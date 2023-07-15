Как «Зенит» и ЦСКА последний раз рубились в Суперкубке. Трофей тогда взял Луческу

«Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России впервые с 2016 года. Тогда армейцы подошли к финалу в качестве чемпиона, а петербуржцы – обладателями Кубка. С момента встречи прошло семь лет, составы команд претерпели кардинальные изменения. Накануне их новой встречи вспоминаем ход матча за Суперкубок-2016, а также его главных героев.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На поле «РЖД-Арены» тренеры Мирча Луческу и Леонид Слуцкий выпустили следующие составы.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Гарсия, Маурисио, Юсупов, Шатов, Кокорин, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Ионов, Ерёменко, Тошич, Л. Траоре.

Первый тайм встречи прошёл под контролем «Зенита». Сине-бело-голубые намного чаще владели мячом (67% против 33% у ЦСКА) и создали больше моментов. Активнее использовался правый фланг с Игорем Смольниковым и Александром Кокориным. Забитый гол на 22-й минуте также пришёл справа. Сначала удар по воротам нанёс Маурисио, Игорь Акинфеев отразил его. Затем на подборе первым оказался Артур Юсупов. Россиянин прострелил в штрафную ЦСКА, мяч миновал защиту армейцев и оказался прямо в ногах у всё того же Маурисио. Главный момент первого тайма для команды Слуцкого – опасный удар головой в исполнении Ласина Траоре после подачи штрафного. В остальном ЦСКА не создал чего-то конструктивного.

Хави Гарсия и Ласина Траоре Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Во втором тайме «Зенит» также выглядел интереснее соперника. Особенно выделялись у сине-бело-голубых Артур Юсупов и Олег Шатов. Армейцы пытались огрызаться: неплохие моменты были у Ласина Траоре и Георгия Щенникова, но сложно назвать их убойными. На 61-й минуте у ЦСКА на поле появился будущий полузащитник «Монако» Александр Головин. Интересно, что в запасе остались Фёдор Чалов и Вячеслав Караваев, через несколько лет ставший футболистом «Зенита». Самый красивый момент второго тайма – попытка удара «ножницами» в исполнении вышедшего на замену Александра Кержакова. К сожалению для эстетов, форвард не смог отличиться.

«Зенит» с Суперкубком-2016 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге «Зенит» стал обладателем Суперкубка, одержав минимальную победу. Этот трофей остался единственным для Мирчи Луческу в России. «Зенит» выиграл четвёртый Суперкубок в своей истории (сейчас у команды их семь, может стать восемь). А чего команды достигли по итогам сезона-2016/2017? ЦСКА и «Зенит» боролись со «Спартаком» за золото, но в итоге отпустили красно-белых. Чуть успешнее оказались армейцы: они заняли второе место и попали в квалификацию Лиги чемпионов. «Зенит» финишировал третьим, отправился в отборочный раунд Лиги Европы и расстался с Мирчей Луческу.

В Кубке России дела у клубов сложились куда плачевнее. ЦСКА вылетел от «Енисея» (1:2) в 1/16 финала, а «Зенит» в 1/8 финала разгромно уступил «Анжи» (0:4). Сине-бело-голубые ограничились в сезоне-2016/2017 только Суперкубком, а ЦСКА остался ни с чем.

Где теперь участники Суперкубка России — 2016?

Из 28 футболистов, выходивших на поле, по-прежнему за свой клуб выступает только один. Кто? Конечно, Игорь Акинфеев. Интересно, что два футболиста ЦСКА – Вячеслав Караваев и Марио Фернандес (тут пока ещё неофициально) – теперь представляют «Зенит». Несколько игроков завершили карьеру: Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также Понтус Вернблум у ЦСКА, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Александр Кержаков, Эсекьель Гарай, Хави Гарсия – у «Зенита». Игнашевич, братья Березуцкие и Кержаков стали тренерами, а Кришито напоследок поднял «Дженоа» в Серию А.

Сергей Игнашевич и братья Березуцкие Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пробежимся по другим футболистам. Георгий Щенников покинул ЦСКА в июне 2023 года, завоевав с клубом Кубок России. Полузащитник Зоран Тошич выступает за кипрскую «Ламию», Роман Ерёменко играет за финскую «Хонку», Бибрас Натхо почти четыре года в белградском «Партизане». Алексей Ионов недавно вернулся в «Ростов» из «Краснодара». Последним клубом Ласина Траоре в 2022 году стал португальский «Визин», но карьеру ивуариец не завершал. Вышедший на замену Александр Головин – один из лидеров «Монако», полузащитник Георги Миланов выступает в ОАЭ за «Аль-Зафру», а форвард Карлос Страндберг перешёл в турецкий «Хатайспор».

Александр Кокорин и Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А что с игроками «Зенита»? Артём Дзюба разрывает РПЛ за «Локомотив». Он приходил в клуб вместе с Игорем Смольниковым, но защитник уже покинул красно-зелёных. Александр Кокорин взял золото вместе с «Арисом» и стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Защитник Луиш Нету выступает в Португалии за «Спортинг», а полузащитник Маурисио – за «Портимоненсе». Юрий Лодыгин защищает ворота греческого «Панатинаикоса», Олег Шатов играет за «Урал», а Артур Юсупов и Лука Джорджевич – за «Сочи».

ЦСКА и «Зенит» выигрывали Суперкубок по семь раз. Кто же станет единоличным рекордсменом турнира?