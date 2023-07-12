Самые старые топ-тренеры в мире. Четверо востребованы в лучших лигах Европы!

На днях Рой Ходжсон подписал новый контракт с «Кристал Пэлас». А ведь в начале августа ему стукнет 76! Помимо Ходжсона, в деле остаются ещё шесть известных тренеров, которым уже за 70. А несколько специалистов вплотную приблизились к этой отметке.

Мирча Луческу, 77 лет («Динамо» Киев)

Мирча Луческу Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Бывший тренер «Зенита» всё ещё в обойме. Летом 2020 года Луческу возглавил киевское «Динамо», где и работает до сих пор. Правда, последний сезон сложился для столичного клуба неудачно — всего лишь четвёртое место в чемпионате Украины. Так что в Лиге чемпионов команда сыграет не раньше следующего года. Под руководством румына «Динамо» набирает по 1,89 очка в среднем за матч. Это худший результат для Луческу на клубном уровне в ХХI веке. К примеру, в «Галатасарае» и «Бешикташе» он набирал по 2,01 очка за матч, в «Зените» — 2,07, в «Шахтёре» — 2,23.

Рой Ходжсон, 75 лет («Кристал Пэлас»)

Рой Ходжсон Фото: Getty Images

В марте 2023-го Ходжсон во второй раз в карьере возглавил «Кристал Пэлас». Опытный тренер сменил на этом посту Патрика Виейра и сохранил команду в АПЛ. Под руководством Ходжсона «Кристал Пэлас» одержал пять побед в 10 матчах и потерпел всего два поражения. Команда завершила сезон на 11-й строчке в таблице и опередила в числе прочих «Челси» и «Вест Хэм». Руководство «Кристал Пэлас» оценило заслуги тренера и предложило ему контракт ещё на сезон. В августе нынешнего года Ходжсон отпразднует 76-й день рождения.

Луис Фелипе Сколари, 74 года («Атлетико Минейро»)

Луис Фелипе Сколари Фото: Wagner Meier/Getty Images

С 2018 года Сколари трудится исключительно на родине. «Палмейрас», «Крузейро», «Гремио», «Атлетико Паранаэнсе» — список команд, которые он тренировал после командировки в Китай. В конце 2022 года Сколари объявил о завершении тренерской карьеры и занял пост технического директора «Атлетико Паранаэнсе». Но уже в июне 2023-го возглавил «Атлетико Минейро», в котором играет Халк. Получается пока не очень. В четырёх матчах под руководством возрастного тренера команда не одержала ни одной победы (три ничьих, одно поражение).

Шенол Гюнеш, 71 год («Бешикташ)

Шенол Гюнеш Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Осенью 2022 года Гюнеш во второй раз в карьере возглавил «Бешикташ». Ранее он трудился в этом клубе с 2015-го по 2019-й и дважды становился чемпиоом Турции. Второе пришествие опытного тренера пока не принесло клубу трофеев, но он показывает приличные результаты. «Бешикташ» набирает по 2,27 очка за матч — таких показателей в карьере Гюнеша ещё не было. Команда завершила чемпионат на третьей строке в турецкой лиге, но в новом сезоне наверняка постарается улучшить этот результат.

Клаудио Раньери, 71 год («Кальяри»)

Клаудио Раньери Фото: NurPhoto via Getty Images

В сезоне-2021/2022 итальянский тренер работал с «Уотфордом» и вряд ли сохранил приятные воспоминания об этом периоде. В 14 матчах под его руководством команда потерпела 11 поражений. Неудивительно, что на фоне таких результатов Раньери отправили в отставку. Итальянец в течение года наслаждался отдыхом, а потом вернулся к работе на родине — подписал контракт с «Кальяри». И надо сказать, что это приглашение уже оправдало себя. Сардинцы за 24 матча потерпели всего два поражения и вернулись в Серию А через плей-офф. Теперь Раньери ждёт очередной сезон в элитном дивизионе.

Вандерлей Лушембурго, 71 год («Коринтианс»)

Вандерлей Лушембурго Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В ХХI веке Лушембурго в основном работает с бразильскими клубами. В нулевых он на год заехал в «Реал», а в 2010-х порулил китайской командой «Тяньцзинь». Правда, в Азии Лушембурго задержался всего на 14 матчей. В мае тренер возглавил «Коринтианс», но этот сезон складывается для команды тяжело. Она уже вылетела из Кубка Либертадорес, а в чемпионате занимает лишь 16-е место из 20 клубов. Если «Коринтианс» продолжит в том же темпе, то тренер рискует остаться без работы ещё до конца года.

Брюс Арена, 71 год («Нью-Инглэнд Революшн»)

Брюс Арена Фото: Jeff Dean/Getty Images

Арена — один из самых известных американских тренеров, но при этом никогда не практиковал за рубежом. В 2002 году сборная США под его руководством добралась до четвертьфинала чемпионата мира и впредь так далеко не заходила. Впрочем, был в карьере Арены и оглушительный провал. Сборная США не отобралась на ЧМ-2018, после чего тренер взял вину на себя и ушёл в отставку. С 2019 года Брюс совмещает посты тренера и спортивного директора в клубе «Нью-Инглэнд Революшн». В прошлом году команда пролетела мимо плей-офф, в этом пока занимает третье место в Восточной конференции.

Ласло Болони, 70 лет («Метц»)

Ласло Болони Фото: Soccrates/Getty Images

Румынский тренер не работал во Франции 11 лет. В 2011-м он ненадолго задержался в «Лансе», после чего поездил по другим странам. Болони поработал в Греции (в двух клубах), Катаре, Саудовской Аравии и Бельгии (в двух клубах). Летом 2022-го тренер заключил контракт с клубом «Метц», который находился во втором французском дивизионе. Болони отлично проявил себя, а команда получила путёвку в элитный дивизион. Теперь перед опытным тренером стоит ещё более сложная задача — сохранить место в Лиге 1.

Мануэль Пеллегрини, 69 лет («Бетис»)

Мануэль Пеллегрини Фото: Fran Santiago/Getty Images

После ухода из «Манчестер Сити» летом 2016-го Пеллегрини отправился на пару лет в Китай, а затем поработал с «Вест Хэмом». С 2020 года занимает пост главного тренера «Бетиса». Стабильность — то, что характеризует работу Пеллегрини в Испании. При нём команда трижды подряд пробивалась в еврокубки. «Бетис» дважды финишировал шестым в Ла Лиге и раз — пятым. В клубе из Севильи чилиец набирает по 1,72 очка за игру. Лучше было только в более статусных «Реале» (2,35) и «Манчестер Сити» (1,99).

Фернанду Сантуш, 68 лет (сборная Польши)

Фернанду Сантуш Фото: NurPhoto via Getty Images

C 2010-го Сантуш работает исключительно с национальными командами. Сначала он четыре года тренировал сборную Греции, а потом в течение восьми лет возглавлял команду Португалии. С последней стал чемпионом Европы. В начале 2023 года Сантуш получил назначение на должность главного тренера сборной Польши. И пока у него большие проблемы. В трёх официальных матчах (отбор на Евро-2024) поляки потерпели два поражения. В игре с Молдавией превратили 2:0 в 2:3. Надо же было умудриться!

Марсело Бьельса, 67 лет (сборная Уругвая)

Марсело Бьельса Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Ещё один опытный тренер из нашего списка получил новое назначение всего полтора месяца назад. Аргентинец впервые за 12 лет возглавил национальную команду. В 2011-м он покинул сборную Чили, а в 2023-м рулит уругвайской командой. В промежутке работал с «Атлетиком», «Марселем», «Лиллем» и «Лидсом». Под руководством нового тренера Уругвай провёл два контрольных матча и одержал две победы. Правда, соперниками были скромные команды Никарагуа и Кубы, так что пока делать выводы рано.