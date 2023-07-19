Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш

Громкую новость во вторник, 18 июля, опубликовал инсайдер Фабрицио Романо. Он сообщил, что «Барселона» заинтересована в переходе форварда Жоау Феликса. Также в соцсетях журналиста появился комментарий португальца: «Я бы хотел играть за «Барселону». Этот клуб всегда был для меня на первом месте, и я хотел бы присоединиться к каталонцам. Быть игроком «Барселоны» — моя детская мечта. Если это произойдёт, то моя мечта станет явью».

Действующий клуб Феликса – «Атлетико» — возмутился заявлением игрока и поведением агента Жорже Мендеша. «Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — приводит слова представителя «Атлетико» Relevo. Почему Феликс решился на публичное заявление о стремлении перейти в другой клуб?

Феликс в «Атлетико» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В 2019 году «Атлетико» купил талантливого португальца за € 127 млн – это четвёртый по стоимости трансфер в истории (после Неймара, Килиана Мбаппе и Филиппе Коутиньо). Но ожидания от перехода Феликса совсем не оправдались. В системе игры Диего Симеоне форвард затух. Жоау часто терялся на поле, не понимал, что от него требует тренер. Феликс – слишком творческий футболист для системного «Атлетико». Единственный креативный игрок, который гармонично смотрелся в клубе за последние годы – Антуан Гризманн. Феликс не смог повторить путь француза, которого, кстати, он и заменил в «Атлетико». В 2019 году Гризманн отправился в «Барселону» (не очень удачно). На Феликса давил и ценник: болельщики и руководство требовали большего от огромной инвестиции. В сезоне-2018/2019 Жоау забил 18 голов за «Бенфику», а за всё время в Мадриде не преодолел отметку в 10 забитых мячей.

Конфликт с Симеоне и аренда в «Челси»

В итоге Феликс с разной степенью успешности провёл в «Атлетико» 3,5 года. Зимой 2023 года он отправился в аренду в «Челси». Повлияли отсутствие стабильного места в основе «Атлетико», конфликт с Диего Симеоне и отсутствие мотивации у игрока. Хотя тренер мадридцев отрицал ссору: «С Феликсом у нас хорошие отношения. Да, есть некоторые противоречия, что бывают между любыми людьми, когда вы можете в чём-то не соглашаться. Но мы должны стремиться делать лучшее для клуба. Для меня важна команда, а Жоау важен для неё. Если он будет играть так же, как на чемпионате мира, то будет важным человеком для нас».

В «Челси» Феликс часто появлялся в основе, но так и не убедил новое руководство в своей необходимости. За 20 матчей он забил всего четыре гола и не отдал ни одной результативной передачи. «Нам сообщили, что Маурисио Почеттино не рассчитывает на Жоау Феликса. Он вернётся сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», — сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо в конце мая.

Симеоне также прокомментировал возвращение Феликса: «Ему придётся вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок «Атлетико». Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию. Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба». В словах Симеоне читается прозрачный намёк, что в португальце он больше не нуждается.

Феликс в «Челси» Фото: Naomi Baker/Getty Images

По итогам полугода порознь с «Атлетико» Феликс не убедил ни свой, ни другой клуб в своей важности. Никто не хочет платить € 100 млн за португальца (именно такую сумму просят мадридцы). А Симеоне за вторую часть сезона-2022/2023 убедился, что Жоау ему не нужен. Первую половину чемпионата «Атлетико» провалил, а во второй набрал ход и финишировал третьим, сражаясь до последнего тура за вторую строчку с «Реалом».

Совпадение или нет, но прогресс случился тогда, когда клуб покинул Феликс. Также Симеоне доказал боссам клуба, осуждавшим его за нерегулярное использование Жоау, что без португальца игра выглядит симпатичнее. Феликс мог рассчитывать на уход Симеоне по окончании сезона: такие разговоры ходили из-за неудовлетворительных результатов осенью 2022 года. Но Диего остаётся, а значит, Феликсу не место в «Атлетико». Это доказала и стартовавшая подготовка к сезону: на тренировках Жоау работает со вторым составом либо вовсе отправляется практиковать удары индивидуально.

Жоау Феликс и Диего Симеоне Фото: David S. Bustamante/Getty Images

У Феликса есть несколько вариантов продолжения карьеры. Один из них — возвращение в родной клуб

Ранее сообщалось об интересе к Феликсу со стороны «ПСЖ» и «Бенфики». Но парижане, как отмечает Football Espana, отказались от идеи подписания португальца. А возвращение Жоау в родную «Бенфику» трудно осуществить из-за стоимости игрока. По оценке Transfermarkt, она составляет € 50 млн. Возможен лишь вариант с арендой Феликса в лиссабонский клуб.

Теперь будущее Жоау связывают с «Барселоной». Как сообщает Фабрицио Романо, будущее португальца решится в ближайшие недели. Феликс выразил желание играть за клуб мечты, но пока что переговоры между клубами не стартовали. Могут появиться и другие варианты, но Жоау хочет только в «Барсу». Хотя для каталонцев осуществление сделки – большая проблема. У клуба нет средств для выкупа Феликса. Поэтому наиболее вероятный вариант – аренда в «Барселону». Relevo сообщает, что «Атлетико» готов к подобному сценарию. Важную роль в сделке играет агент Жорже Мендеш. Он пытается завести в «Барсу» уже третьего игрока в летнее окно: ранее клуб связывали с Жоау Канселу и Бернарду Силвой. Забавный момент: в «Атлетико» настолько не рассчитывают на Феликса, что отдали его седьмой номер Антуану Гризманну. Так что вариант с «Барсой» — самый вероятный для Жоау.

Нужен ли Феликс «Барселоне»?

Другой вопрос – зачем «Барсе» понадобился португалец? Атакующая линия команды укомплектована, в центре без альтернатив играет Роберт Левандовски, на флангах есть Усман Дембеле, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, могут выйти Педри и Гави + молодые дублёры. Даже несмотря на слухи о возможном уходе Фати и Феррана, у «Барсы» есть опции. Тем интереснее посмотреть, что придумал Хави, если переход действительно осуществится. Для Феликса «Барса» станет последним шансом показать себя на самом высоком уровне. Если у португальца не получится в Каталонии, то, вероятно, следующей его остановкой станет клуб рангом ниже.