Главные фавориты турнира собрались в одной группе!

Чемпион начинает защиту титула, Франция и Италия бьются между собой. Евро-2023 U21. LIVE

Привет, друзья! Взрослый футбол почти во всём мире ненадолго встал на паузу. Для молодёжного чемпионата Европы это громадный плюс — всё внимание болельщиков только к нему. В среду, 21 июня, состоялись первые четыре матча турнира, и ещё столько же нас ждёт в четверг. В игру вступают представители групп C и D.

Действующий чемпион Старого Света, сборная Германии, начнёт защиту титула с матча с израильтянами в Кутаиси. А вторые (после немцев) фавориты Евро англичане в параллельной встрече сразятся с чехами.

В этот же временной слот (19:00-21:00 мск) организаторы поместили матч сборных Норвегии и Швейцарии. А на десерт оставили заведомо зажигательное, а стало быть, рейтинговое противостояние Франции и Италии. Эти стартуют в 21:45 мск.

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