Испания пропустила глупейший гол в добавленное время. Но Швейцарию не спасло и чудо

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом молодёжного чемпионата Европы. «Красная фурия» победила Швейцарию и сыграет 5 июля с победителем пары Франция – Украина.

Испания очень впечатлила на групповом этапе Евро-2023 – выглядела никак не хуже, например, французов, которым Швейцария крупно проиграла в 3-м туре. Поэтому можно было прогнозировать большое преимущество команды Санти Дении в четвертьфинале со швейцарцами. «Красная фурия» действительно завладела мячом и территорией на первых минутах (статистика по владению доходила до 70% против 30%), создала пару моментов, но потом как-то резко сбавила давление. У защитников и хавбеков команды Патрика Рахмена была лишняя секунда, чтобы поднять голову и оценить ситуацию, было пространство. Индивидуально самым опасным у испанцев снова казался Родри из «Бетиса» – резкий и быстрый правый вингер.

Когда сборная Испании начинала атаки, швейцарцы, как правило, перекрывали направления передач, а голкиперу Тенасу давали выходить с мячом из штрафной и обдумывать варианты его продвижения. В первом тайме вратарь «Красной фурии» совершил больше касаний, чем «десятка» Сансет и нападающий Руис. Но прессингом в одном из эпизодов запомнился капитан и центральный защитник сборной Швейцарии Стергиу, который поднялся аж до центрбека испанцев и затоптал его у чужой штрафной. После этого Стергиу отправил мяч в сетку. Естественно, гол не засчитали.

По итогам 45 минут Испания перебила Швейцарию ровно в два раза – 6:3 (в створ – 4:2). Но голевых моментов у ворот Саипи было мало. Только перед перерывом случился эпизод, когда команда Санти прорвала оборону соперника по центру: левый хавбек Серхио Гомес убежал один на один. Однако то, что он исполнил, завершая атаку, и ударом-то не назовёшь. Просто ковырнул мяч, словно хотел отбросить его в сторону. Хотя игроку «Ман Сити» никто не мешал пробить как следует. Пеп Гвардиола такому точно не учит.

Второй тайм команда Санти начала так же, как первый, владела преимуществом и давила. Но история повторилась: после нескольких минут агрессивного футбола испанцы словно на кнопку «пауза» нажали. «Красной фурии» недоставало скоростей, и такой темп вполне устраивал её противника. Швейцарцы не забыли, что в матче с Францией их хватило на час, а в последние полчаса «трёхцветные» разрывали оборону команды Патрика Рахмена. Вообще, эта игра увлекала меньше, чем стартовая встреча плей-офф между Грузией и Израилем. Может, и из-за спокойной атмосферы на стадионе в Бухаресте.

Впрочем, получилось всё-таки, как с французами – сборная Швейцарии пропустила в середине второго тайма. В этой атаке испанцев форвард-капитан Руис здорово открылся на одной линии с защитниками, избежав офсайда, под передачу из глубины поля. Получил мяч, увидел врывание Серхио Гомеса и доказал, что он не жадный нападающий: сделал своевременный пас левому хавбеку. Игрок «Ман Сити» исправился за промах – нанёс такой удар в касание в нижний угол, за который Гвардиола обязательно похвалит. Это было первое попадание в створ на двоих после перерыва.

В этот раз после пропущенного мяча сборная Швейцарии не развалилась. Тем не менее всё шло к минимальной победе Испании, которая контролировала игру. Гол команды Рахмена на 90+1-й минуте состоялся из ничего! Квартет защитников «Красной фурии» сыграл просто глупо (особенно фланговые Виктор Гомес и Миранда) каждый выступил в роли зрителя, а не участника эпизода. Нападающему фон Моосу дали принять мяч после длинной передачи и сделать пас, а влетевшему в штрафную форварду «Базеля» Амдуни – свободно забить.

Второй четвертьфинал, как и первый, ушёл в дополнительное время, хотя Испания опять намного перебила Швейцарию (10:4, в створ – 2:1). Виктора Гомеса из «Браги» тут же заменили, а вот левый защитник Миранда из «Бетиса» остался на поле. И он тоже исправился за «привоз»! Швейцарцы настолько устали, что получили на 103-й минуте ситуацию пять в шесть у собственной штрафной. Миранда подключился в атаку и пробил от души. Рикошет помог мячу найти сетку ворот.

Этот эпизод и решил исход игры. Испания одержала заслуженную победу. Но скучную.