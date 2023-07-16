Вратарь из «Зенита» пропустил на первой минуте сезона. Главные события дня в Первой лиге

Мелбет Первая лига стартовала раньше РПЛ и уже радует болельщиков яркими играми, голами и вратарскими сейвами. Если в пятницу (15 июля) был сыгран только один матч между командами испанца Пепа Клотета и российского топ-тренера Курбана Бердыева, то в субботу (16 июля) состоялось сразу шесть встреч. Рассказываем о главных событиях дня.

Дебют дня

В феврале 2022-го Даниил Одоевский играл за «Зенит» против «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы, а прошлый сезон и вовсе начинал основным вратарём чемпионов России. Теперь же 20-летний голкипер уехал за практикой в Первую лигу. С трансфером в клубы РПЛ не сложилось, так как «Ростов» и «Пари НН» хотели арендовать Одоевского с правом выкупа, что не устраивало «Зенит». Поэтому Даниил отправился в Астрахань – «Волгарь» согласился арендовать его без возможности выкупа.

Дебют за «Волгарь» в матче с «Нефтехимиком» в Нижнекамске получился шокирующим для молодого голкипера. Он пропустил уже на первой минуте! Впрочем, у Одоевского не было шансов спасти команду. Быстрая атака хозяев завершилась прострелом вдоль ворот и ударом с линии вратарской.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Во втором тайме на 75-й минуте Одоевский совершил сейв матча при счёте 1:1, отбив сложный удар с полулёта. Но всё же его усилий не хватило, чтобы «Волгарь» увёз очки из Нижнекамска. Ещё через несколько минут экс-полузащитник «Локомотива» Максим Петров забил из убойной позиции и принёс победу «Нефтехимику».

Гол дня

Для 20-летнего полузащитника хабаровского СКА Кирилла Никитина домашний матч с «Шинником» стал дебютным в Первой лиге. В летнее трансферное окно он перешёл из молодёжной команды словацкого «Слована» на правах свободного агента. Вот у Никитина премьера получилась идеальной. Новичок армейцев оформил дубль и принёс своей команде победу – 2:0.

Особенно стоит отметить второй гол Кирилла. Никитин подхватил мяч на границе чужой трети поля, протащил его вперёд, сместился к центру и мощно пробил из-за штрафной. Мяч полетел по замысловатой траектории и нырнул в сетку. Не обошлось, конечно, без ошибки новичка «Шинника» – экс-голкипера «Торпедо» Александра Довбни. Но разве это не было красиво?

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Герой дня

Героем дня можно назвать Никитина, а можно – полузащитника «Акрона» Антона Килина. «КАМАЗу», в отличие от «Шинника», не пришлось лететь через всю страну, чтобы сыграть в футбол, но команда из Набережных Челнов тоже не сумела сдержать оформившего дубль полузащитника соперника. 32-летний капитан «Акрона» показал класс: его голы обеспечили команде Евгения Калешина победу 2:0.

Килин открыл счёт на 36-й минуте, улетев от защитников и пробив метров с десяти точно в дальний угол. А второй гол полузащитник сотворил в компенсированное время первого тайма. Снова убежал от медлительных защитников «КАМАЗа» и реализовал выход один на один.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Команда Калешина готова на большие дела не только в Кубке России.

Сенсация и сейв дня

Новичок «Лучшей лиги мира» «Ленинградец» преподнёс сюрприз в выездном матче с «Арсеналом» в Туле. Команда Сергея Кирьякова отобрала очки у одного из фаворитов, более того, могла и победить. Хозяев спас от позора в первом домашнем матче голкипер и капитан Михаил Левашов.

На 88-й минуте при счёте 0:0 судья назначил пенальти в ворота «Арсенала» после того, как мяч попал в руку защитнику туляков Илье Быковскому. 11-метровый взялся исполнить полузащитник Максим Левин, для которого это был первый официальный матч за «Ленинградец». Он пробил низом влево от вратаря, однако Левашов угадал, куда будет послан мяч, и совершил сейв. В последние сезоны Левашов мало играл за «Арсенал», но сегодня напомнил, что «Спартак» неслучайно хотел подписать его летом 2019-го.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Голкипер «Арсенала» – тоже герой дня.

Стартовый тур Первой лиги завершится двумя матчами в понедельник, 17 июля. Вылетевшие из РПЛ «Химки» сыграют на выезде с «Тюменью», а «Черноморец» примет «Аланию». Будет интересно!