Новички «Балтики» — вау! Один отказался от денег ради РПЛ, другого покупал в «МЮ» Фергюсон

«Балтика» вернулась в элиту спустя 25 лет и готова удивлять. Примерно так, как по ходу прошлого сезона в Первой лиге, когда команда Сергея Игнашевича выдала 30-матчевую беспроигрышную серию и забралась на вершину таблицы. В РПЛ о борьбе за топ-3 калининградцам пока мечтать, конечно, рано, но повторить путь «Оренбурга» и превратиться в крепкого середняка вполне по силам.

Собственно, в «Балтике» и идут той же дорогой. Под РПЛ клуб, получив солидного спонсора в лице «Ростеха», подписывает новичков, чей основной язык – испанский или португальский. Первой ласточкой, долетевшей из Европы до Калининграда, стал опорник «Торренсе» Жоау Ламейра – победитель юношеского Евро-2016 в составе сборной Португалии. Из Южной Америки лететь дольше, видимо, поэтому боливиец Роберто Фернандес (не путать с защитником «Динамо»!) и чилиец Анхело Энрикес чуть задержались, но и их трансферы успели закрыть до старта сезона РПЛ. Если серьёзно, «Балтика» оформила интересные переходы – стоит познакомиться с этими игроками.

Роберто Фернандес: едет в Россию на меньшую зарплату

Трансфер Фернандеса – уникальный для РПЛ. Легионеры из Южной Америки приезжают в Россию, чтобы заработать столько, сколько они никогда не заработают на родине или в Европе. Но, как известно, в любом правиле есть исключения, и даже тут случилось одно.

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин, комментируя подписание Фернандеса, рассказал, что у защитника «Боливара» есть мотивация посильнее финансовой:

«Роберто очень мотивирован показать себя в Европе и ради перехода в «Балтику» согласился на серьёзное понижение в зарплате. Мы очень рады, что наконец удалось оформить все детали сделки по переходу Фернандеса. Это важный трансфер для «Балтики». В клуб пришёл игрок, который по своему потенциалу может стать одной из звёзд РПЛ уже в этом сезоне. Нельзя сказать, что переговоры с «Боливаром» – крупнейшим клубом Боливии, партнёром «Сити Групп» – шли легко: мы больше трёх недель согласовывали детали перехода, обсуждали все мелочи аренды игрока и возможного последующего полного перехода» (в интервью для «Спорта День за Днём»).

Роберто Фернандес Фото: Javier Mamani/Getty Images

Действительно, Фернандес относительно молодой и прогрессирующий игрок. Ему только на днях исполнилось 24, тем не менее у Роберто уже 27 матчей за сборную Боливии. Это основной левый защитник национальной команды. Поражает его статистика результативности. В сезоне-2023 Фернандес в 23 матчах чемпионата, Кубка Боливии и Кубка Либертадорес забил один мяч и сделал девять голевых передач. Виден явный акцент у защитника на атакующие действия. Роберто может сыграть и флангового полузащитника, а в схеме с тройкой центрбеков у Игнашевича боливиец наверняка будет чувствовать себя наиболее комфортно.

«Балтика» арендовала Фернандеса на один сезон с опцией выкупа. Для Роберто это вторая попытка заиграть в Европе. В 20 лет боливиец отправился в Испанию, подписав контракт с клубом третьего дивизиона «Культураль Леонеса». Но провёл там всего четыре месяца, сыграв 14 матчей. Наверное, быстро понял, что попасть из «Культураля» в Примеру не проще, чем из Боливии, поэтому в январе 2020-го ушёл в «Боливар».

Анхело Энрикес: его брал в «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон

«Он настоящий бомбардир. Очень умно двигается внутри штрафной. Он очень успешно провёл время в своём прежнем клубе, и я чувствую, что он может принести нам что-то новое в линии атаки». Угадайте, кто и про кого сказал эти слова? Сэр Алекс Фергюсон – про сегодняшнего новичка «Балтики» Анхело Энрикеса, когда подписывал его в «Манчестер Юнайтед» летом 2012 года.

Анхело Энрикес (в белом) Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

У Энрикеса было яркое начало карьеры в «Универсидад де Чили», за который нападающий к 18 годам забил 15 голов в 28 матчах. Неудивительно, что на Анхело положил глаз «Манчестер Юнайтед». Конкурировать за молодого снайпера пришлось с «Ман Сити». Фергюсон сказал «подписываем», и руководство манкунианцев согласилось заплатить € 5,5 млн. Это до сих пор самый дорогой трансфер в карьере чилийца.

Однако в «МЮ» Энрикес ограничился только спаррингами с основой и выступлениями за фарм-клуб. Всё-таки не каждый талант создан для топ-команды. Чтобы Анхело быстрее адаптировался к английскому футболу, его через полгода отдали в аренду «Уигану» до конца сезона. За эту команду нападающий сыграл восемь матчей – по четыре в чемпионате и Кубке Англии. Дебютировал с гола в ворота «Сандерленда» в АПЛ, но больше не отличался. Зато выиграл с «Уиганом» кубковый турнир, правда, в финале с «Ман Сити» (1:0) на «Уэмбли» тренер Роберто Мартинес оставил чилийца на скамейке запасных до финального свистка.

Летом 2013-го Фергюсон ушёл из «Манчестер Юнайтед», и Энрикес в ходе предсезонки доказывал своё право на место в составе уже Дэвиду Мойесу. В августе даже забил единственный гол команды в товарищеской встрече с АИКом (1:1). Вместе с чилийцем на поле находились Райан Гиггз, Робин ван Перси, Неманья Видич, а сам он заменил Нани. Это был последний спарринг предсезонки. Анхело всерьёз рассчитывал на игровое время в «МЮ».

Но со стартом чемпионата Англии Мойес прямо сказал Энрикесу, что он не входит в его планы на сезон. Всё время в «МЮ» превратилось для Анхело в сплошные аренды. Чилиец уехал на год в «Сарагосу». Когда вернулся в Манчестер, услышал уже от Луи ван Гала, что тренер собирается сделать ставку на других игроков. Поэтому следующий сезон нападающий провёл в загребском «Динамо». В Хорватии наколотил 29 мячей (включая три в Лиге Европы), так что динамовцы с удовольствием воспользовались возможностью выкупить Энрикеса за € 1,67 млн. С учётом аренды хорваты потратили на чилийца чуть более € 3 млн.

Потом в карьере Энрикеса были ещё четыре трансфера: в мексиканский «Атлас», возвращение в «Универсидад де Чили», в бразильскую «Форталезу» и польскую «Медзь». За сборную Чили нападающий сыграл 14 матчей, в последний раз – в сентябре 2022-го. В Польше Анхело провёл всего год, после чего перешёл в «Балтику» свободным агентом. Энрикес забил за «Медзь» семь мячей и отдал одну голевую передачу за 29 матчей.

Сейчас Энрикесу 29 лет. В коллекции его трофеев три чемпионских титула (два с загребским «Динамо», один с «Универсидад де Чили») и три кубковые победы (две с «Динамо», одна с «Уиганом»). Со сборной он выигрывал Кубок Америки – 2015. Контракт чилийца с «Балтикой» – на два года. Если у Энрикеса, как у Фернандеса, осталась какая-то мотивация, кроме финансовой, он со своим классом обязательно поможет команде Игнашевича.