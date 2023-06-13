26 клубов уже попали в групповой этап ЛЧ. Как сейчас выглядит состав корзин

Пару дней назад «Манчестер Сити» обыграл в Стамбуле «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов. А уже в конце июня стартует квалификация нового розыгрыша. 26 клубов уже обеспечили себе места на групповом этапе, ещё шесть пробьются туда через отборочные раунды. Уже частично известно, какие команды в каких корзинах будут при жеребьёвке основной сетки турнира (31 августа).
Первая корзина
Уже известны все клубы, которые оказались в первой корзине. По регламенту там должны оказаться победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы и чемпионы шести первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец сезона-2021/2022.
- «Манчестер Сити»
- «Севилья»
- «Барселона»
- «Наполи»
- «Бавария»
- «ПСЖ»
- «Бенфика»
- «Фейеноорд»
Почему же в первой корзине оказался «Фейеноорд»? Так получилось, что «Манчестер Сити» стал не только чемпионом Англии, но и победителем Лиги чемпионов. По этой причине место в первой корзине получает чемпион страны, которая занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. В данном случае это Нидерланды. Если бы «Интер» взял ЛЧ, то именно он получил бы место в первой корзине, а «Фейеноорда» там точно не оказалось бы.
Вторая корзина
Во второй корзине сразу по два клуба представляют Испанию, Англию и Германию. Они попали туда согласно клубному рейтингу.
- «Реал»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Интер»
- «Боруссия» Дортмунд
- «Атлетико»
- «РБ Лейпциг»
- «Порту»
- «Арсенал»
Любопытно, что по сравнению с прошлым сезоном во второй корзине осталось только два клуба: «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Год назад «Реал» и «Порту» находились в первой корзине, «Интер» и «Боруссия» — в третьей, а «МЮ» и «Арсенал» вообще не участвовали в ЛЧ.
Третья корзина
Сейчас известны пять клубов из восьми, которые оказались в третьей корзине. Они находятся там согласно клубному коэффициенту. Оставшиеся три команды мы узнаем по итогам квалификационных раундов.
- «Шахтёр»
- «Зальцбург»
- «Милан»
- «Лацио»
- «Црвена Звезда»
При этом уже сейчас можно назвать четыре клуба, которые окажутся в третьей корзине, если попадут в основную сетку турнира. Это «Динамо» Загреб, «Брага», «Рейнджерс» и ПСВ. Но португальский, нидерландский и шотландский клубы оказались в Пути лиг, а оттуда в групповой этап попадут только две команды. Шансы на третью корзину ещё есть у «Реала Сосьедад», но всё зависит от квалификации. Скорее всего, испанский клуб всё-таки окажется в четвёртой корзине.
«Реал Сосьедад» ещё сохраняет шансы на попадание в третью корзину
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
Четвёртая корзина
Здесь точно окажутся два клуба из топ-5 чемпионатов. «Ланс» не играл в ЛЧ больше 20 лет, «Унион» — никогда.
- «Унион»
- «Ланс»
В четвёртой корзине может оказаться «Реал Сосьедад», всё зависит от результатов квалификации. С высокой долей вероятности сюда попадут «Селтик» и «Ньюкасл» — они точно сыграют на групповом этапе.
- 13 июня 2023
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