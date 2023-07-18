«Спартак» провёл матч в новой форме и с фанатами. Но такой игры в сезоне не будет

«Спартак» снова в деле — на этот раз команда Гильермо Абаскаля провела товарищеский матч с «Нефтчи» на своём поле. Чем ближе к сезону, тем, как правило, показательнее становятся такие игры. Но эта встреча стала исключением.

«Спартак» расположился по любимой схеме 4-3-3 и принялся давить с первых минут. На четвёртой минуте удалось довести дело до голевого момента: Виктор Мозес разогнал атаку, Антон Зиньковский сместился слева и пробил по воротам практически с угла вратарской. Спустя три минуты шикарный шанс возник уже у Квинси Промеса.

Тенденция первых минут оказалась постоянной. «Нефтчи» так вяло действовал в центре поля и обороне, что у «Спартака» была возможность организовывать самые разнообразные атаки. Особенно активен был Промес, который действовал с левого фланга и без особых помех смещался в центр. Перечислять все моменты «Спартака» нет смысла, потому что их было слишком много. Получалось в том числе и убегать на ворота примерно с 25 метров — полная свобода.

Один из хайлайтов матча — новая форма «Спартака». Клуб не представлял её официально, но показал в игре. Полностью красная, без технического спонсора и с красно-белыми полосами на воротнике и рукавах. Чем-то напоминает комплект из сезона-2017/2018, только больше белого цвета.

Павел Мелёшин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если выделять интересные моменты в игре «Спартака», то это расположение игроков. Очень высоко действовали фланговые защитники. Даниил Хлусевич и особенно Даниил Денисов поднимались вперёд не по бровкам, а смещались в центр и после отыгрышей забегали в полуфланги. Также «Спартак», пользуясь игрой соперника, смело шёл в высокий контрпрессинг. После потерь красно-белые в несколько человек смело включались в отбор и зачастую забирали мяч.

А после получаса игры наконец пришли и голы. На 34-й минуте Промес устроил розыгрыш в штрафной, мяч отскочил к Павлу Мелёшину, и тот «прошил» вратаря — 1:0!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

Для второго гола «Спартаку» понадобилось всего три минуты. И получился он курьёзным: Зиньковский отдал от лицевой прямо в защитника, а со второй попытки мяч дошёл до Промеса, и тот, убрав защитника, вонзил в ворота.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

Казалось, что «Спартак прорвало, но время шло, моментов по-прежнему было много, а голов не добавлялось. Второй тайм был интересен разве что заменами: после часа игры на поле появились Наиль Умяров, долго не игравший из-за травмы, Кейта Бальде и новичок команды Тео Бонгонда. Последний сразу стал показывать, за что его покупали — эффектно промчал мимо защитников после смещения с правого фланга и до конца матча успел неудачно пробить головой и со штрафного.

Но в фокусе был не только футбол. В концовке матча фанаты «Спартака», воспользовавшиеся отсутствием Fan ID на товарищеском матче и впервые за долгое время пришедшие на стадион, достали пиротехнику и устроили шоу. Первая проблема: игру из-за дыма пришлось приостановить. По общей картинке не было ощущения, что поле сильно заволокло — вероятно, с ракурса футболистов всё было иначе. Абаскаль даже ненадолго ушёл в подтрибунное помещение и позвал за собой игроков, но вскоре вернулся, и матч продолжился.

«Спартак» — «Нефтчи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторая проблема ждала фанатов «Спартака» на выходе с секторов, куда стянулись бойцы ОМОН. Поначалу кого-то выборочно выпускали, но блок не убирали, поэтому выйти толпой было нереально. А позже дали проход, однако далеко не уходили.

Если возвращаться к футболу, матч с «Нефтчи» больше походил на тренировку. Сложно представить, что в новом сезоне у «Спартака» будет много встреч подобного характера. Слишком удобно играть с таким соперником, и даже здесь возникли проблемы с реализацией. Идеи Абаскаля уже потихоньку проглядываются — осталось узнать, как они работают в конкурентной обстановке.