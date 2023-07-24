Талалаев провалил старт сезона. Футболист «Торпедо» поскользнулся, но забил с рикошетом

Автозаводцы одержали вторую победу подряд, а «Химки» до сих пор не набрали ни одного очка.

В центральном матче 2-го тура Мелбет Первой лиги сошлись два неудачника прошлого сезона РПЛ — «Химки» принимали «Торпедо». И встреча порадовала драматичной развязкой.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заметно перекроил состав по сравнению с первым матчем сезона. Подмосковная команда уступила на выезде «Тюмени» (1:3) и спустя неделю предстала в совершенном ином виде. Места в основе сохранили лишь три футболиста: вратарь Антон Митрюшкин, защитник Лео Андраде и нападающий Аршак Корян. Дело в том, что перед первой игрой «Химкам» запретили регистрировать новичков. Причина — долги перед некоторыми легионерами за сезон-2021/2022. Проблему оперативно решили, запрет сняли, так что «Химки» вышли на поле в совсем другом составе.

«Торпедо», в отличие от соперника, стартовало в новом сезоне с победы. Автозаводцы отгрузили «двушку» махачкалинскому «Динамо», один из голов оформил 40-летний Игорь Лебеденко. Впрочем, не обошлось без везения. Первый гол «Торпедо» стал следствием нескольких рикошетов, а соперник загубил три-четыре стопроцентных момента. Тем не менее автозаводцы сохранили приятные 2:0 вплоть до финального свистка.

Как и неделю назад, «Химки» снова пропустили быстрый гол. Тогда на 12-й минуте с пенальти, теперь — на шестой с игры. Нехитрая комбинация «Торпедо» завершилась тем, что Йорди Рейна оказался абсолютно один перед воротами Антона Митрюшкина. Промахнуться из такой позиции было просто нереально. К слову, перуанец оформил первый гол в составе «Торпедо» под руководством Клотета. В прошлом сезоне Рейна отличился в матче РПЛ с «Пари НН». Тогда команды поделили очки (1:1), но позднее нижегородцам влепили «технарь» за нарушение регламента.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва счёт не изменился, хотя у «Химок» была парочка интересных моментов. В первом случае Корян пробил в лицо вратарю «Торпедо», а потом Артём Кулишев из классной позиции запустил мяч над перекладиной. В целом хозяева владели инициативой, но интересных эпизодов было не так много. В перерыве тренерский штаб «Химок» выпустил на поле Илью Берковского, и этот шаг себя оправдал.

Сначала бывший футболист «Торпедо» Равиль Нетфуллин зарядил с дальней дистанции, и вратарь гостей Егор Бабурин с большим трудом справился с коварным выстрелом. Но через несколько минут голкипера всё-таки застали врасплох. Бабурин открыл правый от себя угол, поскольку ждал подачи со стандарта. А хитрющий Берковский нанёс идеальный по точности удар — автозаводцам не помог даже отчаянный прыжок вратаря. Пожалуй, этот мяч на совести Бабурина.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «Химки» чаще владели мячом и заслуженно восстановили равенство в счёте. Впрочем, один эпизод у ворот Митрюшкина мог всё перевернуть. Ветеран Лебеденко вырезал классную передачу на Романа Юзепчука, но именинник (белорусу исполнилось 26 лет) не переиграл голкипера из убойной позиции.

Когда казалось, что матч завершится вничью, на помощь «Торпедо» пришёл стандарт. Уже в добавленное время вышедший на замену Владимир Москвичёв оказался первым на подборе и вогнал мяч в ближний угол. Любопытно, что прямо перед ударом полузащитник со звучной фамилией поскользнулся, а мяч влетел в сетку после рикошета от соперника.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Этот мяч оказался победным, и «Торпедо» по итогам двух туров вошло в число лидеров Первой лиги. Максимальное количество очков пока также только у «Акрона» и хабаровского СКА. А «Химки» после двух матчей находятся в нижней части таблицы.