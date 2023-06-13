26 клубов уже попали в групповой этап ЛЧ. Как сейчас выглядит состав корзин

Пару дней назад «Манчестер Сити» обыграл в Стамбуле «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов. А уже в конце июня стартует квалификация нового розыгрыша. 26 клубов уже обеспечили себе места на групповом этапе, ещё шесть пробьются туда через отборочные раунды. Уже частично известно, какие команды в каких корзинах будут при жеребьёвке основной сетки турнира (31 августа).

Первая корзина

Уже известны все клубы, которые оказались в первой корзине. По регламенту там должны оказаться победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы и чемпионы шести первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец сезона-2021/2022.

«Манчестер Сити»

«Севилья»

«Барселона»

«Наполи»

«Бавария»

«ПСЖ»

«Бенфика»

«Фейеноорд»

Почему же в первой корзине оказался «Фейеноорд»? Так получилось, что «Манчестер Сити» стал не только чемпионом Англии, но и победителем Лиги чемпионов. По этой причине место в первой корзине получает чемпион страны, которая занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. В данном случае это Нидерланды. Если бы «Интер» взял ЛЧ, то именно он получил бы место в первой корзине, а «Фейеноорда» там точно не оказалось бы.

Вторая корзина

Во второй корзине сразу по два клуба представляют Испанию, Англию и Германию. Они попали туда согласно клубному рейтингу.

«Реал»

«Манчестер Юнайтед»

«Интер»

«Боруссия» Дортмунд

«Атлетико»

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Арсенал»

Любопытно, что по сравнению с прошлым сезоном во второй корзине осталось только два клуба: «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Год назад «Реал» и «Порту» находились в первой корзине, «Интер» и «Боруссия» — в третьей, а «МЮ» и «Арсенал» вообще не участвовали в ЛЧ.

Третья корзина

Сейчас известны пять клубов из восьми, которые оказались в третьей корзине. Они находятся там согласно клубному коэффициенту. Оставшиеся три команды мы узнаем по итогам квалификационных раундов.

«Шахтёр»

«Зальцбург»

«Милан»

«Лацио»

«Црвена Звезда»

При этом уже сейчас можно назвать четыре клуба, которые окажутся в третьей корзине, если попадут в основную сетку турнира. Это «Динамо» Загреб, «Брага», «Рейнджерс» и ПСВ. Но португальский, нидерландский и шотландский клубы оказались в Пути лиг, а оттуда в групповой этап попадут только две команды. Шансы на третью корзину ещё есть у «Реала Сосьедад», но всё зависит от квалификации. Скорее всего, испанский клуб всё-таки окажется в четвёртой корзине.

«Реал Сосьедад» ещё сохраняет шансы на попадание в третью корзину Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Четвёртая корзина

Здесь точно окажутся два клуба из топ-5 чемпионатов. «Ланс» не играл в ЛЧ больше 20 лет, «Унион» — никогда.

«Унион»

«Ланс»

В четвёртой корзине может оказаться «Реал Сосьедад», всё зависит от результатов квалификации. С высокой долей вероятности сюда попадут «Селтик» и «Ньюкасл» — они точно сыграют на групповом этапе.