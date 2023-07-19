10 главных трансферных новостей дня. «Ливерпуль» без капитана, «Сити» — с топ-защитником

«Барса» снова со скандалом забирает нападающего «Атлетико», у «Зенита» сага с Малкомом, а у «Спартака» сорвалась сделка.

Ещё один день лета позади, а это значит, что самое время для подборки последних новостей о футбольных трансферах. Как и всегда, выбрали в дайджест десятку самых интересных.

«Барселона» заменила Бускетса, вернув воспитанника спустя 12 лет

Каталонский клуб объявил о возвращении Ориоля Ромеу. 31-летний опорный полузащитник, видимо, призванный заменить улетевшего в США Серхио Бускетса, подписал трёхлетний контракт. Сумма трансфера из «Жироны» — € 3,4 млн.

Ромеу в «Барсе» не в первый раз. Это воспитанник клубу, покинувший Каталонию в 2011 году. С тех пор Ориоль выжигал центр поля в «Челси», «Саутгемптоне», «Жироне» и других командах.

Ориоль Ромеу Фото: fcbarcelona.com

От Вендела отказались три бразильских клуба

Похоже, возвращение полузащитника «Зенита» на родину откладывается. Экрем Конур утверждает, что «Палмейрас», «Фламенго» и «Коринтианс» отказались от идеи купить Вендела. Известно, что «Палмейрас» просто не потянул запросы «Зенита» и самого футболиста.

Но отъезд Вендела по-прежнему вероятен. Сообщается, что 25-летним футболистом интересуются клубы из Франции, Италии, Англии и Турции. Ваши ставки, где окажется в итоге?

«Зенит» хочет заработать на продаже Малкома более € 50 млн

Ловите инсайды! По нашей информации, в контракте вингера «Зенита» прописаны отступные, превышающие € 50 млн, так что и продавать своего лидера клуб готов в том случае, если покупатель предложит соответствующую сумму.

А покупатель действительно есть. Малком может отправиться в Саудовскую Аравию, где его ждёт «Аль-Хиляль» и контракт на € 18 млн за сезон. «Зенит» уже разрешил 26-летнему футболисту вести переговоры с саудовцами.

«ПСЖ» отпустил молодую звезду в «РБ Лейпциг»

На днях Париж активировал опцию обратного выкупа и вернул Ксави Симонса из ПСВ за € 6 млн. А после этого быстро нашёл для него вариант на новый сезон. Ближайший год 20-летний талантливый полузащитник проведёт в составе «РБ Лейцпиг». А затем вернётся в «ПСЖ», по задумке клуба, более зрелым и готовым к главной команде футболистом.

Ксави Симонс Фото: rbleipzig.com

Рияд Марез уезжает в Саудовскую Аравию

Минус ещё одна звезда! The Athletic пишет, что «Аль-Ахли» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер 32-летнего вингера. Уже завтра, 20 июля, Марез пройдёт медосмотр, после чего подпишет с новым клубом контракт на три года. Сумма сделки составит € 30 млн, а сам футболист, если верить опубликованным ранее новостям, будет зарабатывать € 20 млн за сезон.

«Атлетико» решил отпустить Феликса в «Барселону» после скандального заявления

История развивается стремительно. Вчера Жоау заявил о желании играть за «Барселону», в «Атлетико» взбесились и отказались давать развёрнутые комментарии. А теперь, по информации AS, мадридский клуб решил отпустить 23-летнего нападающего в Каталонию. Стороны близки к соглашению об аренде с опцией выкупа. Сам Феликс с нетерпением ждёт перехода. Чем-то напоминает историю с Антуаном Гризманном, вам не кажется?

«Ливерпуль» теряет капитана. Теперь Хендерсон будет играть у Джеррарда

Да, снова Саудовская Аравия. Джордан Хендерсон рубился за «Ливерпуль» на протяжении 12 лет, с 2015 года был капитаном, а теперь уходит ради огромной зарплаты, которую оценивают в € 700-800 тыс. в неделю. Фабрицио Романо утверждает, что «Аль-Ахли» согласовал с английским клубом условия трансфера. Речь идёт о почти € 14 млн без учёта бонусов. В новой команде 33-летний полузащитник воссоединится с бывшим партнёром — «Аль-Ахли» тренирует Стивен Джеррард.

«Интер» подписал Хуана Куадрадо

Фланговый защитник отдал восемь лет «Ювентусу» и ушёл по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. Кто же мог подумать, что Куадрадо продолжит карьеру в составе принципиального соперника? А теперь думать поздно: 35-летний колумбиец официально в «Интере», где получил контракт на один сезон с зарплатой € 2 млн в год без учёта бонусов.

Хуан Куадрадо Фото: inter.it

У «Спартака» сорвался трансфер защитника из чемпионата Италии

Казалось, что переход Рожерио из «Сассуоло» за € 8 млн неизбежен, но что-то пошло не так. По информации Джанлуки Ди Марцио, сделка сорвалась, поскольку руководство итальянского клуба так и не дало финального одобрения. Видимо, 25-летний бразильский левый защитник остаётся в «Сассуоло». А «Спартаку» теперь придётся срочно искать альтернативу — сезон-то уже начинается!

«Манчестер Сити» покупает Йошко Гвардиола

Гвардиол едет к Гвардиоле! Фабрицио Романо пишет, что в ближайшее время 21-летний хорватский защитник «РБ Лейпциг» станет игроком действующих победителей Лиги чемпионов. Разве есть повод не доверять топ-инсайдеру? Контракт был согласован ещё месяц назад, и Йошко даже успел пройти первую часть медосмотра. Ранее сообщалось, что «Лейпциг» хочет за Гвардиола € 100 млн. Интересно, правда ли «Сити» заплатит такую огромную сумму.