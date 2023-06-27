10 топ-матчей среды: Касаткина, Блинкова и битвы за плей-офф на Евро-2023

Много интересного 28 июня: утром волейбол, днём наши теннисистки, вечером — молодёжные топ-сборные рубятся за выход из группы.

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🏐 9:30: США — Польша, Лига наций, предварительный этап, третья неделя

Лига наций (ж). Предварительный этап Лига наций (ж). Предварительный этап 28 июня 2023, среда. 09:30 МСК США Не начался Польша Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли Польша первый очный матч в истории Лиги наций у США?

По итогам этой недели в Корее определится финальная топ-8 Лиги наций. Обе команды – лидеры турнира и проиграли лишь по разу: каждая выбила семь побед из восьми. Польша уступила Нидерландам (0:3), США — Японии (2:3). Правда, у команды Стефано Лаварини +1 очко из-за лучшей разницы выигранных и проигранных сетов. Трёхкратные чемпионы розыгрыша в 2018-м, 2019-м и в 2021-м ещё ни разу не уступали Польше на этом турнире: пять матчей — и пять побед с 2018 года. К тому же состав США пополнит капитан и доигровщица Келси Робинсон, которая пропустила старт турнира.

Выиграет ли Польша первый очный матч в истории Лиги наций у США? Фото: volleyballworld.com

🎾 13:00: Дарья Касаткина (Россия, 9) — Каролина Плишкова (Чехия), Истбурн, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Дарья Касаткина проявит себя в матче с экс первой ракеткой мира?

На турнире в Истбурне из сетки снялись уже семь теннисисток, причём четыре из Чехии. Но именно соперница из этой страны досталась россиянке Дарье Касаткиной во втором круге. Да ещё какая! Экс первая ракетка мира, финалистка US Open — 2016 и Уимблдона-2021 Каролина Плишкова. Ранее спортсменки встречались трижды, и счёт 2-1 в пользу Каролины. Она победила в Индиан-Уэллсе и Пекине в 2016 году, а россиянка — в Риме в том же году. Чем завершится первая встреча этих теннисисток на травяном покрытии?

Дарья Касаткина Фото: Alex Pantling/Getty Images

🎾 13:00: Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия, SR), Бад-Хомбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Родина впервые за пять лет пробиться в 1/4 финала турнира WTA?

34-летняя Евгения Родина успешно стартовала на турнире в Бад-Хомбурге, победив в двух сетах американку Кэти Волынец. Дальше россиянка сразится с Катержиной Синяковой из Чехии. Девушки уже играли раньше один раз — в Индиан-Уэллсе-2015 — и тогда сильнее оказалась чешская теннисистка. Сумеет ли наша спортсменка взять реванш за то давнее поражение и впервые с Сеула-2018 оказаться в 1/4 финала турнира WTA?

Евгения Родина Фото: Jamie Squire/Getty Images

🎾 16:00: Мирра Андреева (Россия, 7) – Хлоэ Паке (Франция), Уимблдон — квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра Андреева с теннисисткой, которая старше её на 12 лет?

16-летняя Мирра Андреева выиграла только что свой первый матч на траве и теперь сразится во втором круге квалификации с француженкой Хлоэ Паке, которая старше её на 12 лет. Продолжит ли россиянка свои успешные выступления по пути к основной сетке Уимблдона?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 17:30: Даяна Ястремская (Украина) — Эрика Андреева (Россия), Уимблдон — квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли 19-летняя Эрика Андреева в финал квалификации?

Украинка Даяна Ястремская за последний год выиграла только 20% матчей, и теперь во втором круге квалификации Уимблдона ей предстоит сражение со старшей из сестёр Андреевых — 19-летней Эрикой. Теннисистки ранее друг с другом не встречались. Кто из них окажется в финале квалификации?

Эрика Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 17:30: Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия, 9), Бад-Хомбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли россиянка с финалисткой US Open?

Анна Блинкова на своём втором травяном турнире подряд вышла во второй круг. Неделю назад в Берлине она проиграла на этой стадии соотечественнице Элине Аванесян. Сейчас Анне будет противостоять финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес из Канады. Ранее девушки друг с другом на корте не встречались. Удастся ли россиянке оказаться в 1/4 финала?

Анна Блинкова Фото: Robert Cianflone/Getty Images

⚽️ 19:00: Англия — Германия, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 3-й тур

Интрига: Германия сенсационно вылетит?

После жеребьёвки казалось, что в группе C всё ясно. Англия и Германия на фоне Чехии и Израиля смотрелись явными фаворитами. Но если у англичан всё пошло по плану (две победы в двух турах), то у немцев – наоборот. Перед решающим матчем Германия, набрав всего одно очко, занимает третье место в группе и отстаёт от Чехии на два очка. Теперь в последнем туре немцам необходимо побеждать сильнейшую команду квартета и надеяться на благоприятный исход параллельной встречи между израильтянами и чехами. Так что на стадионе в Батуми точно будет жарко.

Англия — Германия Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 19:00: Израиль — Чехия, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 3-й тур

Интрига: смогут ли чехи оставить немцев без плей-офф?

Второй матч 3-го тура в группе C. Чехия воспользовалась сенсационным провалом Германии и теперь находится в шаге от выхода в плей-офф. Победа над Израилем гарантирует чехам место в плей-офф, даже если немцы в своём матче переиграют англичан. Но легко вряд ли будет: израильтяне сдержали Германию, хотя играли в меньшинстве целый тайм. Кажется, нам гарантирована драматичная развязка.

Смогут ли чехи оставить немцев без плей-офф? Фото: UEFA

⚽️ 21:45: Швейцария — Франция, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 3-й тур

Интрига: удастся ли Швейцарии совершить чудо?

Швейцария сохраняет шансы на выход из группы, но ситуация не в её руках. На данный момент команда занимает третье место, уступая итальянцам по дополнительным показателям. С учётом того, что заключительные матчи в квартете проходят одновременно, расклад простой: нужно побеждать французов и надеяться на осечку Италии в игре с Норвегией. Такая задача кажется чем-то нереальным, но у Франции в активе уже шесть очков, и не исключено, что один из главных фаворитов всего турнира выйдет на матч в полуосновном составе или недонастроенным.

У Франции в активе уже шесть очков Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Италия — Норвегия, чемпионат Европы — 2023 до 21 года, 3-й тур

Интрига: Италия заскочит в плей-офф, несмотря на скандальное поражение?

В 1-м туре итальянцы очень обидно проиграли: судья засчитал гол Франции после фола, а на последних минутах проигнорировал момент, когда итальянцы, как показалось по повторам, забили спасительный мяч. После этого Италия одолела Швейцарию, но задача выхода в плей-офф никуда не делась. В последнем туре итальянцам нужно побеждать Норвегию, чтобы не беспокоиться насчёт швейцарцев, которые теоретически могут выдать сенсацию и обыграть Францию.