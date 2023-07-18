Мощное усиление «Спартака» и скандальная сделка «Зенита». Трансферы недели в РПЛ

Сезон РПЛ начинается уже в пятницу, 21 июля! Команды находятся на финише подготовки. А «Зенит» и ЦСКА уже разыграли между собой Суперкубок России. Также российские клубы не забывают о трансферах. За последнюю неделю произошло несколько громких и интересных сделок.

Хесус Медина: ЦСКА → «Спартак» (€ 6 млн)

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из самых громких переходов лета. Медина – первый игрок за 29 лет, перешедший из ЦСКА в «Спартак». Руководство красно-белых объяснило покупку игровыми качествами парагвайца. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отметил, что видит Хесуса в качестве центрального атакующего полузащитника. А гендиректор Олег Малышев заявил, что данный трансфер – ситуация win-win для обеих команд. ЦСКА получил за Медину € 6 млн + € 1 млн может добавиться в качестве бонусов. Армейцы действительно получили неплохую сумму, учитывая, что взяли парагвайца как свободного агента.

Ясмин Челикович: «Тузла Сити» → «Ахмат» (аренда до конца сезона)

Ясмин Челикович Фото: fc-akhmat.ru

«Ахмат» взял в аренду боснийского защитника Ясмина Челиковича у «Тузлы Сити». Как сообщила пресс-служба команды из Грозного, в контракте предусмотрена опция, по которой клуб имеет приоритетное право заключить с футболистом полноценный контракт после завершения сезона. Ранее Челикович выступал за клубы из Боснии и Хорватии. Также на его счету четыре матча за молодёжку боснийцев. Отметим, что это первый иностранец, пришедший в «Ахмат» летом 2023 года.

Мирлинд Даку: «Осиек» → «Рубин» (€ 1,2 млн)

Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

Вернувшийся в РПЛ «Рубин» усиливает состав под элитный дивизион. За € 1,2 млн казанцы приобрели нападающего «Муры» Мирлинда Даку. 25-летний игрок заключил с «Рубином» трёхлетний контракт. На счету Даку пять матчей за сборную Косова, но текущим летом он также получил албанский паспорт. В прошедшем сезоне за 53 матча он забил 27 мячей. Перенесёт ли Даку свою результативность на РПЛ?

Анхело Энрикес: «Медзь» → «Балтика» (свободный агент)

Анхело Энрикес Фото: fc-baltika.ru

Неожиданный трансфер совершила «Балтика». Новичок РПЛ решил пошуметь, позвав бывшего форварда «МЮ» Анхело Энрикеса. Последним клубом 29-летнего чилийца был польский «Медзь». Ранее Энрикес также выступал за загребское «Динамо». За «Юнайтед» нападающий не провёл ни одной встречи, но во время аренды в «Уиган» выиграл Кубок Англии – 2013. А со сборной Чили Энрикес побеждал в Кубке Америки – 2015. «Анхело Энрикес — статусный игрок для «Балтики». Это футболист с большим послужным списком: игрок сборной Чили, поиграл в АПЛ. Мы на него очень рассчитываем», – отметил гендиректор калининградцев Кирилл Волженкин.

Далер Кузяев: «Зенит» → «Гавр» (свободный агент)

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Подошла к концу сага с переездом Далера Кузяева в клуб из топ-5 европейских лиг. Россиянин покинул «Зенит» в статусе свободного агента. Представители Кузяева вели переговоры с клубами различных стран: с турецким «Бешикташем», венгерским «Ференцварошем», командами из Саудовской Аравии, Франции и Италии. Но в итоге выбор пал на «Гавр».

По информации Sport24, Далер будет получать € 350 тыс. в год. Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан сроком на два сезона. «Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось», – отметил сам футболист.

Тео Бонгонда: «Кадис» → «Спартак» (€ 7 млн)

Тео Бонгонда Фото: spartak.com

Ещё один крупный трансфер от «Спартака». За € 7 млн красно-белые усилили правый фланг атаки, подписав бельгийского вингера с конголезским паспортом Тео Бонгонда. В покупке лично был заинтересован Абаскаль. Бонгонда выделяется скоростью, техникой, неплохим дальним ударом. Как отметил Гильермо, клуб искал левоногих футболистов, чтобы «Спартак» стал более непредсказуем на поле. Контракт Бонгонда с красно-белыми подписан до лета 2026 года. Как сообщал инсайдер Иван Карпов, зарплата новичка в «Спартаке» составляет € 1,8 млн.

Мохаммад Мохеби: «Санта-Клара» → «Ростов» (€ 600 тыс.)

Мохаммад Мохеби Фото: fc-rostov.ru

«Ростов» подписал контракт с иранским вингером Мохаммадом Мохеби. 24-летний футболист перешёл в команду Валерия Карпина из португальской «Санта-Клары». Сумма трансфера – € 600 тыс., Мохеби заключил трёхлетнее соглашение. Прошедший сезон иранец провёл на родине в аренде в клубе «Эстегляль». На счету Мохеби восемь матчей за сборную Ирана, в которых он забил три гола. Моххамад провёл все 90 минут в товарищеском матче с Россией (1:1), состоявшемся в марте. Говорят, Карпин подметил игрока уже в тот момент. Отметим, что «Ростов» подписал первого иностранца с сезона-2021/2022.

Себастьян Шиманьски: «Динамо» → «Фенербахче» (€ 9,75 млн)

Себастьян Шиманьски Фото: fenerbahce.org

Один из лидеров команды при Сандро Шварце – Себастьян Шиманьски – окончательно попрощался с клубом. Сезон-2022/2023 поляк провёл в аренде в «Фейеноорде». Но голландцы не нашли денег на полноценный трансфер. Подсуетился «Фенербахче», забравший Шиманьского к себе за € 9,75 млн. Себастьян подписал с турецким клубом трёхлетний контракт, зарплата составит € 2,5 млн в год. За три сезона в России футболист провёл за «Динамо» 85 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.

Оливер Абильгор: «Рубин» → «Комо» (свободный агент)

Оливер Абильгор Фото: comofootball.com

Датский полузащитник покинул «Рубин» на правах свободного агента. Абильгор перешёл в клуб в 2020 году из «Ольборга». За «Рубин» 27-летний игрок провёл 62 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. В сентябре 2022 года датчанина арендовал «Селтик», а в январе 2023-го Абильгор на правах аренды перешёл в «Верону».

Теперь полузащитник заключил полноценное соглашение с итальянским «Комо», за который ранее выступал Сеск Фабрегас. «С первого дня почувствовал себя в этом клубе как дома. «Рубин» — важная часть моей жизни. Здесь я вырос и как игрок, и как личность. «Рубин» навсегда останется в моём сердце. Спасибо тренерам, персоналу и болельщикам. Мы — «Рубин», нас не остановить», – сказал Абильгор в прощальном сообщении.

Кристиан Рамирес: «Краснодар» → «Ференцварош» (€ 2 млн)

Кристиан Рамирес Фото: fradi.hu

Эквадорский защитник провёл в России шесть лет. За это время Рамирес стал важнейшим футболистом «Краснодара», а в 2021-м получил российский паспорт. Вместе с клубом Кристиан завоевал медали РПЛ, а также участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Всего за «Краснодар» эквадорский защитник сыграл 187 матчей, забил три мяча и отдал 14 результативных передач. Теперь – новый этап в карьере в «Ференцвароше» (кстати, там эквадорец уже играл). В Венгрии Рамирес будет работать под руководством Станислава Черчесова. Сумма трансфера составила € 2 млн.

Тин Едвай: «Локомотив» → «Панатинаикос» (аренда)

Тин Едвай Фото: pao.gr

Серебряный призёр ЧМ-2018 до сих пор находится на контракте с «Локомотивом». Однако Едвай оказался не нужен Михаилу Галактионову, поэтому ещё зимой 2023-го хорват отправлялся в аренду в «Аль-Айн». Теперь 27-летний защитник уехал в греческий «Панатинаикос». Контракт Едвая с «Локо» действует до лета 2025 года.

Неизвестно, как сложится судьба Едвая. Возможно, игрок покажет себя и заинтересует Галактионова, либо с ним расстанутся уже на полноценной основе. В соглашении «Локо» и «Панатинаикоса» есть пункт, согласно которому греки могут выкупить защитника.

Марио Фернандес: «Интернасьонал» — «Зенит» (€ 365 тыс.)

Марио Фернандес Фото: ФК «Зенит»

Одна из главных саг лета в РПЛ завершилась. Марио Фернандес всё же вернулся в Россию, но не в ЦСКА, которому отдал 10 лет карьеры, а в «Зенит». Армейцы отказались платить «Интернасьоналу», зато сине-бело-голубые спокойно расстались с требуемой суммой и заполучили 32-летнего защитника.

Главные сомнения касаются формы Фернандеса. Он не выходил на поле несколько месяцев, а теперь попал в состав команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Контракт с Марио рассчитан на один год и включает опцию продления ещё на сезон. Бывший защитник сборной России взял шестой номер.

Иву Угочукву: «Урарту» — «Рубин» (€ 600 тыс.)

Иву Угочукву Фото: ФК «Рубин»

Новичок казанского клуба — 23-летний полузащитник, родившийся в Нигерии, но выступающий за сборную Армении. Угочукву подписал с «Рубином» трёхлетний контракт и взял шестой номер. За «Урарту» он играл с 2020 года и с тех пор успел получить армянское гражданство и провести четыре матча за сборную. Основная позиция Иву — опорный полузащитник, но он также способен действовать чуть выше. В прошлом сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал три ассиста.

Илья Вахания: «Зенит» — «Ростов» (бесплатно)

Илья Вахания Фото: ФК «Ростов»

К команде Карпина присоединился не только Мохеби. Теперь за «Ростов» будет также выступать Вахания — воспитанник «Зенита», выступавший за «Зенит-2» и юношескую сборную России. Подробности контракта с 22-летним защитником не разглашаются. Игрок, вероятно, уже успел освоиться в новой команде — большую часть межсезонья Илья провёл на сборах с основой «Ростова».