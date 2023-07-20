Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Матчи сегодня, расписание спортивных игр 21 июля 2023: live-трансляции, результаты, кто сыграет

8 топ-матчей пятницы: РПЛ начинается, а Кузяев может дебютировать в игре с «ПСЖ»
Михаил Георгиев
8 топ-матчей 21 июля
Аудио-версия:
Комментарии
Большой футбольный день 21 июля: женский чемпионат мира, «Динамо» — «Краснодар», главное дерби Хорватии. Ну и теннис!

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 июля в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 5:30: Нигерия — Канада, ЧМ среди женских команд, группа В, 1-й тур

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 05:30 МСК
Нигерия (ж)
Не начался
Канада (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли капитан сборной Канады на шестом чемпионате мира подряд?

Если 40-летняя футболистка канадской сборной Кристин Синклер сможет отличиться в матче с Нигерией, то установит новый рекорд, – станет первой в мире, кто забил на шести чемпионатах мира подряд. Этот матч, кстати, будет для неё 324-м в футболке сборной. Противостоять Синклер завтра выйдет не менее опытная капитан сборной Нигерии Эби Ономэ, которой также недавно исполнилось 40. А ещё в заявке сборной Нигерии футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега. Чем не причины проснуться в 5:30 утра?

Футболистки сборной Нигерии

Футболистки сборной Нигерии

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 10:30: Испания — Коста-Рика, ЧМ среди женских команд, группа С, 1-й тур

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 10:30 МСК
Испания (ж)
Не начался
Коста-Рика (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет возвращение легендарной Алексии Путельяс в сборную Испании?

Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс должна была феерить на Евро-2022, но получила травму крестообразной связки за день до старта турнира. Главная звезда сборной восстановилась в концовке этого сезона и получила вызов на чемпионат мира. Испания потеряла трёх ключевых футболисток, которые протестуют против нынешнего главного тренера Хорхе Вильды, но пока уверенно обходится и без них. Первый соперник на групповом этапе – молодая сборная Коста-Рики.

Футболистка сборной Испании в атаке

Футболистка сборной Испании в атаке

Фото: Fran Santiago/Getty Images

🎾 12:00*: Надия Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6), Будапешт, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Будапешт. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 12:00 МСК
Надия Подороска
80
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Аванесян
69
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: насколько основательно Аванесян освоилась в роли сеяной?

Элина Аванесян с блеском проводит свой первый в карьере турнир WTA, где она выступает в роли сеяной. В первом круге соревнований в Будапеште 20-летняя россиянка одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой, а во втором — разобралась в двух сетах с местной теннисисткой Анной Бондарь, повесив ей в концовке «баранку». Теперь в четвертьфинале Элину ждёт битва с другой сеяной — Надией Подороской. Удастся ли Аванесян пройти дальше по сетке?

Элина Аванесян

Элина Аванесян

Фото: Getty Images

🎾 15:00*: Александр Зверев (Германия, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Бостад, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бостад. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 15:00 МСК
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: чем завершится очередная встреча друзей детства?

Зверев и Рублёв дружат с детства, не раз играли по юниорам (счёт официальных встреч под эгидой ITF — 2-1 в пользу Александра), а также уже в профессиональном туре (счёт официальных матчей — 5-1 тоже в пользу немца). Единственную взрослую победу, учитываемую ATP, Андрей одержал в их последнем матче — в полуфинале Дубая-2023. Чем завершится их очередная встреча?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Getty Images

⚽️ 18:00: Россия — ОАЭ, Кубок наций по пляжному футболу, 1-й тур

Бетсити Кубок наций. Кубок наций. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 18:00 МСК
Россия
Не начался
ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наши чемпионы мира на песке впервые за два года!

Действующие чемпионы мира из России с весны 2022-го были практически выброшены из международного пляжного футбола и довольствовались лишь товарищескими встречами и национальными турнирами. Санкции ФИФА снимать пока не торопится, но наш вес в игре на песке столь велик, что топовые команды сами едут в Россию, чтобы с нами соперничать. В Санкт-Петербурге сообразят на четверых: помимо россиян, на песок выйдут футболисты из Ирана, ОАЭ и Сенегала – сплошь мировая элита и участники грядущего чемпионата мира. Но команда Лихачёва и в такой компании, конечно, будет бороться за первое место. Так что все к экранам!

Сборная России по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу

Фото: rfs.ru

⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Гавр», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
21 июля 2023, пятница. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Гавр
Гавр, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет дебют Далера Кузяева?

Полузащитник сборной России этим летом наконец исполнил мечту и уехал из «Зенита» в европейскую топ-лигу. Путь Далер выбрал непростой: доказывать состоятельность он будет в составе скромного «Гавра», только-только вернувшегося в высший французский дивизион спустя 14 лет. Зато дебют какой! В первом же матче в составе новой команды Кузяев сыграет с чемпионским «ПСЖ». Тренерский штаб на Далера рассчитывает, так что предстоящая игра — отличная возможность посмотреть, в какой роли россиянин будет действовать и как себя проявит против топ-соперника.

Игроки ФК «Гавр»

Игроки ФК «Гавр»

Фото: hac-foot.com

⚽️ 19:00: «Динамо» — «Краснодар», РПЛ, 1-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый матч нового сезона РПЛ?

РПЛ возвращается! Первый матч нового сезона вынесен на пятницу и сразу дарит отличную вывеску. «Динамо» этим летом сменило главного тренера и вместо Славиши Йокановича назначило Марцела Личку, превратившего «Оренбург» в атакующую машину. Соперник — «Краснодар» Владимира Ивича, финалист минувшего розыгрыша Кубка России. Хочется верить, что команды зададут тон зрелищности всему сезону.

«Динамо» — «Краснодар»

«Динамо» — «Краснодар»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Динамо» Загреб — «Хайдук», Первая лига, 1-й тур

Хорватия - Первая лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб
Не начался
Хайдук
Сплит
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится главное дерби Хорватии в матче открытия сезона?

В Хорватии чемпионат стартует синхронно с российским. И тут противостояние даже более принципиальное. В прошлом сезоне «Динамо» взяло золото, обогнав «Хайдук» аж на 10 очков. Болезненный исход для последних, так что есть мощная мотивация начать новый розыгрыш с мести. Правда, играть предстоит в Загребе, так что это ещё и испытание.

Игроки «Динамо» (Загреб)

Игроки «Динамо» (Загреб)

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023