Большой футбольный день 21 июля: женский чемпионат мира, «Динамо» — «Краснодар», главное дерби Хорватии. Ну и теннис!

8 топ-матчей пятницы: РПЛ начинается, а Кузяев может дебютировать в игре с «ПСЖ»

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⚽️ 5:30: Нигерия — Канада, ЧМ среди женских команд, группа В, 1-й тур

Интрига: забьёт ли капитан сборной Канады на шестом чемпионате мира подряд?

Если 40-летняя футболистка канадской сборной Кристин Синклер сможет отличиться в матче с Нигерией, то установит новый рекорд, – станет первой в мире, кто забил на шести чемпионатах мира подряд. Этот матч, кстати, будет для неё 324-м в футболке сборной. Противостоять Синклер завтра выйдет не менее опытная капитан сборной Нигерии Эби Ономэ, которой также недавно исполнилось 40. А ещё в заявке сборной Нигерии футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега. Чем не причины проснуться в 5:30 утра?

Футболистки сборной Нигерии Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 10:30: Испания — Коста-Рика, ЧМ среди женских команд, группа С, 1-й тур

Интрига: каким будет возвращение легендарной Алексии Путельяс в сборную Испании?

Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс должна была феерить на Евро-2022, но получила травму крестообразной связки за день до старта турнира. Главная звезда сборной восстановилась в концовке этого сезона и получила вызов на чемпионат мира. Испания потеряла трёх ключевых футболисток, которые протестуют против нынешнего главного тренера Хорхе Вильды, но пока уверенно обходится и без них. Первый соперник на групповом этапе – молодая сборная Коста-Рики.

Футболистка сборной Испании в атаке Фото: Fran Santiago/Getty Images

🎾 12:00*: Надия Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6), Будапешт, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: насколько основательно Аванесян освоилась в роли сеяной?

Элина Аванесян с блеском проводит свой первый в карьере турнир WTA, где она выступает в роли сеяной. В первом круге соревнований в Будапеште 20-летняя россиянка одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой, а во втором — разобралась в двух сетах с местной теннисисткой Анной Бондарь, повесив ей в концовке «баранку». Теперь в четвертьфинале Элину ждёт битва с другой сеяной — Надией Подороской. Удастся ли Аванесян пройти дальше по сетке?

Элина Аванесян Фото: Getty Images

🎾 15:00*: Александр Зверев (Германия, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Бостад, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится очередная встреча друзей детства?

Зверев и Рублёв дружат с детства, не раз играли по юниорам (счёт официальных встреч под эгидой ITF — 2-1 в пользу Александра), а также уже в профессиональном туре (счёт официальных матчей — 5-1 тоже в пользу немца). Единственную взрослую победу, учитываемую ATP, Андрей одержал в их последнем матче — в полуфинале Дубая-2023. Чем завершится их очередная встреча?

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

⚽️ 18:00: Россия — ОАЭ, Кубок наций по пляжному футболу, 1-й тур

Интрига: наши чемпионы мира на песке впервые за два года!

Действующие чемпионы мира из России с весны 2022-го были практически выброшены из международного пляжного футбола и довольствовались лишь товарищескими встречами и национальными турнирами. Санкции ФИФА снимать пока не торопится, но наш вес в игре на песке столь велик, что топовые команды сами едут в Россию, чтобы с нами соперничать. В Санкт-Петербурге сообразят на четверых: помимо россиян, на песок выйдут футболисты из Ирана, ОАЭ и Сенегала – сплошь мировая элита и участники грядущего чемпионата мира. Но команда Лихачёва и в такой компании, конечно, будет бороться за первое место. Так что все к экранам!

Сборная России по пляжному футболу Фото: rfs.ru

⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Гавр», товарищеский матч

Интрига: каким будет дебют Далера Кузяева?

Полузащитник сборной России этим летом наконец исполнил мечту и уехал из «Зенита» в европейскую топ-лигу. Путь Далер выбрал непростой: доказывать состоятельность он будет в составе скромного «Гавра», только-только вернувшегося в высший французский дивизион спустя 14 лет. Зато дебют какой! В первом же матче в составе новой команды Кузяев сыграет с чемпионским «ПСЖ». Тренерский штаб на Далера рассчитывает, так что предстоящая игра — отличная возможность посмотреть, в какой роли россиянин будет действовать и как себя проявит против топ-соперника.

Игроки ФК «Гавр» Фото: hac-foot.com

⚽️ 19:00: «Динамо» — «Краснодар», РПЛ, 1-й тур

Интрига: как пройдёт первый матч нового сезона РПЛ?

РПЛ возвращается! Первый матч нового сезона вынесен на пятницу и сразу дарит отличную вывеску. «Динамо» этим летом сменило главного тренера и вместо Славиши Йокановича назначило Марцела Личку, превратившего «Оренбург» в атакующую машину. Соперник — «Краснодар» Владимира Ивича, финалист минувшего розыгрыша Кубка России. Хочется верить, что команды зададут тон зрелищности всему сезону.

«Динамо» — «Краснодар» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Динамо» Загреб — «Хайдук», Первая лига, 1-й тур

Интрига: чем закончится главное дерби Хорватии в матче открытия сезона?

В Хорватии чемпионат стартует синхронно с российским. И тут противостояние даже более принципиальное. В прошлом сезоне «Динамо» взяло золото, обогнав «Хайдук» аж на 10 очков. Болезненный исход для последних, так что есть мощная мотивация начать новый розыгрыш с мести. Правда, играть предстоит в Загребе, так что это ещё и испытание.