Блеснул и уехал в клуб АПЛ. Лучшие перформансы группового этапа Евро U21

Групповой этап молодёжного Евро подошёл к концу. В плей-офф сенсационно вышли Грузия и Швейцария, но больше удивили вылетевшие сборные — Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды. Такие результаты — итог мощных индивидуальных выступлений. Лучшие перформансы — в этом материале.

Барт Вербрюгген — голкипер Нидерландов, матч с Бельгией

В матче 1-го тура между Бельгией и Нидерландами главными героями стали вратари. И Мартен Вандевордт, и Барт Вербрюгген отыграли «на ноль», но лучше был всё же второй: два спасения после выхода один на один, шикарный сейв в прыжке из-под перекладины.

Старания Барта в этой игре не окупились: Нидерланды сыграли все три матча вничью и вылетели с Евро. Игру голкипера оценили в «Брайтоне»: по информации Фабрицио Романо, англичане уже согласовали переход с «Андерлехтом» за € 20 млн.

Георгий Цитаишвили — крайний полузащитник Грузии, матч с Португалией

Причиной классного выступления Георгия стал провальный перформанс португальца Томаша Араужу: центральный защитник сначала «привёз» первый гол, затем удалился. Грузия подстроилась к тактике Португалии и рассчитывала на стандарты и забросы. В такой игре и нашёл себя Цитаишвили: первый ассист — заброс на Гагуа, второй — навес с углового на Сазонова. Грузия выиграла первый матч и в итоге сенсационно вышла из группы!

Родри Санчес — вингер Испании, матч с Румынией

Испания перекатала Румынию на классе. В первом тайме испанцы искали подход к воротам противника, но так и не забили. Зато во второй половине отличились трижды благодаря правому вингеру Родри Санчесу. Он превращал испанское владение в моменты: обострял и эффектно обводил румынских защитников. За матч отдал аж шесть ключевых передач и совершил семь обводок.

Родри — неожиданный лидер испанцев на Евро. УЕФА признал его лучшим игроком матчей в первых двух турах. Вингер серьёзно влияет на игру испанцев в атаке: его оставили на скамейке в матче с Украиной, и Испания до выхода Родри на поле практически ничего не создавала.

Родри Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/ТАСС

Алексей Кащук — вингер Украины, матч с Хорватией

Украина встречалась с главным соперником за выход в плей-офф, Хорватией, ещё в 1-м туре. Комфортную победу добыли благодаря 23-летнему Алексею Кащуку. Вингер подхватывал мяч ближе к штрафной на полуфланге и обострял игру навесами. Забил шедевральный гол: принял пас в метрах 25, прошёл нескольких оппонентов и зарядил с левой.

Этот перформанс кажется матчем жизни, а не зарождающейся тенденцией: Алексей пока не может закрепиться в «Шахтёре» и второй год играет в Азербайджане. Вот и на Евро после матча с Хорватией результативных действий у него нет.

Даниэль Перец — голкипер Израиля, матч с Германией

Даниэль Перец — первое препятствие Германии на турнире. Голкипер Израиля взял два пенальти, сделал ещё несколько важных сейвов и забирал мячи после навесов. Большую часть игры израильтяне провели в меньшинстве, поэтому блёклый матч Мукоко и первое очко Израиля на турнире — заслуга Даниэля!

Даниэль Перец Фото: IMAGO/ТАСС

Максим Де Кёйпер — левый защитник Бельгии, матч с Грузией

Бельгийцы провели идеальный первый тайм во 2-м туре с Грузией: дважды забили и на перерыв ушли лидерами группы. Но во второй половине появился Цитаишвили — и Грузия отыгралась. Такое развитие событий не затмило выступление левого защитника Де Кёйпера: у него гол и ассист. Бельгиец больше нацелен на атаку: постоянно пытается пройти к штрафной, навесить или прострелить. Кроме того, Максим — штатный исполнитель стандартов.

Де Кёйпер принадлежит «Брюгге», но сезон-2022/2023 провёл в «Вестерло». Оформил 9+7 в 40 матчах и попал в тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока бельгийского чемпионата. «Брюгге» уже продлил с защитником контракт до 2026 года.

Ангело Штиллер — центральный полузащитник Германии, матч с Чехией

Немцам не везло не только в игре с Израилем: по воротам чехов пробили 28 раз, но забили только один гол. Чехи же отличились дважды на контратаках. Даже несмотря на победу Чехии, лучший перформанс — у немца Ангело Штиллера. Номинально играл в центре полузащиты, но фактически действовал по всему полю: отыгрывал и в обороне, и в атаке, смещался в центр и на правый фланг. Штиллер хорош в созидании: раздаёт длинные передачи, хорошо видит поле. Гол забил после одного из дальних ударов. Из состава Германии Ангело — единственное светлое пятно на Евро.

Ангело Штиллер Фото: Getty Images

Вильфред Ньонто — нападающий Италии, матч со Швейцарией

Италия после скандала с незасчитанным голом первые очки добыла во 2-м туре в матче со Швейцарией. Итальянцы забили три мяча к перерыву, огромную роль в этом сыграл Вильфред Ньонто. Вышел левым форвардом в схеме 3-5-2, но был вообще везде: отрабатывал в обороне, подставлялся под фолы и сохранял мяч в случае прессинга. Мог выступить в качестве плеймейкера и запустить партнёра в атаку, а мог и просто ждать передач у левого края штрафной, после чего старался войти и пробить. Забил после шикарного навеса от Рауля Беллановы, а дубль помешал оформить классный сейв голкипера Швейцарии.

Итальянец вылетел с «Лидсом» в Чемпионшип и, скорее всего, клуб покинет. Джанлука Ди Марцио пишет, что Вильфредом интересуется «Эвертон», а ранее итальянские СМИ сообщали ещё и об интересе «Ювентуса».

Вильфред Ньонто Фото: Claudio Villa/Getty Images

Саба Сазонов — центральный защитник Грузии, матч с Нидерландами

Одно из открытий в составе Грузии на Евро — Саба Сазонов. Центральный защитник не подвёл и в 3-м туре с Нидерландами: выключал форвардов из игровых моментов, шёл в единоборства и выиграл 88% из них. Особенно выделялся по игре в воздухе: снимал забросы и навесы с угловых. Без него Грузии было бы тяжело выйти в плей-офф!

Брэдли Баркола — вингер Франции, матч со Швейцарией

Звёздная Франция не подвела: забрала девять из девяти очков и вышла в плей-офф с первого места. Со Швейцарией боролись целый тайм, а потом соперник расслабился и пропустил три гола. Брэдли Баркола оформил 1+1 и играл в своей манере: открывался за спину, на скорости обходил защитников и простреливал в штрафную. Так было и слева, и справа — периодически менялся флангами с Райаном Шерки. В моменте с забитым мячом всё сделал сам: перехватил, обыгрался с Гуири и пробил в дальний.