионов (за сезон набралось четыре таких мяча). Игра форварда пришлась по душе руководителям «Наполи», и они выкупили права на игрока за € 12 млн. Аргентинец подписал контракт до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

Уссем Ауар: «Лион» → «Рома» (свободный агент)

Уссем Ауар Фото: asroma.com

Алжирец всю профессиональную карьеру отыграл в «Лионе». Собственно, Уаур — воспитанник клуба. В 24 года Уссем принял решение не продлевать истекающий контракт и уехал в Италию. Теперь его ждёт работа под руководством Жозе Моуринью. Кстати, итальянский клуб, в отличие от «Лиона», сыграет в еврокубках. После перехода алжирец назвал «Рому» великим клубом с великой историей. Ауар считает, что в столице Италии функционирует подходящий для него проект.

Джордан Ларссон: «Шальке» → «Копенгаген» (€ 2 млн)

Джордан Ларссон Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Бывший нападающий «Спартака» стал полноценным футболистом «Копенгагена». В начале 2023-го швед уехал из «Шальке» в датский клуб на правах аренды. Джордан забил шесть мячей в 16 матчах и завоевал сразу два трофея: стал чемпионом и победителем кубка Дании. «Копенгаген» выкупил игрока за очень скромную по нынешним временам сумму. В новом сезоне у Джордана будет возможность сыграть в Лиге чемпионов, а в «Шальке» его ждала бы вторая Бундеслига.

Оркун Кёкчю: «Фейеноорд» → «Бенфика» (€ 25 млн)

Оркун Кёкчю Фото: slbenfica.pt

22-летний футболист внёс существенный вклад в победу «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов. Капитан отбегал 32 матча в Эредивизии, забил восемь мячей, оформил три ассиста. А ещё молодой игрок выходил на поле с капитанской повязкой, что говорит о его авторитете в команде. Теперь турецкий футболист оказался в Португалии — «Бенфика» не пожалела € 25 млн. Не удивимся, если через пару сезонов лиссабонский клуб продаст хавбека в топ-клуб за куда более внушительную сумму.

Сэм Ламмерс: «Аталанта» → «Рейнджерс» (€ 3,5 млн)

Сэм Ламмерс Фото: ФК «Рейнджерс»

Нидерландский футболист оказался в «Аталанте» осенью 2020 года, однако так и не закрепился в Бергамо. Ламмерс несколько раз уезжал в аренду («Айнтрахт», «Эмполи», «Сампдория»), а теперь продолжит карьеру в Шотландии. «Аталанта» предпочла продать нападающего в «Рейнджерс», который в новом сезоне снова сыграет в Лиге чемпионов. Сам Ламмерс с момента перехода в «Аталанту» провёл за эту команду всего лишь 19 матчей и забил два мяча.

Райан Кент: «Рейнджерс» → «Фенербахче» (свободный агент)

Райан Кент Фото: fenerbahce.org

На этой неделе «Рейнджерс» приобрели одного нападающего и расстались с другим. Хотя об уходе Кента было известно раньше, ведь у него истёк срок контракта. 26-летний англичанин достаточно быстро нашёл новый клуб — теперь будет помогать «Фенербахче». Кент подписал контракт на четыре года. В сезоне-2022/2023 Райан отыграл 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал 10 голевых передач.