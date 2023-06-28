Хавбек «Ливерпуля» прошёл с мячом половину поля! Его чудо-гол «похоронил» Германию

Сборная Англии победила в первых двух матчах на молодёжном Евро с одинаковым счётом (2:0) и заранее вышла в четвертьфинал. Последний матч в группе уже не имел для неё турнирного значения, и на поле вышел второй состав. По сравнению с предыдущей встречей из полевых футболистов в основе оказались только Джонсон и Мадуэке.

Похоже, вингер «Челси» вышел с первых минут, чтобы наконец-то забить. В предыдущих матчах ему где-то не везло, а где-то он сам запарывал отличные моменты. В результате Мадуэке хоть и был активен, но так и не отличился за отведённый ему час. При этом у него было предостаточно моментов. После очередного упущенного шанса он так расстроился, что пнул рекламный борт. Эллиотту даже пришлось прибежать и поддержать партнёра.

Хотя в целом игра получилась весьма комфортной для англичан. Было непохоже, что они играют вторым составом. За первые 10 минут у них было три выхода один на один с вратарём. Уже на четвёртой минуте счёт открыл Арчер, который отпраздновал гол, словно стреляет из лука. Так парень обыгрывает свою фамилию, которая дословно переводится «лучник».

Чувствовалось, что Германии нужна была только победа, хотя даже она не гарантировала выход в плей-офф. В результате немцы так увлеклись атакой, что забывали об обороне. А тут с самого начала матча ещё неудобный сценарий, когда приходится отыгрываться. К тому же на 14-й минуте пришлось делать вынужденную замену: защитник Вагноман получил травму.

А затем немцы пропустили ещё второй мяч, и с результатом всё стало окончательно ясно. Причём у Эллиотта получился шикарный гол. Полузащитник «Ливерпуля» практически без сопротивления прошёл на скорости половину поля и пробил мимо вратаря. Обескураживающий уровень защиты даже с поправкой на молодёжный уровень.

Во втором тайме интенсивность упала. Футболисты сборной Англии подолгу контролировали мяч – перекатывали от защитника к защитнику. Непрерывное владение достигало более двух минут. В какой-то момент зрители (видимо, немецкие) начали освистывать такую манеру игры. Англичане после этого стали подключать к перепасовкам ещё и вратаря. Он даже периодически ставил ногу на мяч, как бы выманивая прессинг.

Показательно, что за весь матч ни один футболист не получил жёлтую карточку. Предупреждение судья вынес лишь Эшли Коулу за споры. Помощник главного тренера сборной Англии лишь посмеялся в ответ. А вот тренерам сборной Германии было не до смеха, потому что у их команды не было ни игры, ни результата (хотя два классных сейва вратарь сборной Англии Траффорд всё-таки сделал).

В четвертьфинале сборная Англии встретится с португальцами, которые с огромными проблемами заняли второе место в группе. Ну а что касается немцев, то после трёх финалов подряд действующие чемпионы покинули турнир, заняв четвёртое место в группе.