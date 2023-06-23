«Реал» идеально ведёт себя с трансфером Мбаппе. Клуб исправляет все старые ошибки

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе недавно сообщил руководству клуба о нежелании продлевать контракт до 2025 года. Вполне вероятно, Килиан проведёт в Париже сезон-2023/2024, после чего выйдет на рынок свободных агентов и найдёт себе новое место работы.

Мбаппе очень хочет оказаться в «Реале», но осуществить мечту будет не так уж и просто. Позиция мадридского клуба по поводу трансфера Килиана сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Теперь «Реал» диктует Мбаппе условия, а не наоборот. Президент «Реала» Флорентино Перес исправил все старые ошибки в переговорах с Килианом.

«Реал» не спешит с подписанием Мбаппе, несмотря на доступность игрока

«Реал» не планирует вести переговоры о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом, сообщает Marca. События вокруг Килиана не стали сюрпризом для руководства мадридцев. Никто не отрицает, что француз ранее был главной целью клуба, но сложившаяся ситуация с отказом игрока продлевать контракт с «ПСЖ» не означает, что «Реал» резко поменяет планы на лето.

В Мадриде следят за развитием событий с позиции зрителя, практически никаких резких шагов по поводу перехода Мбаппе не предпринимается. Это резко контрастирует с подходом клуба в 2022 году. Тогда «Реал» проявлял неоправданную спешку и пытался всячески ублажить Килиана, что привело к фатальным последствиям.

Килиан Мбаппе Фото: Alex Grimm/Getty Images

9 мая 2022-го As сообщил, что Мбаппе находится с визитом в Мадриде. Официальная причина – отдых во время выходных в «ПСЖ», Однако никто в футбольной среде не сомневался, что на самом деле Килиан в столице Испании вёл переговоры с «Реалом». Marca, Mundo Deportivo, The Athletic и ряд других СМИ подтверждали, что форвард встретился с Флорентино Пересом и дал согласие на переход в команду.

Примерно полторы недели медиа только и делали, что говорили о Мбаппе в «Реале» как о свершившемся факте. Сообщалось, что форвард объявит об уходе из «ПСЖ» ещё до финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 28 мая. Но ничего подобного не произошло.

21 мая «ПСЖ» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Мбаппе. По данным Eurosport, парижане предложили 23-летнему игроку € 300 млн подписного бонуса и € 100 млн зарплаты в год после уплаты налогов. Срок соглашения – три года с имеющейся у игрока опцией выхода после второго сезона. Сделка включала и нематериальный аспект. Килиану обещали позволить влиять на принятие решений в клубе, в том числе по кадровым вопросам.

Новость по-настоящему шокировала футбольный мир. По данным Get French Football News и инсайдера Ромейна Молины, люди из окружения Мбаппе (в основном члены его семьи и близкие друзья) умышленно рассылали сообщения в СМИ, чтобы все думали, что форвард перейдёт в «Реал». Цель данной дезинформационной кампании — получить более серьёзное предложение от «ПСЖ».

«Реал» был абсолютно уверен в подписании Мбаппе. Клуб даже вышел из переговоров о трансфере Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», чтобы сделать приоритетом переход Килиана. В итоге Холанд отправился в «Манчестер Сити», а Мбаппе в последний момент отказал «Реалу» и остался в «ПСЖ». Команда Карло Анчелотти лишилась топового форварда, что в конечном счёте привело к излишней нагрузке на Карима Бензема, невзрачному сезону со вторым местом в Ла Лиге и разгрому от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти Фото: Michael Regan/Getty Images

Мбаппе – исключительный талант. Можно понять огромное желание «Реала» заполучить его. Никто бы и слова не сказал в упрёк Флорентино Пересу за попытки ублажения Мбаппе в момент, когда ещё не завершился сезон, если бы трансфер не сорвался. Но сделка не состоялась. Руководство «Реала» проявило недальновидность, позволив Килиану манипулировать собой.

Большой репутационный урон получил лично Перес, который обычно не склонен к сентиментальности в отношении даже самых топовых игроков. Тем не менее надлежащие выводы в Мадриде сделали. Клуб не пытается подписать Мбаппе любой ценой, а также не гонится за сроками, хотя «ПСЖ», по данным ESPN, готов продать Килиана прямо сейчас за € 150 млн. По современным меркам не такая уж заоблачная цена за одного из лучших футболистов в новейшей истории.

«Реал» ставит Мбаппе ультиматум, а не наоборот

В отношении Мбаппе у «Реала» есть чёткий план, сообщает Marca. 1 января 2024 года, когда у Килиана появится право вести официальные переговоры с другими клубами, ему сделают предложение о переходе на правах свободного агента. Если Мбаппе не даст незамедлительного согласия, «Реал» откажется от его подписания, чтобы не повторять ошибок, допущенных летом 2022 года.

Отмечается, что «Реал» не намерен вести переговоры с «ПСЖ». Отношения между клубами испорчены. Если Мбаппе и «ПСЖ» вдруг договорятся о его уходе этим летом, тогда «Реал» может сделать предложение, однако на данный момент клуб об этом даже не думает. И сам Мбаппе говорит, что следующий сезон хочет провести в Париже.

С Килианом коммуникацию тоже сложно назвать идеальной, но Флорентино Перес ещё в середине сезона-2022/2023 отошёл от обид на форварда и выразил готовность принять его в Мадриде при удачном стечении обстоятельств в будущем. При этом Перес проявляет осторожность и не даёт французу использовать «Реал», чтобы в итоге остаться в «ПСЖ» на ещё более выгодных условиях.

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Опасения «Реала» небезосновательны, поскольку сам Килиан в недавнем интервью Telefoot допустил, что за год его позиция может в очередной раз измениться.

«Я останусь в Париже в следующем сезоне, а о будущем буду размышлять только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», — сказал Мбаппе.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал девять результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Только из-за классной игры «Реал» готов рассматривать его кандидатуру, но теперь клуб ставит Килиана в жёсткие рамки. До конкретных переговоров дело не дошло. Если они состоятся, то сказочный контракт с гигантским подписным бонусом Килиану уже вряд ли предложат. Переход состоится на условиях «Реала» или не состоится вообще. Срыв трансфера для мадридцев проблемой не станет. Прошлогодний горький опыт научил руководство перестать зацикливаться на одном игроке и всегда иметь запасной план.

Мбаппе загнал себя в сложное положение

Мбаппе – сложная личность. Он отказал «Реалу» и получил шикарный контракт в «ПСЖ», но ему всё равно многое не нравится в Париже. Руководство французского клуба тоже не в восторге от поведения Килиана.

По данным L’Équipe, разногласия между «ПСЖ» и Мбаппе начались уже давно. В минувшем сезоне Килиан не хотел играть на позиции центрального нападающего, а также был разочарован летним трансферным окном. Особенно его расстроили неудачные переговоры с Робертом Левандовским. Сейчас полное примирение сторон кажется практически невозможным. «ПСЖ» готов к возможности ухода Мбаппе. Клуб планирует новый проект, в котором коллектив будет важнее отдельных личностей.

«Килиан может уйти, никто его не держит. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придётся проводить перестройку без Мбаппе, то мы сделаем это», – сказал источник L’Équipe в «ПСЖ».

The Athletic сообщает, что Мбаппе мечтает о выступлении за «Реал» с детства. В этой связи исключён его переход в «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» или любой другой клуб АПЛ.

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола тоже категорически отверг возможность трансфера Килиана, намекая на желание игрока выступать только в «Реале»: «Может ли Мбаппе перейти в «Манчестер Сити»? Нет. Вы знаете, куда он хочет перейти».

Проблема в том, что у Килиана уже нет рычагов влияния на «Реал». Похоже, аналогичное сейчас можно сказать и про «ПСЖ». Мбаппе мог бы манипулировать некоторыми клубами АПЛ, но форвард не хочет играть там. Про остальные европейские команды и говорить нечего. Кроме «Реала», «ПСЖ» и англичан, контракт Мбаппе в теории могла бы потянуть разве что «Бавария», однако мюнхенцы, по примеру «Сити», никогда не проявляли заинтересованности в Килиане.

Есть два вероятных сценария для Мбаппе. Килиан передумывает и продлевает контракт с «ПСЖ», но как минимум без явного улучшения по зарплате и прочим аспектам сделки. Или же Мбаппе всё-таки оказывается в «Реале» в следующем году, однако на условиях куда хуже, чем мог получить в 2022-м. Форвард оказался в незавидном положении из-за манипуляций своего окружения.