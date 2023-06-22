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Франция — Италия, Германия — Израиль: прямая онлайн-трансляция матчей Евро-2023 U21, 22 июня 2023, где смотреть видео

Чемпион начинает защиту титула, Франция и Италия бьются между собой. Евро-2023 U21. LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
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Прямая онлайн-трансляция матчей Евро-2023 U21
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Главные фавориты турнира собрались в одной группе!

Привет, друзья! Взрослый футбол почти во всём мире ненадолго встал на паузу. Для молодёжного чемпионата Европы это громадный плюс — всё внимание болельщиков только к нему. В среду, 21 июня, состоялись первые четыре матча турнира, и ещё столько же нас ждёт в четверг. В игру вступают представители групп C и D.

Действующий чемпион Старого Света, сборная Германии, начнёт защиту титула с матча с израильтянами в Кутаиси. А вторые (после немцев) фавориты Евро англичане в параллельной встрече сразятся с чехами.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Германия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U21 ЧЕ-2023. Группа C. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Чехия U21
Не начался
Англия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этот же временной слот (19:00-21:00 мск) организаторы поместили матч сборных Норвегии и Швейцарии. А на десерт оставили заведомо зажигательное, а стало быть, рейтинговое противостояние Франции и Италии. Эти стартуют в 21:45 мск.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Норвегия U21
Не начался
Швейцария U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция U21
Не начался
Италия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уследить за всеми событиями игрового дня вам поможет большой онлайн «Чемпионата». Будьте с нами!

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