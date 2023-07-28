«Он просто одержим». Бизнес-империи легендарного Сильвы позавидуют многие звёзды

Весной Давид Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад». Да-да, даже в 37 лет экс-звезда «Ман Сити» и сборной Испании был в норме. Последние три сезона он провёл в Ла Лиге и не собирался заканчивать. Играл в основе бóльшую часть матчей и провоцировал на овации болельщиков. Казалось, в новом сезоне история продолжится. И ещё минимум год его магия будет актуальна.

Но всё это не сбудется. Портал Cadena Ser сообщил, что испанец получил тяжёлую травму на тренировке – разрыв передней крестообразной связки. После посыпалась куча инсайдов, что Давид на этом решил закончить с футболом. Так и произошло, чемпион мира вчера объявил, что «пришло время прощаться».

Но в Испании тут же вспомнили, что Сильве точно не будет скучно без футбола. Ведь за годы карьеры футболист создал целую бизнес-империю. И теперь наверняка будет заниматься ею.

Любимый проект Сильвы – виноделие. Около четырёх лет назад футболист купил поместье на острове Гран-Канария, где восемь гектаров было отведено под виноградники. Задумка была понятной – испанец хотел создать вино собственного производства с акцентом на высокое качество. Для этого он привлёк известного винодела Джонатана Гарсию, и совместно они запустили процесс.

Сейчас там выращивается шесть сортов белого вина, жемчужинами которого являются Vijariego Negro и Baboso. Бутылка может стоить до € 170 в ресторанах, отмеченных звездой Мишлен. И главное – об этом вине сверхпозитивные отзывы от экспертов. Вулканический рельеф местности помогает улучшить качество винограда. Из первых двух урожаев создали 100 000 бутылок, и в этом году ожидается увеличение этой цифры. Вино экспортируется в США, Германию, Англию.

Сам Гарсия так комментировал работу с Сильвой: «Он сумасшедший. Просто одержим. Когда он что-то делает, он хочет быть лучшим. Так и с вином, и с футболом».

Сам Давид тоже высказывался о бизнесе: «Прежде всего это вина, которые скажут вам, откуда они, и вы узнаете, что такое Канарские острова. Я открыл для себя этот мир несколько лет назад привычным способом: начинаешь ходить с коллегами чуть постарше, пробуешь разное вино, тебе нравится, ты влюбляешься, знакомишься и загораешься идеей создавать своё».

Давид Сильва Фото: из личного архива Давида Сильвы

Интересы Сильвы не заканчиваются виноделием. Пусть и сейчас это точно его любимый бизнес. В последние годы появлялась информация, что Давид инвестирует в разные проекты. Например, у него есть пляжный клуб на юге острова Гран-Канария. С роскошной зоной отдыха. Плюс недалеко он построил курорт на 88 домов отдыха. Самый дорогой из них оценён в € 1 млн. В небольшом городке Маспаломас он приобрел жилой комплекс из 125 квартир. Рядом с полем для гольфа. Так что месторасположение идеально. Есть и ещё несколько небольших проектов, связанных с недвижимостью.

Выбор Канарских островов тоже вполне понятен – Сильва родом оттуда. И считает важным вкладываться в места, которые дали ему дорогу в жизнь. Так что теперь даже без футбола Давид точно не заскучает. Понятно, что до славы Фламини ему ещё далеко, но с грамотным развитием вполне можно приблизиться к этому.