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Матч Голландия — Россия на Евро-2008, как это было: наша главная победа в XXI веке — Live, видео, фото

Матч Голландия – Россия на Евро-2008: минута в минуту. Возвращайтесь в любимый 2008-й
Михаил Рождественский
Нидерланды — Россия — 1-3 Евро-2008
Аудио-версия:
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Реконструкция 21 июня 2008 года. Сборная России Гуса Хиддинка сыграет с грозными голландцами Марко ван Бастена в 1/4 финала Евро-2008!

21 июня — особый день для российского футбола. Ровно 15 лет назад наша сборная одержала, вероятно, главную победу в своей истории. После невыдающегося старта на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии (1:4 от Испании), команда Хиддинка собралась и хлопнула сначала Грецию (1:0), а затем и Швецию (2:0). В четвертьфинале Евро-2008 команда Гуса Хиддинка встретилась с мощными Нидерландами и подарила болельщикам очередную сенсацию. Можно было бы сказать, что дальше спойлеры, но о фантастической победе над голландцами знает каждый. На стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная России открыла счёт, пропустила в концовке основного времени, но дожала именитого соперника в дополнительное, пробившись в полуфинал чемпионата Европы. На улицы российских городов высыпали тысячи (миллионы?) счастливых людей.

В этом материале мы будем вспоминать историческую победу и всё, что было вокруг неё — каждый эпизод того дня.

Присоединяйтесь к нашему ностальгическому лайву и пишите в комментариях, каким было ваше 21 июня 2008-го!

Live Михаил Рождественский

«Надеюсь стать предателем Голландии!»

Ярко произнёс Гус Хиддинк на предматчевой пресс-конференции. Эта фраза взорвала обстановку мероприятия, но передала боевой настрой сборной России:

«Прекрасно, что впервые за 20 лет сборная России пробилась в четвертьфинал Евро. Мы показали современный футбол. Команда горда собой, я горд ею. Если мы пройдем еще дальше, может, мне в России медаль дадут, но я об этом не думаю. Надеюсь стать в самым большим предателем Голландии, даже если меня не пустят обратно. Может, тренеры сборных, встречавшихся с Голландией, боялись ее и начинали матчи в оборонительном стиле.

Но если боишься, лучше как раз атаковать. Потому что, если отступаешь, то боишься ещё больше.

Фото: Getty Images

16:47 Михаил Рождественский

👀 В Базель приехало 85 тысяч болельщиков сборной Нидерландов

Для сравнения, россиян в городе на порядок меньше – около 7,5 тысяч. Ожидается, что к началу матча количество оранжевых фанатов увеличится до ста тысяч человек. Отдельно отметим, что никаких неприятных инцидентов между болельщиками не зафиксировано.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

16:45 Михаил Рождественский

🌊 Фанаты Нидерландов устроили массовое купание в Рейне

Болельщики голландской сборной не справляются с 30-градусной жарой в Базеле. Люди тысячами плещутся в Рейне, спасаясь от агонии.

16:38 Михаил Рождественский

🧠 Пока Базель разогревается перед матчем, давайте проверим вашу память!

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16:30 Михаил Рождественский

ℹ️ Сегодня в четвертьфинале Евро-2008 сборная России сыграет с Нидерландами. Команда Гуса Хиддинка заняла второе место в группе D и поэтому встретится с лидером группы С.

На групповом этапе россияне победили уступили Испании (1:4), а затем обыграли Грецию (1:0) и Швецию (2:0). Нидерландцы же прошлись катком по финалистам ЧМ-2006 – Италии (3:0) и Франции (4:1), а в заключительном туре победили Румынию (2:0).

ЧЕ-2008 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
10 июня 2008, вторник. 20:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Россия
1:0 Вилья – 20'   2:0 Вилья – 44'   3:0 Вилья – 75'   3:1 Павлюченко – 86'   4:1 Фабрегас – 90+1'
ЧЕ-2008 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
14 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 1
Россия
0:1 Зырянов – 33'
ЧЕ-2008 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
18 июня 2008, среда. 22:45 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Швеция
1:0 Павлюченко – 24'   2:0 Аршавин – 50'
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