Матч Голландия – Россия на Евро-2008: минута в минуту. Возвращайтесь в любимый 2008-й

21 июня — особый день для российского футбола. Ровно 15 лет назад наша сборная одержала, вероятно, главную победу в своей истории. После невыдающегося старта на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии (1:4 от Испании), команда Хиддинка собралась и хлопнула сначала Грецию (1:0), а затем и Швецию (2:0). В четвертьфинале Евро-2008 команда Гуса Хиддинка встретилась с мощными Нидерландами и подарила болельщикам очередную сенсацию. Можно было бы сказать, что дальше спойлеры, но о фантастической победе над голландцами знает каждый. На стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная России открыла счёт, пропустила в концовке основного времени, но дожала именитого соперника в дополнительное, пробившись в полуфинал чемпионата Европы. На улицы российских городов высыпали тысячи (миллионы?) счастливых людей.

В этом материале мы будем вспоминать историческую победу и всё, что было вокруг неё — каждый эпизод того дня.

Присоединяйтесь к нашему ностальгическому лайву и пишите в комментариях, каким было ваше 21 июня 2008-го!