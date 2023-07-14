За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ

Новый футбольный сезон в России стартует уже завтра, 15 июля. Сначала нас ждёт матч за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА, а спустя неделю состоится и 1-й тур РПЛ. Команда Владимира Федотова стала одной из самых успешных в прошлом сезоне, но сейчас за неё тревожно.

Что такое ЦСКА в сезоне-2022/2023? Нестабильная осень с проседаниями в октябре и перед зимней паузой, открытие связки Фёдора Чалова и Антона Заболотного, мощный рывок весной, второе место в РПЛ. И, конечно, победа в Кубке России, которая в комбинации с успешным финишем в чемпионате принесла Федотову звание лучшего тренера сезона.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Федотов заслужил приз не только благодаря результатам. Второе место и Кубок — достижение, превзошедшее даже самые смелые ожидания от ЦСКА. Команда обладала и продолжает иметь короткую скамейку, но тренерская работа позволила выжать из обоймы абсолютный максимум. Это сложно назвать классическим оверперформансом — ЦСКА заслуженно взял и трофей, и серебро. Однако при имевшейся глубине состава даже эти достижения выглядят как что-то невероятное.

Самый очевидный вывод по итогам прошлого сезона: ЦСКА нужно усиливать и расширять состав, чтобы сохранить уровень и иметь возможность прогрессировать. Футболисты не роботы, и если в последние месяцы Федотову удавалось избегать эпидемии травм, то в дальнейшем без нужных изменений повреждения неизбежны. Особенно учитывая короткую летнюю паузу, которая на фоне зимней выглядит как формальность. Спросите у Юргена Клоппа, что бывает, если загонять один и тот же костяк.

И вот почти три недели летнего трансферного окна позади. Новый сезон, по сути, стартует завтра. И чего нового у ЦСКА? Ничего хорошего. Хесус Медина (25 матчей в прошлом сезоне РПЛ и ключевая роль на левом фланге весной) продан принципиальному сопернику и главному конкуренту — «Спартаку». Бактиёр Зайнутдинов, который мог заменить Медину на фланге, судя по новостям, одной ногой в «Бешикташе». А Хорхе Карраскаль привлёк внимание «Атлетико Паранаэнсе», и в ЦСКА этого не скрывают. Да и вряд ли будут сильно удерживать.

В самих трансферах на выход ничего плохого нет — это неотъемлемая часть футбольного бизнеса. Но ведь нужны и новички, особенно в случае с ЦСКА. А их до сих пор нет. Времени на усиление одновременно много и мало. С одной стороны, трансферное окно будет открыто до середины сентября, с другой — сезон стартует уже сейчас. ЦСКА в некоторой степени заложник ситуации, однако про все сроки клуб знал заранее, поэтому больше некого обвинить в том, что команда на бумаге не готова к чемпионату. Федотов ещё в мае в открытую говорил, что состав необходимо усиливать, однако с тех пор руководство никого не подписало.

Теперь сценариев три. Оптимальный: ЦСКА в ближайшее время делает несколько ключевых подписаний и продолжает точечно усиливаться в оставшееся время, что позволяет претендовать на повторение успеха прошлого сезона. Критический: усиления нет, и команда по естественным причинам проваливает как минимум летне-осеннюю часть сезона. Фантастический: усиления нет, но Федотов умудряется удержать ЦСКА на высоком уровне. На последний сценарий, как вы понимаете, лучше не ориентироваться.