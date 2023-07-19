Клуб-загадка перед стартом РПЛ. В «Сочи» многое поменяли под Хохлова

Вряд ли кто-то предполагал, что Дмитрий Хохлов получит столько доверия от руководства «Сочи». Когда Борис Ротенберг увольнял Курбана Бердыева, казалось, он поставит временного тренера. Хохлов на эту роль идеально подходил хотя бы потому, что на тот момент работал в штабе. Но при этом не был частью команды предыдущего специалиста. Довести сезон до конца, не вылететь – вполне понятный план. А потом найти нового коуча под реализацию долгосрочной стратегии.

Глобально после ухода Бердыева «Сочи» не изменился. Именно с точки зрения результатов. Влетели «Локо» и «Пари НН» с общим счётом 0:7, победили «Торпедо», «Ростов». И даже сыграли вничью с уже немотивированным «Зенитом». Плюс-минус такая же непредсказуемость, как на коротком этапе Бердыева. По игре вряд ли кто-то понял, какие идеи хочет донести до футболистов Хохлов. При этом к концу сезона стало окончательно понятно – Дмитрий утверждён главным тренером и под него будут собирать команду в летнее трансферное окно.

Первый пункт – омоложение. «Сочи» не стал продлевать контракты с ветеранами – Джанаевым, Цаллаговым и Жоаозиньо. Тремя мужчинами, которые точно были сердцем и душой раздевалки. Именно они определяли настроение и атмосферу. Теперь она другая. Лучше или хуже, не смогли показать даже контрольные матчи. В них «Сочи» сложно продолжал прошлый сезон. Явное представление о том, как команда будет выглядеть в новом, мало кто составил.

Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов Фото: «Чемпионат»/pfcsochi.ru

Ушли не только три ветерана. Тот же Сарвели – один из важных нападающих прошлого сезона – перебрался в «Локо». «Легенда клуба» Александр Коваленко – в «Зенит». Есть ещё несколько менее значимых потерь, которые должны заместить количественные приобретения.

«Сочи» подписал трёх иностранцев. В аренду из португальской второй лиги взяли защитника Марсело Алвеса. В межсезонных матчах он, правда, не выходил. Свободным агентом клуб подписал словенского нападающего Мартина Крамарича (возможно, альтернатива Жоаозиньо). Плюс из Чехии выдернули защитника Юрия Медведева – парень родился в Казахстане, но бóльшую часть жизни прожил в Европе, выступал за «Викторию» (Пльзень), «Слован» (Братислава). Теперь покажет уровень у Хохлова. Но опять же трудно предсказать, каким он будет в сезоне. На сборах чего-то сверхвыдающегося никто не заметил.

Есть и подписания нескольких российских футболистов. Главное – переход Ивана Игнатьева из «Локомотива». На фоне отъезда в Москву Сарвели размен кажется не совсем справедливым. У Ивана всего один гол в товарищеских матчах. Зато, судя по всему, парень хорош на тренировках. Новый шанс реанимировать карьеру. Теперь – в компании с Джорджевичем и Мелкадзе.

Иван Игнатьев Фото: pfcsochi.ru

На самом деле нынешний состав «Сочи» точно способен бороться за топ-8. Особенно если не уйдут Адамов, который очень нравится «Зениту», и Дркушич – он интересен ещё и нескольким европейским клубам. По фамилиям команда кажется укомплектованной. Ведь остался даже легендарный Нобоа – в новом сезоне он, похоже, вновь будет главным в центре.

Вопросы только к главному тренеру и его штабу – сможет ли команда показать футбол, который даст не только результат, но и подходящий под запросы руководства стиль? Пока этот момент не прогнозируем. Но первые 5–7 туров дадут ответ.