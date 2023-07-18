Бердыев и Талалаев провалились, а новички всех удивили. Итоги старта Первой лиги

Первый тур Мелбет Первой лиги подошёл к концу. Начало сезона, помимо официального дресс-кода для тренеров и работы на матчах арбитров РПЛ, подарило нам несколько убедительных побед фаворитов. Вместе с ними — не совсем убедительную игру «Химок» (хотя казалось бы — недавно были в РПЛ, а на старте Первой лиги встречались с новичком), а также неудачное возвращение в Первую лигу Курбана Бердыева.

Событие тура — возвращение «Тюмени»

В сезоне-2018/2019 «Тюмень» максимально уверенно (в самом негативном значении этого слова) вылетела из Первой лиги во Вторую – заняли по итогам сезона последнее место. Четыре года выступлений в третьем по силе дивизионе России, и вот – долгожданное возвращение. Начали сразу с фаворита – матча с «Химками» Андрея Талалаева. Андрей Викторович за прошлый сезон сменил три команды и впервые за четыре года, как и «Тюмень», вернулся в Первую лигу. Вернулся неудачно, с запретом «Химкам» от ФИФА на регистрацию футболистов.

Конечно, на исходе матча могло отразиться отсутствие новичков на скамейке запасных «Химок» (новички полетели на матч, но заявить их не смогли, в запасе в большей степени находилась одна молодёжь), но такая ситуация, а также неимоверное желание и самоотдача игроков «Тюмени» позволили случиться на старте небольшой сенсации. По статистике, команды провели равный матч, но достаточно посмотреть его небольшой отрезок, чтобы понять: мотивация у хозяев была выше.

Вот какую комбинацию разыграли игроки «Тюмени» при втором голе, автором которого стал капитан Александр Коротаев.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Сейчас «Тюмень» находится, пусть только и после 1-го тура, среди лидеров. В команде Игоря Меньщикова есть кому удивить. Здесь и арендованный у «Спартака» Виталий Шитов, и рождённый на Тенерифе сын тренера «Зенита» Игоря Симутенкова Вадим, и даже уроженец итальянской Козенцы Андреа Чуканов. По стоимости состава «Тюмень» (€ 5,38 млн) не на первых местах, но уверенно держится среди второй десятки команд. Выдать несколько матчей жизни до конца сезона команда точно сможет.

Гол тура — Роман Юзепчук в ворота махачкалинского «Динамо»

Номинальный правый защитник «Торпедо» Юзепчук оказался не совсем там, где его привыкли видеть. И забил. Хотя атакующие способности белорусского футболиста в этом эпизоде не пригодились.

Сначала, после неудачной попытки выноса от капитана махачкалинцев Муталипа Алибекова, мяч отлетел в штангу. А от неё – просто влетел в тело Юзепчука! Роману не пришлось ничего делать – только отпраздновать гол.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Отдельно хочется отметить игру «Динамо». Команда Бердыева, вернувшегося в Первую лигу спустя 21 год, создавала моменты и для себя, и для соперника. Просто свои реализовать не сумела. Даже по ударам у гостей преимущество. Команда Жозепа Клотета не была сильнее, но взяла три очка из-за хорошей реализации. А «Динамо» списывать точно рано.

Герой тура — Антон Килин («Акрон»)

Капитан «Акрона» был неуловим, дважды убежав от соперников в голевых атаках своей команды. Голы в ворота «КАМАЗа» получились типичные «акроновские», в чём-то даже одинаковые. Но как же бежит 32-летний Килин!

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Отдельно давайте отметим и Владислава Галкина – именно он отдал две голевые на Килина. Галкин вообще стал лучшим в туре по созданию голевых моментов – всего было три.

Цитата тура — Александр Григорян («Кубань»)

Номинация, в которой главный тренер «Кубани» может побеждать ещё до начала тура. Команда Александра Викторовича проиграла «Енисею», но тренер не смог оставить нас без важной фразы на всю следующую неделю. Работа в женском футболе не забывается.

«Когда работаю в женской команде и она у меня выходит спокойная, такое иногда бывает, то говорю следующее четверостишье: «Ты, подружка дорогая, зря такая робкая; лично я хотя худая, но ужасно…». Подставлять слово в рифму мы тут не будем.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

За кадром ЛЛМ

Тур Первой лиги подарил зрителям множество событий, но не все из них попали под наши номинации. Что ещё произошло?

«Родина» уверенно обыграла новичка лиги «Сокол». Есть фаворит на победу в турнире?

В прошлом сезоне «Родина» проиграла в стыковых матчах «Пари НН» и так не не смогла реализовать свою мечту по выходу в РПЛ. Однако руководители клуба изначально делали акцент на нынешнем сезоне, который начался для команды с разгромной победы над саратовским «Соколом» Дениса Бояринцева (4:0). Уверенно, красиво и мощно — что ещё нужно, чтобы подтвердить статус одного из фаворитов сезона?

С двух голов чемпионат начал Иван Тимошенко, который выше Первой лиги в своей карьере не играл. В прошлом сезоне в 30 матчах лиги он наколотил 14. Теперь сможет больше?

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Что касается «Сокола», то у команды экс-звезды «Спартака» другие задачи. Но можно порадоваться за Дмитрия Сасина – он стал лучшим в туре по ведению мяча.

«Черноморец» с Зыряновым отобрал очки у «Алании»

Константин Зырянов вывел новороссийскую команду в Первую лигу спустя 14 лет, но столь долгожданное возвращение было отложено на несколько минут из-за болельщиков. Решить проблему удалось только благодаря футболистам «Алании», которые перед стартом матча подошли к фанатам и провели с ними беседу. Конфликт между болельщиками начался из-за украденного шарфа «Алании», далее — украденного баннера «Черноморца». В итоге матч начался с задержкой в 10 минут.

«Алания» смотрелась отлично, но забить первый гол команда сумела лишь на 66-й минуте: отличился Батраз Гурциев с пенальти. «Черноморец» поменял игру, мощно пошёл в атаку, и на 82-й минуте Владислав Руденко принёс команде ничью.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Андрей Викторович Талалаев и стиль

Андрей Талалаев Фото: кадр из трансляции

Да, «Химки» проиграли «Тюмени», но в чём команда точно выиграла, так это в соблюдении дресс-кода тренером. С нового сезона подтверждён официальный стиль для тренеров команд буферной зоны Второй лиги, вероятно, он распространяется и на Первую. Андрей Талалаев выглядел серьезно и сконцентрированно. Кажется, он точно знает, как доберёт очки с командой в тот момент, когда ей разрешат заявлять новичков.

Остальные результаты оставшихся матчей 1-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 2:0

В Хабаровске никому не будет просто: команда начала сезон у себя, оставив в памяти прошлогодний вояж в Татарстан. Тогда хабаровчане были вынуждены проводить часть домашних матчей на старте сезона в Казани из-за проблем с собственным стадионом. Сейчас Роману Шаронову (в Хабаровск, не в Казань) привезли несколько молодых талантов из топ-клубов РПЛ (например, Савинова из ЦСКА и Бегуна из «Динамо»), а также опытных игроков в лице Бавина и Подберёзкина из «Урала». Идеальный баланс найден?

«Нефтехимик» — «Волгарь» — 2:1

Команда Кирилла Новикова смотрелась сильнее соперника, которой не помог прибывший из «Зенита» молодой вратарь Даниил Одоевский. «Волгарь» запомнился огромным количеством навесов со стандартов, но все 13 (!) навесов были неточными.

«Арсенал» — «Ленинградец» — 0:0

Туляки находятся в процессе перестройки, поэтому ожидать от команды стабильных результатов не приходится. Новичок лиги «Ленинградец» во главе с Сергеем Кирьяковым вполне мог начинать сезон с победы в гостевом матче. Однако Максим Левин не смог забить Михаилу Левашову с пенальти в концовке матча. Но и ничья на старте в гостях – отличный результат для новичка лиги.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Кубань» — «Енисей» — 1:2

«Енисей» — сбалансированная и сыгранная команда, которую перед стартом сезона рассматривают одним из претендентов на повышение. В прошлом году красноярцы уступили в стыках «Факелу», пришло время сделать новую попытку. «Кубань» Григоряна обыграли на классе.

Турнирная таблица

Второй тур Мелбет Первой лиги начнётся в воскресенье, 23 июля, и продлится до понедельника.

Топ-3 матча 2-го тура:

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень» — 23 июля, 10:30 мск;

«Алания» — «Нефтехимик» — 24 июля, 18:00 мск;

«Химки» — «Торпедо» — 24 июля, 19:30 мск.

Остальное расписание 2-го тура Мелбет Первой лиги



23 июля

«Енисей» — «Ленинградец» — 12:00 мск

«КАМАЗ» — «Кубань» — 17:00

«Волгарь» — «Акрон» — 18:00

«Сокол» — «Шинник» — 18:00

«Арсенал» — «Динамо» — 19:00

«Черноморец» — «Родина» — 19:00