Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Химки» — «Торпедо» — 1:2, обзор матча Первой лиги, видео, голы Рейны, Берковского и Москвичёва, 24 июля 2023 года

Талалаев провалил старт сезона. Футболист «Торпедо» поскользнулся, но забил с рикошетом
Кирилл Закатченко
«Химки» — «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии
Автозаводцы одержали вторую победу подряд, а «Химки» до сих пор не набрали ни одного очка.

В центральном матче 2-го тура Мелбет Первой лиги сошлись два неудачника прошлого сезона РПЛ — «Химки» принимали «Торпедо». И встреча порадовала драматичной развязкой.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
24 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Рейна – 6'   1:1 Берковский – 63'   1:2 Москвичёв – 90+3'

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заметно перекроил состав по сравнению с первым матчем сезона. Подмосковная команда уступила на выезде «Тюмени» (1:3) и спустя неделю предстала в совершенном ином виде. Места в основе сохранили лишь три футболиста: вратарь Антон Митрюшкин, защитник Лео Андраде и нападающий Аршак Корян. Дело в том, что перед первой игрой «Химкам» запретили регистрировать новичков. Причина — долги перед некоторыми легионерами за сезон-2021/2022. Проблему оперативно решили, запрет сняли, так что «Химки» вышли на поле в совсем другом составе.

«Торпедо», в отличие от соперника, стартовало в новом сезоне с победы. Автозаводцы отгрузили «двушку» махачкалинскому «Динамо», один из голов оформил 40-летний Игорь Лебеденко. Впрочем, не обошлось без везения. Первый гол «Торпедо» стал следствием нескольких рикошетов, а соперник загубил три-четыре стопроцентных момента. Тем не менее автозаводцы сохранили приятные 2:0 вплоть до финального свистка.

«Торпедо» неплохо провело матч 1-го тура. Забил даже 40-летний Лебеденко:
Бердыева «прибили» рикошетами и изящным ударом Лебеденко. Царский старт Первой лиги!
Видео
Бердыева «прибили» рикошетами и изящным ударом Лебеденко. Царский старт Первой лиги!

Как и неделю назад, «Химки» снова пропустили быстрый гол. Тогда на 12-й минуте с пенальти, теперь — на шестой с игры. Нехитрая комбинация «Торпедо» завершилась тем, что Йорди Рейна оказался абсолютно один перед воротами Антона Митрюшкина. Промахнуться из такой позиции было просто нереально. К слову, перуанец оформил первый гол в составе «Торпедо» под руководством Клотета. В прошлом сезоне Рейна отличился в матче РПЛ с «Пари НН». Тогда команды поделили очки (1:1), но позднее нижегородцам влепили «технарь» за нарушение регламента.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва счёт не изменился, хотя у «Химок» была парочка интересных моментов. В первом случае Корян пробил в лицо вратарю «Торпедо», а потом Артём Кулишев из классной позиции запустил мяч над перекладиной. В целом хозяева владели инициативой, но интересных эпизодов было не так много. В перерыве тренерский штаб «Химок» выпустил на поле Илью Берковского, и этот шаг себя оправдал.

Сначала бывший футболист «Торпедо» Равиль Нетфуллин зарядил с дальней дистанции, и вратарь гостей Егор Бабурин с большим трудом справился с коварным выстрелом. Но через несколько минут голкипера всё-таки застали врасплох. Бабурин открыл правый от себя угол, поскольку ждал подачи со стандарта. А хитрющий Берковский нанёс идеальный по точности удар — автозаводцам не помог даже отчаянный прыжок вратаря. Пожалуй, этот мяч на совести Бабурина.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «Химки» чаще владели мячом и заслуженно восстановили равенство в счёте. Впрочем, один эпизод у ворот Митрюшкина мог всё перевернуть. Ветеран Лебеденко вырезал классную передачу на Романа Юзепчука, но именинник (белорусу исполнилось 26 лет) не переиграл голкипера из убойной позиции.

Как сыграли клубы Первой лиги в воскресенье:
Важные события футбола России в воскресенье. Камбэк «Спартака» и мощь новичков Первой лиги
Важные события футбола России в воскресенье. Камбэк «Спартака» и мощь новичков Первой лиги

Когда казалось, что матч завершится вничью, на помощь «Торпедо» пришёл стандарт. Уже в добавленное время вышедший на замену Владимир Москвичёв оказался первым на подборе и вогнал мяч в ближний угол. Любопытно, что прямо перед ударом полузащитник со звучной фамилией поскользнулся, а мяч влетел в сетку после рикошета от соперника.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Этот мяч оказался победным, и «Торпедо» по итогам двух туров вошло в число лидеров Первой лиги. Максимальное количество очков пока также только у «Акрона» и хабаровского СКА. А «Химки» после двух матчей находятся в нижней части таблицы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023