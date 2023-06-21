Матч Голландия – Россия на Евро-2008: минута в минуту. Возвращайтесь в любимый 2008-й

21 июня — особый день для российского футбола. Ровно 15 лет назад наша сборная одержала, вероятно, главную победу в своей истории. После невыдающегося старта на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии (1:4 от Испании), команда Хиддинка собралась и хлопнула сначала Грецию (1:0), а затем и Швецию (2:0). В четвертьфинале Евро-2008 команда Гуса Хиддинка встретилась с мощными Нидерландами и подарила болельщикам очередную сенсацию. Можно было бы сказать, что дальше спойлеры, но о фантастической победе над голландцами знает каждый. На стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная России открыла счёт, пропустила в концовке основного времени, но дожала именитого соперника в дополнительное, пробившись в полуфинал чемпионата Европы. На улицы российских городов высыпали тысячи (миллионы?) счастливых людей.
В этом материале мы будем вспоминать историческую победу и всё, что было вокруг неё — каждый эпизод того дня.
Присоединяйтесь к нашему ностальгическому лайву и пишите в комментариях, каким было ваше 21 июня 2008-го!
«Надеюсь стать предателем Голландии!»
Ярко произнёс Гус Хиддинк на предматчевой пресс-конференции. Эта фраза взорвала обстановку мероприятия, но передала боевой настрой сборной России:
«Прекрасно, что впервые за 20 лет сборная России пробилась в четвертьфинал Евро. Мы показали современный футбол. Команда горда собой, я горд ею. Если мы пройдем еще дальше, может, мне в России медаль дадут, но я об этом не думаю. Надеюсь стать в самым большим предателем Голландии, даже если меня не пустят обратно. Может, тренеры сборных, встречавшихся с Голландией, боялись ее и начинали матчи в оборонительном стиле.
Но если боишься, лучше как раз атаковать. Потому что, если отступаешь, то боишься ещё больше.
Фото: Getty Images
👀 В Базель приехало 85 тысяч болельщиков сборной Нидерландов
Для сравнения, россиян в городе на порядок меньше – около 7,5 тысяч. Ожидается, что к началу матча количество оранжевых фанатов увеличится до ста тысяч человек. Отдельно отметим, что никаких неприятных инцидентов между болельщиками не зафиксировано.
Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
🌊 Фанаты Нидерландов устроили массовое купание в Рейне
Болельщики голландской сборной не справляются с 30-градусной жарой в Базеле. Люди тысячами плещутся в Рейне, спасаясь от агонии.
🧠 Пока Базель разогревается перед матчем, давайте проверим вашу память!
ℹ️ Сегодня в четвертьфинале Евро-2008 сборная России сыграет с Нидерландами. Команда Гуса Хиддинка заняла второе место в группе D и поэтому встретится с лидером группы С.
На групповом этапе россияне победили уступили Испании (1:4), а затем обыграли Грецию (1:0) и Швецию (2:0). Нидерландцы же прошлись катком по финалистам ЧМ-2006 – Италии (3:0) и Франции (4:1), а в заключительном туре победили Румынию (2:0).
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