11 версий итогов нового сезона РПЛ от «Чемпионата». Есть четыре разных чемпиона

Кто возьмёт титул, кто вылетит, какой футболист станет лучшим — мнение наших авторов. В «Спартак» верят больше, чем в ЦСКА.

Чемпионат России сезона-2023/2024 стартует уже сегодня, 21 июля! А каким он будет? Мы, авторы «Чемпионата», попробовали спрогнозировать исход сезона, составив свои итоговые таблицы и списки лучших футболистов. С кем согласны и что думаете сами? Делитесь в комментариях!

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол»

«Зенит» снова станет чемпионом. В этот раз — не сильно заранее, возможно, вообще в последнем туре. Но станет. Класс, опыт, вес, если хотите, всё равно сыграют решающую роль на дистанции, пусть даже Вендела и Малкома не будет.

«Спартак» сделает шаг вперёд, по составу это реально вторая команда лиги. Тем более сейчас, когда под Абаскаля конкретно закупаются. «Локо» — пока третий, но тут возможны варианты и с серебром: это вообще самая интересная команда в новом сезоне. А в ЦСКА не верю — с такой скамейкой команда просто выдохнется.

Гораздо интереснее будет борьба за выживание. Пока слепо верю, что «Рубин» и «Балтика» не вылетят, но здесь борьба реально будет до последних секунд — наконец-то у нас нет явного аутсайдера.

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. «Спартак»

3. «Локомотив»

4. ЦСКА

5. «Краснодар»

6. «Динамо»

7. «Ростов»

8. «Рубин»

9. «Ахмат»

10. «Урал»

11. «Крылья Советов»

12. «Сочи»

13. «Оренбург»

14. «Балтика»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Александр Соболев («Спартак»).

Александр Соболев («Спартак»). Лучший игрок: Вильмар Барриос («Зенит»).

Вильмар Барриос («Зенит»). Лучший новичок: Тео Бонгонда («Спартак»).

Тео Бонгонда («Спартак»). Лучший молодой игрок: Руслан Литвинов («Спартак»).

Олег Лысенко, заместитель редактора отдела «Футбол»

Предвижу в этом месте саркастические ухмылки: совсем, мол, поплыл Лысенко. Да и плевать. Надоела уже эта несменяемость чемпиона в России. Ну сколько можно: «Зенит» да «Зенит»? Хочется новых героев и свежих эмоций.

Почему «Спартак»? А почему нет? Кто, если не он! Более популярных команд в стране просто нет. Ему и ломать гегемонию футбольного Петербурга и возвращать трофей в столицу.

Золото красно-белых в 2017-м ведь тоже было в значительной степени иррациональным, добытым во многом не благодаря, а вопреки. Больше на эмоциях, чем на трезвом расчёте. Уж что-что, а зарядить команду импульсивный Абаскаль умеет. Так что не вижу в таком сюжете ничего фантастического. А если ещё и основные бразильцы Семака разъедутся, не удивлюсь даже третьему месту «Зенита». Первый же официальный матч сезона, за Суперкубок, только убедил меня во мнении: у сине-бело-голубых будут в этом чемпионате проблемы, и, может быть, даже большие.

Ожидаемая таблица:

1. «Спартак»

2. «Зенит»

3. «Краснодар»

4. ЦСКА

5. «Локомотив»

6. «Динамо»

7. «Ростов»

8. «Сочи»

9. «Ахмат»

10. «Урал»

11. «Оренбург»

12. «Крылья Советов»

13. «Рубин»

14. «Факел»

15. «Балтика»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший игрок: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший новичок: Угочукву Иву («Рубин»).

Угочукву Иву («Рубин»). Лучший молодой игрок: Артём Карпукас («Локомотив»).

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Не верю, что на протяжении сезона кто-то всерьёз поборется с «Зенитом» за титул. В начале — да, когда отрыв команда Семака ещё не обеспечит. Максимум — до перерыва. Сине-бело-голубые не только лучшие по набору игроков: у них ещё и мощные возможности по перекупу лучших футболистов у конкурентов.

Почему-то хочется, чтобы у Михаила Галактионова и Марцела Лички получилось. А в «Спартак» и тройку как-то не верится: обычно масштабные закупки в этом клубе себя не оправдывают. Красно-белые удивляют не благодаря, а вопреки. Но буду рад ошибиться!

Мечтаю, чтобы «Балтика» сохранилась в РПЛ — ради турнирной географии и классного стадиона.

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. «Динамо»

3. «Локомотив»

4. ЦСКА

5. «Спартак»

6. «Краснодар»

7. «Ростов»

8. «Рубин»

9. «Ахмат»

10. «Урал»

11. «Сочи»

12. «Крылья Советов»

13. «Оренбург»

14. «Балтика»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший игрок: Малком («Зенит»).

Малком («Зенит»). Лучший новичок: Тео Бонгонда («Спартак»).

Тео Бонгонда («Спартак»). Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»

По «Зениту» вопрос только в том, в каком туре станут чемпионами. А они станут, даже если уйдут Малком, Вендел и Клаудиньо. Бразильцев там на годы вперёд хватит. ЦСКА поставил на второе место под впечатлением от Суперкубка. Очень верю, что Захарян вернётся на свой уровень, и Личка видится подходящим для этого тренером. Главное, чтобы чеха не уволили раньше времени.

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. ЦСКА

3. «Спартак»

4. «Локомотив»

5. «Динамо»

6. «Краснодар»

7. «Ростов»

8. «Урал»

9. «Крылья Советов»

10. «Ахмат»

11. «Сочи»

12. «Рубин»

13. «Факел»

14. «Оренбург»

15. «Балтика»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Малком («Зенит»).

Малком («Зенит»). Лучший игрок: Арсен Захарян («Динамо»).

Арсен Захарян («Динамо»). Лучший новичок: Ду Кейрос («Зенит»).

Ду Кейрос («Зенит»). Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Дмитрий Зимин, обозреватель «Чемпионата»

Слишком уж очевидным было поставить на первое место Питер. Да, у «Зенита» всё ещё сильнейший состав (даже если уйдёт Малком), но давайте зафиксируем две важные мысли: любая гегемония заканчивается, и не всегда команда с лучшими игрокам выигрывает чемпионат.

Почему-то стойкое ощущение, что в этот раз так и случится. Мы впервые видим сезон, где ни у одного московского топа нет явных проблем. Так и почему бы молодой банде Галактионова не взять титул? Вы же точно помните их во второй части прошлого сезона: по набранным очкам они оказались в лидерах. А стиль реально удивлял — даже с тяжеловесным Дзюбой они были резкими, быстрыми, а главное — эффективными в атаке. Да и с победным менталитетом всё в норме — Артём точно с ним знаком.

Верю, что «Спартак» станет вторым — уж слишком усиливают команду Абаскаля. А «Зенит» отправим на своеобразную перезагрузку — на третье место.

Ожидаемая таблица:

1. «Локомотив»

2. «Спартак»

3. «Зенит»

4. ЦСКА

5. «Краснодар»

6. «Динамо»

7. «Ростов»

8. «Ахмат»

9. «Рубин»

10. «Урал»

11. «Крылья Советов»

12. «Сочи»

13. «Балтика»

14. «Оренбург»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Артём Дзюба («Локомотив»).

Артём Дзюба («Локомотив»). Лучший игрок: Ду Кейрос («Зенит»).

Ду Кейрос («Зенит»). Лучший новичок: Тео Бонгонда («Спартак»).

Тео Бонгонда («Спартак»). Лучший молодой игрок: Роберт Ренан («Зенит»).

Михаил Рождественский, обозреватель «Чемпионата»

Извините за цинизм, но «Зенит» снова станет чемпионом. Хотя вполне вероятно, что уже не так легко, как обычно, но это только в том случае, если уедут бразильцы. РПЛ необходима смена чемпиона, и я буду рад ошибиться со своим прогнозом. Но пока он такой.

На втором месте вижу «Спартак». У команды Гильермо Абаскаля примерно тот же уровень, что и у ЦСКА, но состав и возможности в целом глубже. В этом плане трансфер Хесуса Медины особенно символичен.

ЦСКА в случае нескольких трансферов заскочит в тройку, а «Ростов» скатится ниже по сравнению с прошлым сезоном. Смена тренера произойдёт как минимум в «Сочи» и «Пари НН»: первые откажутся от Дмитрия Хохлова и окажутся в стыках, вторые уволят Сергея Юрана и вылетят. Нервная концовка сезона будет у «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. «Спартак»

3. ЦСКА

4. «Локомотив»

5. «Краснодар»

6. «Динамо»

7. «Ростов»

8. «Ахмат»

9. «Рубин»

10. «Урал»

11. «Крылья Советов»

12. «Оренбург»

13. «Балтика»

14. «Сочи»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший игрок: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший новичок: Хесус Медина («Спартак»).

Хесус Медина («Спартак»). Лучший молодой игрок: Руслан Литвинов («Спартак»).

Андрей Панков, обозреватель «Чемпионата»

Уж очень не хочется, чтобы снова «Зенит» стал чемпионом. Если Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию на огромные деньги, то «Зенит» точно станет слабее. Да и по Суперкубку сложилось впечатление, что в команде начинают постепенно уставать друг от друга. Уж слишком долго команда выдавала максимум. Любая серия имеет свойство заканчиваться. Пусть у «Зенита» и по-прежнему лучший состав в лиге.

Очень хотелось поставить на первое место ЦСКА, но пока что у клуба полное отсутствие трансферов, которые Федотову необходимы. Это, с учётом тяжёлой травмы Дивеева, просто не позволит команде бороться за первое место, как бы крут ни был Федотов и основные игроки ЦСКА.

В сложившейся ситуации «Спартак» видится той командой, которая способна взять золото. У клуба глубокий состав, отличный выбор в атаке, хорошие трансферы. Единственная проблема — защита, но туда «Спартак» пытается привезти игроков. В общем, у Абаскаля есть всё, чтобы бороться за титул. Только если он сам не запутается в том количестве игроков, которые у него есть.

Ожидаемая таблица:

1. «Спартак»

2. «Зенит»

3. ЦСКА

4. «Локомотив»

5. «Динамо»

6. «Краснодар»

7. «Ростов»

8. «Урал»

9. «Ахмат»

10. «Рубин»

11. «Крылья Советов»

12. «Оренбург»

13. «Балтика»

14. «Сочи»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший игрок: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Игорь Акинфеев (ЦСКА). Лучший новичок: Тео Бонгонда («Спартак»).

Тео Бонгонда («Спартак»). Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Полина Куимова, обозреватель «Чемпионата»

Как бы мне ни хотелось, чтобы в этом сезоне был другой чемпион (ничего личного к «Зениту», просто гегемония утомляет своей предсказуемостью), но я не верю, что мощь петербуржского клуба настолько ослабнет, что первое место достанется кому-то другому. По крайней мере в этот раз.

При этом мне кажется, что «Спартак» и ЦСКА будут способны побороться с «Зенитом», потому что у команд нет особых к этому препятствий. Да, у ЦСКА пока выдаётся спорная трансферная кампания, но впереди ещё есть время усилиться. «Спартак» мощно усиливается, у Абаскаля классный контакт с командой – может вывести её на новый уровень.

Интересно будет понаблюдать за «Динамо» под руководством Марцела Лички — он построил классную команду в Оренбурге, а с большими мощностями в Москве у него может получиться ещё круче. Есть ещё «Локомотив», который классно перезагружается с Галактионовым, но пока с трудом верится, что после такого провального сезона даже с новыми идеями и мыслями они смогут запрыгнуть в тройку.

По командам на вылет оказалось определиться даже сложнее, чем с тройкой. Но почему-то кажется, что новички РПЛ всё же зацепятся за место в элите — особенно хочется верить в силу Сергея Игнашевича, который построил крепкую команду в Калининграде.

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. «Спартак»

3. ЦСКА

4. «Динамо»

5. «Локомотив»

6. «Ростов»

7. «Краснодар»

8. «Ахмат»

9. «Рубин»

10. «Урал»

11. «Сочи»

12. «Крылья Советов»

13. «Оренбург»

14. «Балтика»

15. «Факел»

16. «Пари НН»

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший игрок: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший новичок: Ду Кейрос («Зенит»).

Ду Кейрос («Зенит»). Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Анатолий Романов, обозреватель «Чемпионата»

Если «Зенит» сделает шаг назад из-за потери своих бразильских лидеров, то главным претендентом на чемпионский титул мне видится ЦСКА. На второй год под руководством Владимира Федотова армейцы станут сильнее, так как тренер уже лучше знает команду, а команда – его. Весной 2023-го ЦСКА набрал больше очков, чем «Зенит», за 13 туров второй части сезона РПЛ, а в матче за Суперкубок красно-синие превзошли по голевым моментам сине-бело-голубых. Все это неслучайно. Убеждён, армейцы будут брать трофеи с Федотовым – и Кубок России только первый из них.

ЦСКА выглядит по игре наиболее сбалансированной командой из всех конкурентов «Зенита». Полагаю, «Спартаку» и «Локомотиву» не хватит надёжности в обороне, чтобы пройти ровно целый сезон. Если армейцы весной 2023-го пропустили меньше всех в РПЛ – всего девять мячей, то, например, «Спартак» – 20. Более того, красно-белые по количеству очков во второй части сезона заняли лишь восьмое место. Активность «Спартака» в летнее трансферное окно впечатляет, однако новички пока не для борьбы за золотые медали. Остальным же командам просто рано замахиваться на чемпионство.

Ожидаемая таблица:

1. ЦСКА

2. «Зенит»

3. «Спартак»

4. «Краснодар»

5. «Локомотив»

6. «Динамо»

7. «Ростов»

8. «Ахмат»

9. «Сочи»

10. «Урал»

11. «Пари НН»

12. «Балтика»

13. «Рубин»

14. «Оренбург»

15. «Крылья Советов»

16. «Факел»

Лучший бомбардир: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший игрок: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Игорь Акинфеев (ЦСКА). Лучший новичок: будущий новичок ЦСКА.

будущий новичок ЦСКА. Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Никита Паглазов, обозреватель «Чемпионата»

Суперкубок России показал, что у «Зенита» есть игровые проблемы. Если команда Сергея Семака потеряет Вендела и Малкома, то это станет катастрофой. Найти равноценные замены — почти нереальная задача. А именно эти два игрока определяют многое в игре «Зенита». «Спартак» неплохо усиливается летом, Гильермо Абаскаль начинает второй сезон в клубе. Теперь от тренера руководство требует максимального результата. Болельщики красно-белых мечтают прервать гегемонию «Зенита» и вернуть титул РПЛ себе спустя семь лет. Предстоящий сезон — отличный шанс, чтобы сделать это.

Обязательно качественный рывок совершит «Локо», весной 2023-го показавший, что способен на многое. ЦСКА обязан бороться за высокие места, но, боюсь, команде в итоге просто количественно не хватит футболистов. «Динамо» и «Краснодар» также постараются навязать борьбу, но остановятся на борьбе за топ-5. «Ростов» не потерял большую группу игроков, однако слабо верится, что команда снова окажется около топ-3.

Ожидаемая таблица:

1. «Спартак»

2. «Зенит»

3. «Локомотив»

4. ЦСКА

5. «Динамо»

6. «Краснодар»

7. «Ахмат»

8. «Ростов»

9. «Крылья Советов»

10. «Рубин»

11. «Урал»

12. «Сочи»

13. «Факел»

14. «Оренбург»

15. «Пари НН»

16. «Балтика»

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (ЦСКА).

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший игрок: Квинси Промес («Спартак»).

Квинси Промес («Спартак»). Лучший новичок: Тео Бонгонда («Спартак»).

Тео Бонгонда («Спартак»). Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев («Локомотив»).

Евгений Ломоносов, тактический автор «Чемпионата»

В призовой тройке вижу «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

Если команда Сергея Семака потеряет не только Вендела, но и Малкома, то чемпион может и смениться, но при этом тренер точно не даст команде выпасть из топ-3. Умение добиваться максимально возможного результата Семак показывал ещё в «Уфе».

За «Локомотив» — большой выбор атакующих игроков и умение Михаила Галактионова ставить игру в атаке, давая возможность всем исполнителям себя проявить. Несмотря на ротацию, тренер ещё и умеет создавать хорошую атмосферу в коллективе!

За ЦСКА Владимира Федотова — игровая организация. Примечательно, что все команды Владимира Валентиновича в РПЛ славились надёжной обороной, а у игроков атаки было большое количество моментов непосредственно в штрафной площади. Интересно, что в «Сочи» у Федотова прилично забивал Заболотный, а в «Оренбурге» — Деспотович. На их фоне нет ничего удивительного, что в прошлом сезоне за ЦСКА раззабивался Чалов.

Главными соперниками пришедших в лигу «Рубина» и «Балтики» в борьбе за выживание, скорее всего, станут «Факел» и «Пари НН» — у команд одни из самых скромных финансовых возможностей в лиге. Любопытно, что ещё весной все играли в три центральных защитника и пять в общей сложности. Тренеры понимают, что залог успеха при скромных возможностях — в организации игры.

Ожидаемая таблица:

1. «Зенит»

2. «Локомотив»

3. ЦСКА

4. «Спартак»

5. «Динамо»

6. «Краснодар»

7. «Ростов»

8. «Ахмат»

9. «Урал»

10. «Сочи»

11. «Оренбург»

12. «Крылья Советов»

13. «Балтика»

14. «Пари НН»

15. «Рубин»

16. «Факел»

Лучший бомбардир: Джон Кордоба («Краснодар»).

Джон Кордоба («Краснодар»). Лучший игрок: Артём Дзюба («Локомотив»).

Артём Дзюба («Локомотив»). Лучший новичок: Хесус Медина («Спартак»).

Хесус Медина («Спартак»). Лучший молодой игрок: Ярослав Гладышев («Динамо»).

Итог

Большинство – шесть человек – верят в чемпионство «Зенита», трое уверены в титуле «Спартака», по одному проголосовали за золото «Локомотива» и ЦСКА. Главные аутсайдеры по мнению редакции – «Пари НН» и «Факел», где-то рядом «Балтика» и «Оренбург».

Прорыв Тео Бонгонды, по версии «Чемпионата», реальнее всего, но также хорошие шансы у Хесуса Медины и Ду Кейроса. Пять журналистов ставят на бомбардирский успех Фёдора Чалова, двое – на Квинси Промеса, по одному – на Малкома, Джона Кордобу, Александра Соболева и Артёма Дзюбу.

Вы же можете оставить свои прогнозы в комментариях!