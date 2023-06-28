Лига конференций может потерять своих самых статусных участников. Но «Ювентус» и «Осасуна» в разных ситуациях.

Два клуба из топ-лиг хотят забанить в еврокубках. И дело тут не в политике

В новом еврокубковом сезоне два клуба из топ-лиг, по всей видимости, будут исключены из международных соревнований. Причём пострадает один турнир – Лига конференций, которой и без того не хватает по-настоящему сильных команд, чтобы привлекать внимание болельщиков. Речь идёт о гранде итальянского футбола «Ювентусе» и испанской «Осасуне».

В завершившемся сезоне «Осасуна» заняла седьмое место в Примере, а «Ювентус» стал седьмым в Серии А. Правда, по количеству набранных очков «старая синьора» должна была финишировать в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов, но, поскольку итальянские власти сняли с неё 10 баллов, команда опустилась в зону ЛК. Баски же на что наиграли, то и получили. «Осасуна» запомнилась смелым футболом с высоким прессингом и контрпрессингом, от которого не отошла даже в финале Кубка Испании с «Реалом».

«Осасуне» и «Ювентусу» грозит одинаковое наказание за старые грехи, но, очевидно, в этих клубах относятся к сложившейся ситуации по-разному. Кстати, клуб из Памплоны должны заменить другие баски – «Атлетик» из Бильбао, занявший восьмое место в чемпионате Испании. А в итальянской лиге вслед за «Ювентусом» финишировала «Фиорентина», у которой особое отношение к Лиге конференций: «фиалки» были финалистами последнего розыгрыша турнира.

«Осасуне» аукается история девятилетней давности с договорными матчами. В сезоне-2013/2014 баски боролись за выживание в Примере, и в концовке чемпионата их руководство решило подстраховаться: президент клуба Мигель Таверна, секретарь Анхель Вискай и спортивный директор Хесус Перальта организовали договорной матч с «Бетисом». Впрочем, даже победа над севильцами не помогла тогда «Осасуне» сохранить место в элите.

Подробнее об истории с договорняком мы писали тут:

После того сезона «Осасуна» каталась с первого этажа испанского футбола на второй и обратно, потом стала середняком Примеры, но только в 2023 году заработала путёвку в еврокубки. Впервые за 17 лет! Естественно, для команды и её болельщиков это был огромный успех. Тем тяжелее в Памплоне переживают отстранение от Лиги конференций. Инспекторы УЕФА, изучив обстоятельства дела о договорняке 2014-го, рекомендовали союзу наказать «Осасуну» баном на ближайший евросезон.

Нынешние боссы басков не собираются так просто отдавать заслуженное место в Лиге конференций. «Осасуна» опубликовала заявление на своём сайте:

«Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права. Этим решением УЕФА намерен наказать «Осасуну» и её нынешних менеджеров, которые и подали жалобу в суд, начав юридическую процедуру по возврату денег, незаконно украденных со счётов организации. Пожалуй, мы столкнулись с единственным известным случаем в новейшей истории европейского футбола, когда клуб преследует некоторых своих же бывших менеджеров».

Болельщикам «Осасуны» остаётся надеяться, что УЕФА услышит доводы клуба: оправдательный приговор испанского суда и тот факт, что новое руководство басков доказывало вину прежнего.

Что касается «Ювентуса», то и в этом клубе новые управленцы отвечают за ошибки старых. У экс-президента «старой синьоры» Андреа Аньелли был конфликт с главой УЕФА Александером Чеферином из-за участия туринцев в проекте по созданию Суперлиги. Теперь же, когда Аньелли официально покинул «Ювентус», стороны двигаются навстречу друг другу.

Футболисты «Осасуны» празднуют гол в ворота «Реала» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Напомним, Андреа и других бывших руководителей «Ювентуса» обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков. В ноябре 2022-го Аньелли подал в отставку вместе с членами своей команды. У туринцев отобрали 15 очков, потом их вернули, но после повторного расследования Федеральный апелляционный суд Италии всё же принял решение снять с клуба 10 очков.

Чеферин, конечно, не простил «Ювентусу» предательства: УЕФА тоже открыл дело с целью отстранения туринцев от еврокубков. Но нынешние боссы «старой синьоры» согласны пойти на сделку с Союзом ради закрытия дела. Клуб уже объявил о выходе из Суперлиги, а теперь договаривается о бане в Европе на один сезон.

«Ювентусу» с его историей и амбициями не очень-то и нужна Лига конференций. В отличие от «Осасуны», которая никогда не выигрывала еврокубков, «старая синьора» не воспримет победу в этом турнире как особенно яркое событие. Возможно, ЛК будет даже отвлекать туринцев от их задач в чемпионате Италии.