«Сегодня мяч, а завтра что?» Клуб из Беларуси грозил «похитителю» милицией. Видео

Обратились к фанатам с просьбой найти «злоумышленника» среди своих болельщиков. Но позже написали, что «парень всё осознал».

Вы даже не представляете, что случилось. Это был обычный товарищеский матч клуба первой белорусской лиги «Барановичи» с медиакомандой ФК «Информ». Но самое интересное случилось не во время игры. А после.

В соцсетях «Барановичей» появилось неожиданное заявление. Клуб сообщил, что по ходу матча один из болельщиков схватил вылетевший мяч и убежал со стадиона. Более того – появилась видеозапись этого «шокирующего» поступка. Пост вышел с просьбой помочь найти воришку. Иначе, по их словам, будет подано заявление в милицию.

«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или в наш клуб. Снимки с камер видеонаблюдения будут завтра опубликованы и переданы в милицию», – говорится в сообщении.

А вот и видео «похищения».

Грандиозный скандал. Благо обращаться в милицию и куда-то выше не пришлось: парень сам вышел на связь, придя в комментарии. Естественно, с извинениями.

«Я забрал мяч и уже написал вам. Хочу вернуть его. Извините, пожалуйста. Могу прийти на стадион и отдать его», – говорится в сообщении анонимного пользователя.

В комментариях просто смех. Футбольный клуб «Макслайн» предложил купить «Барановичам» мяч, лишь бы те не обращались в милицию. Но клуб отказался. Сообщив, что дело не в мяче, а в поступке. «Сегодня мяч, а завтра что? Парень осознал, всё вернет, вопросов нет», – говорится в сообщении администратора.

Болельщики встали на сторону преступника. «Позор клубу, что на своих болельщиков милицию вызывают!» – написал один из пользователей. Другие предлагают компенсировать стоимость мяча, сообщая, что он вряд ли сделан из золота.

В итоге мяч, судя по всему, вернётся в клуб. Видео будет удалено, заявление не подадут. А резонанс «Барановичи» точно словили.